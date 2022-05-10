《無限投資學》：該買車還是租車？買屋還是租屋？零利率信用卡有那麼好嗎？

文：托比．馬帝斯（Toby Mathis）

仔細計算後再做決定

想要善用你的資產，就必須做很多層面的決定。有些是常識，有些可能很反直覺。我將說明一些最常見的生活情境：我該租車還是買車？我該投資個人退休帳戶嗎？零利率信用卡好不好？我該投資股市嗎？租賃用不動產如何？請記住，最重要的是這個——財務的三大法則就是計算、計算再計算。

請記住，最重要的是這個——財務的三大法則就是計算、計算再計算。

該買車還是租車？

租車和買車，哪一種對你比較有利？你需要計算擁有一輛車的成本，而且把所有數字都列出來。我可以告訴你，再不出二十年，你可能再也不會買傳統的汽油引擎車了。你會開始買電動或油電混合車，因為這種車的擁有成本低得多。你必須算清楚任何車輛的總成本，搞不好你可能買一輛車，然後要花大錢修理，或是開了幾年後它變得很耗油。你必須加總所有的數字才能判斷擁有一輛車真正的成本，並和租車的成本做比較。

別忘了，美國國稅局給我們每年一個里程數退費，過去一直都是每英哩○．五三到○．五八美元。視汽油價格和你的車子老舊程度而定，這可以讓你知道維護一輛車要花多少錢。所以如果你一年駕駛的里程達一萬英哩，而國稅局的里程價值是每英哩○．五八美元，那就是五千八百美元。以這個情況來說，是租車還是買車比較划算？你必須比較兩者，因為車子仍是個負債。

通常長期租用想要的車比較划算，因為人們通常是買他們想要的車，但是其實買自己需要的車比較划算。最好的答案是：買進一個資產，並根據這個資產每個月產生的金額，為購車或汽車長期租約設定一個預算。舉例來說，如果我可以買一間租賃用的房產，每個月可以為我創造四五○美元的現金流，我可能會選擇以每個月四五○美元左右的價格長期租用我想要的車。

買屋還是租屋？

買屋與租屋呢？哪一種比較好？視情況而定。如果你可以在想要的社區，以買屋價格的一半租到房子，那麼你就應該租屋。你仍要計算一下生活花費是多少，視想要或是需要而定，這個金額代表住房的成本。你可以租一間四百平方英呎（約為十一坪）的公寓嗎？——剛出社會時你可能會這麼做，你現在會想租這樣的公寓嗎？也許不會。但是，如果你需要就可以這麼做。也就是說，你要計算金額。你想要的是什麼？你想要住的地方——很好，那你應該買屋嗎？不論如何，房子仍是一個負債，所以你要計算擁有房屋的成本。擁有的成本是否比租屋划算？比較一下。

根據聖路易聯邦儲備銀行的經濟數據（FRED），同一間房子的租屋和買屋成本幾乎完全相同。可惜的是，我們買屋要花的錢其實更多，因為仲介會說我們「負擔得起這間房子」，而不是專注於我們的需要和想要。二○○八年的經濟衰退就是這樣的心態造成的，而餘波則是一場災難。因為房子幾乎一定是負債，我個人傾向買進資產而不是買房子，並讓資產為我付房租或是買屋的房貸。舉例來說，如果買進我想要的房子，一個月的利息支出是三千美元，或是租屋費用是一個月三千美元，我會想要有租金、股利或其他無限收入給我足夠的收入，以支付這筆金額。

羅斯個人退休金帳戶，還是傳統個人退休金帳戶？

你該用羅斯個人退休金帳戶還是傳統個人退休金帳戶投資？差別是什麼？羅斯退休金帳戶會被扣很高額的稅金，為什麼有人把傳統退休金帳戶轉過去？差別很簡單：你存進傳統退休金帳戶的錢，可以減免稅額，但是當你領取儲蓄和儲蓄的獲利時就會被課稅。羅斯個人退休金帳戶無法給你儲蓄的所得稅減免，但是當你領取儲蓄的金額或是獲利時不會被課稅。這兩種退休金帳戶有一些規則和條件，但這些是最重要的。

→ 傳統個人退休金帳戶＝現在可免稅，以後要繳稅

→ 羅斯個人退休金帳戶＝現在要繳稅，以後可免稅

所以有些投資人很喜歡羅斯帳戶，因為他們可以現在存進五千美元並放棄免稅的額度。五十年後，如果五千美元變成五萬美元，他們就不必繳稅了。但是請記住規則一——計算，計算，再計算。

如果我現在正值賺取薪資的壯年，而且州和聯邦的課稅級距是30％，我等於是每存入一美元，就收到1.3美元，因為我要扣除一美元乘30％的課稅級距，所以我的個人退休金帳戶有一美元，還省了0.3美元的稅。如果我存一美元到羅斯帳戶，我必須先繳稅（一美元乘以30％＝0.3美元），所以我的羅斯帳戶只能存0.7美元。所以實際上，我的傳統個人退休金帳戶裡有一美元加上0.3美元免稅的額度，相較之下羅斯帳戶只有0.7美元。

使用傳統個人退休金帳戶，你一開始就相當於多存0.6美元。羅斯帳戶需要花很多年的時間才能趕上這個差額，但是它的增額是免稅的，所以許多人仍認為這是比較好的選擇。專家總是說：「從傳統個人退休金帳戶領出時，你就必須繳稅」，雖然沒錯，但意思經常被誤解。

真正的問題在於絕大部分美國人退休的現實情況。你退休時，你繳的稅率已經大幅減少了。根據美國人口普查局的資料，平均退休者家庭和中位數家庭（50％），都是聯邦課稅級距倒數第二低，目前最高是12％。假設州稅至少是3％，一般家庭的課稅級距頂多是15％。雖然大部分的人屬於10％的課稅級距，但我要用15％為例來說明。你可以假設以下情況：個人、四十歲、聯邦政州課稅級距合計30％，每年投資五千美元，報酬率為7％，以三十年來計算（七十歲退休）。