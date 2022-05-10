《無限投資學》：該買車還是租車？買屋還是租屋？零利率信用卡有那麼好嗎？
我們想讓你知道的是
美國資深稅務律師托比．馬帝斯長期研究有錢人之所以能長期獲利的理財戰略，進而發展出無限投資學。本書就要揭開這個神祕過程的面紗，並依不同收入級別，制定「90天金融課」，為大家量身打造客製化的投資訣竅。
文：托比．馬帝斯（Toby Mathis）
仔細計算後再做決定
想要善用你的資產，就必須做很多層面的決定。有些是常識，有些可能很反直覺。我將說明一些最常見的生活情境：我該租車還是買車？我該投資個人退休帳戶嗎？零利率信用卡好不好？我該投資股市嗎？租賃用不動產如何？請記住，最重要的是這個——財務的三大法則就是計算、計算再計算。
請記住，最重要的是這個——財務的三大法則就是計算、計算再計算。
該買車還是租車？
租車和買車，哪一種對你比較有利？你需要計算擁有一輛車的成本，而且把所有數字都列出來。我可以告訴你，再不出二十年，你可能再也不會買傳統的汽油引擎車了。你會開始買電動或油電混合車，因為這種車的擁有成本低得多。你必須算清楚任何車輛的總成本，搞不好你可能買一輛車，然後要花大錢修理，或是開了幾年後它變得很耗油。你必須加總所有的數字才能判斷擁有一輛車真正的成本，並和租車的成本做比較。
別忘了，美國國稅局給我們每年一個里程數退費，過去一直都是每英哩○．五三到○．五八美元。視汽油價格和你的車子老舊程度而定，這可以讓你知道維護一輛車要花多少錢。所以如果你一年駕駛的里程達一萬英哩，而國稅局的里程價值是每英哩○．五八美元，那就是五千八百美元。以這個情況來說，是租車還是買車比較划算？你必須比較兩者，因為車子仍是個負債。
通常長期租用想要的車比較划算，因為人們通常是買他們想要的車，但是其實買自己需要的車比較划算。最好的答案是：買進一個資產，並根據這個資產每個月產生的金額，為購車或汽車長期租約設定一個預算。舉例來說，如果我可以買一間租賃用的房產，每個月可以為我創造四五○美元的現金流，我可能會選擇以每個月四五○美元左右的價格長期租用我想要的車。
買屋還是租屋？
買屋與租屋呢？哪一種比較好？視情況而定。如果你可以在想要的社區，以買屋價格的一半租到房子，那麼你就應該租屋。你仍要計算一下生活花費是多少，視想要或是需要而定，這個金額代表住房的成本。你可以租一間四百平方英呎（約為十一坪）的公寓嗎？——剛出社會時你可能會這麼做，你現在會想租這樣的公寓嗎？也許不會。但是，如果你需要就可以這麼做。也就是說，你要計算金額。你想要的是什麼？你想要住的地方——很好，那你應該買屋嗎？不論如何，房子仍是一個負債，所以你要計算擁有房屋的成本。擁有的成本是否比租屋划算？比較一下。
根據聖路易聯邦儲備銀行的經濟數據（FRED），同一間房子的租屋和買屋成本幾乎完全相同。可惜的是，我們買屋要花的錢其實更多，因為仲介會說我們「負擔得起這間房子」，而不是專注於我們的需要和想要。二○○八年的經濟衰退就是這樣的心態造成的，而餘波則是一場災難。因為房子幾乎一定是負債，我個人傾向買進資產而不是買房子，並讓資產為我付房租或是買屋的房貸。舉例來說，如果買進我想要的房子，一個月的利息支出是三千美元，或是租屋費用是一個月三千美元，我會想要有租金、股利或其他無限收入給我足夠的收入，以支付這筆金額。
羅斯個人退休金帳戶，還是傳統個人退休金帳戶？
你該用羅斯個人退休金帳戶還是傳統個人退休金帳戶投資？差別是什麼？羅斯退休金帳戶會被扣很高額的稅金，為什麼有人把傳統退休金帳戶轉過去？差別很簡單：你存進傳統退休金帳戶的錢，可以減免稅額，但是當你領取儲蓄和儲蓄的獲利時就會被課稅。羅斯個人退休金帳戶無法給你儲蓄的所得稅減免，但是當你領取儲蓄的金額或是獲利時不會被課稅。這兩種退休金帳戶有一些規則和條件，但這些是最重要的。
→ 傳統個人退休金帳戶＝現在可免稅，以後要繳稅
→ 羅斯個人退休金帳戶＝現在要繳稅，以後可免稅
所以有些投資人很喜歡羅斯帳戶，因為他們可以現在存進五千美元並放棄免稅的額度。五十年後，如果五千美元變成五萬美元，他們就不必繳稅了。但是請記住規則一——計算，計算，再計算。
如果我現在正值賺取薪資的壯年，而且州和聯邦的課稅級距是30％，我等於是每存入一美元，就收到1.3美元，因為我要扣除一美元乘30％的課稅級距，所以我的個人退休金帳戶有一美元，還省了0.3美元的稅。如果我存一美元到羅斯帳戶，我必須先繳稅（一美元乘以30％＝0.3美元），所以我的羅斯帳戶只能存0.7美元。所以實際上，我的傳統個人退休金帳戶裡有一美元加上0.3美元免稅的額度，相較之下羅斯帳戶只有0.7美元。
使用傳統個人退休金帳戶，你一開始就相當於多存0.6美元。羅斯帳戶需要花很多年的時間才能趕上這個差額，但是它的增額是免稅的，所以許多人仍認為這是比較好的選擇。專家總是說：「從傳統個人退休金帳戶領出時，你就必須繳稅」，雖然沒錯，但意思經常被誤解。
真正的問題在於絕大部分美國人退休的現實情況。你退休時，你繳的稅率已經大幅減少了。根據美國人口普查局的資料，平均退休者家庭和中位數家庭（50％），都是聯邦課稅級距倒數第二低，目前最高是12％。假設州稅至少是3％，一般家庭的課稅級距頂多是15％。雖然大部分的人屬於10％的課稅級距，但我要用15％為例來說明。你可以假設以下情況：個人、四十歲、聯邦政州課稅級距合計30％，每年投資五千美元，報酬率為7％，以三十年來計算（七十歲退休）。
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技術員負債百萬、每月入不敷出，如何一年後翻身？
我們想讓你知道的是
年輕的債務族不在少數，可能是學貸、家庭因素或龐大的生活開銷，本篇以經驗談規劃了十大步驟，建議理債前先有明確的財務藍圖，重新思考收入與支出，讓複利思維發揮效益。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
許多年輕族群為「負債」所苦，即使沒超支消費當卡奴，步入社會立即背負學貸也是普遍案例。甚至還可能因為家庭因素成為「負二代」，進入職場便開始肩負家中負債。當你必須肩負百萬負債，如何有餘裕思考投資理財、讓自己生活過得更好？
阿青算是我近期遇到較特別諮詢個案，在他填完資產負債表後才發現，現年26歲擔任傳產技術員的他，可動用初始資金每月只有1000元，每月薪水盈餘也大約只有3000元，若生活一不注意，就會出現入不敷出的窘困狀態。
每個月收入3萬5千元在台灣也不算太低薪，之所以會如此拮据是因為過去的學貸、信貸、保單借款、以及先前進修電腦繪圖的學費，加一加總債務高達百萬。
即使在學貸暫停支付情況下，每個月既有債務支出、生活開銷如果又有臨時支出，當月可能又會增加2萬負債。在無法有效增加收入情況下，每月還有新增2萬支出，隨著時間過去造成債務的洞越來越大。
阿青目前財務目標也很單純，就是希望可以盡快還清家中及個人債務，每個月也可以有筆錢支付父母退休後所需生活開銷。這也讓工時已經很長的阿青想著，是否要在下班之餘去兼第二份工作跑外送，增加收入來償還債務？
很多人可能會提出「短期衝刺還債」及「讓自己回到壓力沒那麼大的狀態」兩個方向，如果是你會怎麼選擇呢？
給阿青的理債建議一：先想收入，培養複利觀念並建立資產帳戶。
背負著百萬負債，生活是否只能將就？這麼想就可能讓自己更陷入債務中無法動彈。我以自己過去身為「負二代」經驗為阿青規劃了十大步驟，幫助他在一年後可以負轉正、有效脫胎換骨。
這十個步驟分別為：
1.建立長期目標
2.培養複利思維
3.開支靈魂拷問
4.剪掉信用卡
5.回收負債
6.降低既有負債壓力
7.留下錢支付資產帳戶
8.尋找新收入來源
9.限制開銷及確保收入
10.立即行動。
理債前，我建議阿青還是要先想如何「如何增加未來收入」。多數人負債時都會想先把負債還完再來思考投資，但這兩者並不衝突。
下一步則是要培養「複利思維」不只理解每一塊錢都有用，更專注培養「讓賺到下一塊錢來得比上一塊錢更容易的能力。」
先培養正確收入獲取及放大觀念，才會懂得如何善用所掌握金錢，否則即使收回過去情義相挺借給朋友的20幾萬，也只是將錢用來填補不斷增加的債務空洞。
建立正確金錢觀念後，我建議阿青開始著手打造「資產帳戶」。
給阿青的理債建議二：控制債務支出，開始支付自己的未來。
在收入短期間無法增加情況下，負債族該如何擺脫泥沼？前面所提到選擇題答案便是：想辦法降低每月支出壓力。
先審視每月支出進行靈魂拷問，針對每筆開支都要不斷問自己：假設不花的話會不會怎樣？我建議阿青剪掉信用卡完全以現金消費，也是因為這樣更能在消費前多想一下。
同時需要立即著手進行債務降壓，針對每一筆債務分析綁約、利息、月付額、餘額找出最佳還款順序，若是銀行貸款可嘗試洽談更低利率或是拉長還款期限。
如可將每月還款壓力減輕到1萬元，以每月收入3萬5千元扣除日常開銷加上孝親費共2萬元，盈餘5千元固定存入資產帳戶，一年後就有6萬投資本金。透過這些錢為自己帶來更多收入，能更快擺脫債務泥沼，而不是讓自己永遠看不到出口而焦躁、絕望。
百萬負債不代表末路，背負債務更要填補夢想倉庫。
負債會讓人處於負面情緒，不敢多想未來及夢想；事實上背負債務更要先填補夢想倉庫，不因為現況而妥協自己想要的目標人生。
夢想倉庫該是什麼樣子？這時候可以一起來想想不需要擔心錢時會想做什麼工作？沒有人付你薪資時，你想做哪些事？
資產帳戶資金不單單只能用來投資股票，更能用來投資自己。先架構夢想倉庫，當你想成為那樣的自己需要獲得哪些證照、技能，培養哪些興趣、人脈，建立哪些熱情、優勢？這才會是進修時應該考慮方向。
千萬別因為負債而掏空自己，把自己的人生完全支付給別人，反而要思考如何控制負債及開銷，讓自己有餘裕支付自己的未來。唯有投資在自己身上才能創造更多複利，逐步邁向自己想要的夢想人生。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。