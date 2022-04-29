台灣綠電轉供現況解析：台積電真的買走99%的綠電嗎？

文：馮嘯儒（陽光伏特家共同創辦人、台灣再生能源憑證產業發展與推廣協會理事、2021 Asia Gen.T 新銳先鋒）

2020年台積電宣布加入RE100倡議，成為全球第一家宣示加入的半導體產業後，台積電布局再生能源的每一步都能引起大眾注意。近期除了新建的高雄楠梓廠區將帶動周邊人流、就業機會更甚是否會因此讓電力供給更加緊繃都讓人為之關注，而台積電買光台灣99%綠電作為新聞標體也引起產業熱議。

然而，台積電真的能夠買走99%的綠電嗎？又或是台灣綠電交易的現狀有跟多值得深入探討的問題，陽光伏特家自2019年取得全台第一張綠能售電業執照後，積極促成更多電力交易，透過本篇將深入解析目前綠電交易的現況及待解的問題。

台積電買走的綠電是什麼？

從經濟部標準檢驗局的憑證統計資料中，2022年Q1三個月總計產出189,646張憑證（每1000度綠電產出一張憑證），台積電購入的憑證張數為173,697張，其中風電佔154,966張、光電為18,731張。

Photo Credit: 陽光伏特家

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在Q1所有憑證中，風力發電佔9成（169,152張），主要買家為台積電、台達電子、日月光、群聯科技、南亞科技等。風力發電與太陽光電在前期投入就有顯著差異，由於風電需要投入的資本額極為龐大且建置工期長也更困難，通常於計畫前期就已經確認電力買家並一同投入建設。

以此前提之下，風電所產出的再生能源本質上並非為了進入零售市場，更像是由有需求的買家一同加入建設並完成批發購電。

回到太陽光電，又可分為大型光電如第一型電廠及中小型光電，其分布為大型18,731張、中小型1,763張，如前言台積電所買走的光電憑證為大型光電。而這些大型光電多為早期就投入布建的鹽灘光電，並非近期才廣泛布建的屋頂型或地面型光電。

初步分類憑證來源後，大致可知台積電所買走的綠電是早期便規劃投入的再生能源建設，而非將市場上所有的供給一掃而空。

綠電市場四大障礙讓綠電難以交易

回到自由交易市場中，中小型光電所產出的憑證僅有1763張，然而以目前的建置容量而言，預計能產出的張數是1,823,059張，剩下的99.9%為何沒有出現在交易市場中？

Photo Credit: 陽光伏特家

其緣由回到綠電市場四大障礙：綁、限、難、窄。

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2020年電力自由交易正起步，當時便發現制度上僅開放第一型電廠做電力轉供，此一限制對台灣中小型光電佔多數的現況並不合理；透過與政府部會及相關局處的溝通及努力，目前法規也正積極討論放寬行政流程等方式，陽光伏特家的做法，是協助許多電廠三轉一流程，與法規並行並持續倡議三轉一流程簡化，讓更多中小型光電可以儘早進入交易市場。

而要解決「綁：融資及信用評級」，更需要透過最佳化用電匹配及完善的信託架構，包括多元的用電戶追蹤用電行為、取得準確的用電曲線，並搭配完善的太陽能發電曲線紀錄，為購電及發電雙方匹配出最合宜的採購度數，在不浪費每一度綠電的安排中，盡可能為更多企業採購足量綠電，而不大幅增加投入成本。

Photo Credit: 陽光伏特家

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將電力跳脫躉售制度雖對發電業者而言有更多收益空間，但風險卻因此提高，在信用評級中所有售電業的評級都與台電不可同日而語。發電業者若要順利轉供及維持電廠信用評級，需要與銀行業者合作，打造出電力轉供的信託架構，確保售電業者與發電業者的金流風險及可靠性。

以此為基礎，才能持續創造更高經濟及社會價值的電力交易市場，也積極降低外部風險因素。

Photo Credit: 陽光伏特家

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在2022年Q1產出的中小型光電憑證數量中，陽光伏特家促成841張憑證交易佔比近5成， 所服務的產業別橫跨半導體、通信、運輸、美妝、金融、電子業，再再顯示導入綠電在淨零趨勢中的重要性，其中不乏跨國企業於台灣之分公司，其用電模式單純且與太陽光電發電曲線接近，達成RE100計畫並非難事。

此外，台灣也有許多以外貿為主的中小企業也正積極洽詢導入綠電的方案，為的正是保持競爭力及符合國際減碳趨勢下所新設的法規條件。而在各種商業模式創造更多投入可能性的同時，也如同為台灣創造更具社會價值的綠電、更乾淨的電網，加速能源轉型。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航