台股連日收黑「融資追繳令」蠢蠢欲動，財政部長：成交量若跌到1000億，國安基金評估進場

俄烏戰爭、美國升息和中國疫情影響，全球經濟持續走弱，連帶使台灣股市欲振乏力，連日下跌逼近千點。今（28）日小幅反彈，收在1萬6419.38點，上漲116.03點；財政部長蘇建榮強調，台灣基本面良好，但國安基金仍會關切國際局勢，另若成交量縮至1000多億元，將視情況召開國安基金臨時委員會。

國際局勢動盪，台股融資追繳令恐發布

台股連日收黑，投資人哀鴻遍野，惟今日受到高通、微軟財報激勵，再加上國內大廠聯電、聯發科營收亮眼，終場小幅反彈終止連日破低，讓投資人得以喘息，終場收在1萬6419.38點，上漲116.03點，成交量2558.83億元。

不過，市場上恐慌情緒仍為完全止歇，今日三大法人共計賣超156.29億元。據證交所統計分別是：外資及陸資賣超158.47億元；投信買超6.85億元，自營商賣超4.67億元；自營商賣超1.29億元，以及自營商（避險）賣超3.38億元。

然而昨（27）日，集中市場融資餘額單日減少45.6億至2528.3億元，這是自從去（28）年10月27日來新低，融資維持率降至148.4%。

據《經濟日報》引述法人報告指出，「融資追繳令」恐蠢蠢欲動，從在2020年3月、2021年5月、2021年10月等3次殺盤時，當融資維持率在150%以下，摔落130%門檻，往往都是指數低點。

面對國際利空不斷，實際詢問台灣證券交易所強調，台股近期震盪劇烈，主要是受到美國聯準會（Fed）升息影響，又加上俄烏戰爭導致全球經濟被拖累，投資人擔憂前景，歐美股市也連帶疲弱。

證交所指出，雖然台股連動和歐美股市下跌，但以經濟幾本面觀察，台灣於今年表現仍十分優異，經濟動能會延續數年的良好表現。

統計報告亦顯示，全體上市公司2021全年至2022年第1季營業收入，分別均較2020年全年和2021年第1季，大幅成長73%與12.8%。證交所強調，台股體質仍相當穩健，且視情況必要配合主管機關採取穩定措施。

國安基金歷史共7次進場，密切關注國際局勢

此外，昨日蘇建榮赴立法院備詢時強調，目前金融市場受到美國升息、俄烏情勢干擾尚未解除，國安基金已經密切關注。

國家金融安定基金：由11人至13名委員組成，由行政院副院長、中央銀行總裁、財政部部長、交通部部長、行政院主計總處主計長、勞動部部長、銓敘部部長兼任當然委員，其餘則由國會等推舉學者遴選。國安基金是為了維持資本市場及其他金融市場穩定，資金來源是公民營事業股票為擔保、郵政儲金、勞保勞退等，共計為新台幣5000億元。

至於何時進場，他則回應，必須要符合《國安基金管理條例》規定第8條規定。首先，國際資金大幅移動也就是外資大量外流；其次，台股有失序或損及國家安定情況；最後則是，國安基金委員會決議通過後才會評估進場。

目前，國安基金總共進入7次，分別是：

2000年3月15日，當時為台灣第一次政權交替，中國總理朱鎔基發表威脅恫嚇言論； 2000年10月2日，網際網路泡沫、以巴衝突導致油價大漲； 2004年5月19日，前總統陳水扁319槍擊事件； 2008年9月19日，美國次貸風暴引發金融海嘯； 2011年12月20日，歐洲主權債務危機； 2015年8月25日，人民幣劇貶，亞洲多國家貨幣競相貶值，恐慌性投降式拋售； 2020年3月19日，疫情大爆發，全球油價暴跌。

蘇建榮表示，目前還不至於需要國安基金進場的程度，因為國內實體經濟暢旺，顯示國內廠商投資確實在成長，帶動實體經濟面成長。不過，他卻較擔心「價跌量縮」，近日台股成交量落於3000億元左右，但是成交量縮至1000多億元，就會視情況召開國安基金臨時會。

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核稿編輯：翁世航