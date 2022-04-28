英國外交大臣點名俄軍「全數撤出」烏克蘭，一改過去怕激怒普亭的鴿派態度

文：梅緣緣

俄烏戰爭至今已開打超過兩個月。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前在倫敦市長官邸對外發表演說時，直接點名俄軍應「全數撤出」烏克蘭。特拉斯認為，對西方來說，烏克蘭能在這場戰爭中拿下勝利，將會是未來抵禦俄羅斯的關鍵。她也在自己的推特（Twitter）上發文，表示「面對衝突升溫，我們必須有所作為，而且是現在就要做出行動。」

不過根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導指出，俄羅斯今（28）日也宣布，因近期英國多名議員積極煽動反俄情緒，為「禮尚往來」，俄方已決議將對287名英國國會議員、英國首相強森（Boris Johnson）以及特拉斯等人，列入不得入境俄羅斯的黑名單。

英外交大臣主張俄軍儘速全數撤出烏克蘭

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，俄羅斯宣稱這次對烏克蘭展開的特殊軍事行動，主要的目的是要「解放頓巴斯」（Donbas），也就是指烏克蘭境內的盧漢斯克（Luhansk）以及頓內次克（Donetsk）兩區域。只是2014年2月至今，盧漢斯克及頓內次克地區親俄集團與烏克蘭的頓巴斯戰爭，已經與今（2022）年2月底俄羅斯向烏克蘭發動的戰爭結合，局勢更加混亂。

對於俄軍對烏克蘭的入侵的行為，特拉斯則強調，烏克蘭仍持續向外界尋求軍武協助，西方盟友對烏克蘭軍隊的支援應該加倍，協助烏克蘭重新拿回屬於他們的土地。特拉斯說：「我們將持續並加速讓俄羅斯軍隊離開烏克蘭境內。」此外她也點出，如果普亭（Vladimir Putin）這次真的得逞，未來可能會為歐洲帶來更多苦難的，而全球維持了幾十年來的和平也將不復見。

根據先前《路透社》（Reuters）的報導，今年4月初時，特拉斯嚴正指出俄羅斯侵略烏克蘭的行徑，已經明顯構成戰爭罪。因俄軍攻擊的目標，多為烏克蘭境內手無寸鐵的平民。當時《路透社》記者深入布查（Bucha）了解俄軍攻擊的狀況時，也確實發現布查當地的街上，有男性手遭反綁陳屍路邊，頭上留有一個遭子彈穿過的彈孔。

不過，特拉斯的言論和目標，並沒有獲得其他西方國家的表態支持。因多數國家擔心，無論是透過武力或是協商的方式，要求俄軍完全要離開烏克蘭是不太可能的。如法國和德國政府將持謹慎以對的態度面對，避免對外發言刺激到俄羅斯造成更大傷害。

英國對烏態度今昔大轉變

據英國《每日郵報》（Daily Mail Online）報導，烏克蘭官方自2014年俄羅斯發動克里米亞戰爭（Crimean War）起，便不斷希望能向英國購買軍火增加戰力，但卻遭英國歷任三位首相以擔憂會激怒普亭為由拒絕。

前英國國防大臣法隆（Michael Fallon），近期向《星期日泰唔士報》（The Sunday Times）表示，2014年和2017年烏克蘭陷入了急欲需要向英國購買武器的狀況，因為他們已經沒有辦法抵禦俄羅斯對頓巴斯地區的入侵。法隆說：「那時候國防部希望能夠做更多，但我們在過程中不斷受阻，因為當時的內閣不願意提供烏克蘭所需要的軍武。」像是英國保守黨首相卡麥隆（David Cameron）就宣稱，他拒絕提供烏克蘭軍事援助，是因為有人告訴他應該要駁回這項請求。

只是現在英國面對俄羅斯向烏克蘭的猛烈進攻，除了強森直接訪視澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）外，也已提供烏克蘭超過800枚反坦克飛彈（NLAW anti-tank missiles）、標槍飛彈（Javelin anti-tank missiles）防彈頭盔以及夜視鏡等裝備。對於英國政府在立場和作為上的轉變，強森則指出：「普亭的舉動已經讓我們下定決心，也讓歐洲大陸開始著手重新整頓，以維護大家的安全。」

不過，根據美國《國防新聞週刊》（Defense News）指出，強森日前證實早在2010年時，英國就已有在協助訓練烏克蘭軍隊。後續英國於2015年也提出了「軌道行動」（Operation Orbital）計畫，教導超過2萬2000多名烏克蘭士兵有關後勤補給、遇敵應變以及爆裂物處理等內容。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航