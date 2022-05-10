《瞬間吸睛行銷力》：差異化、吸引力、指示——「DAD架構」奏效，是因為它符合人類本性
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本書提供經過驗證、不說廢話的方法，教你如何為企業、服務或品牌定位，才能博得關注，吸引最佳潛在消費者，並將機會轉變成銷量。暢銷作家米卡洛維茲以一貫的幽默風趣，和贏得大票忠實粉絲的直言不諱風格，分享他從多位企業家真實故事中所學到可實踐的DAD行銷架構。
文：麥克・米卡洛維茲（Mike Michalowicz）
DAD行銷架構
我們在心理歷程方面依然處於山頂洞人的狀態，大腦仍會過濾掉熟悉的事物，只有情況不同才會注意到。這也是為什麼你必須停止以同業他人所採用的行銷方式，然後開始「變得與眾不同」。網狀結構——大腦的網子——會網羅源源不絕、無關緊要的訊息垃圾，然後扔掉它們。當你向潛在客群行銷時，你必須透過一種能夠穿透網子的方式來行銷。若非如此，你就會歸入大腦判定可忽略的垃圾堆中。
我們避開威脅、抓緊機會、忽略無關緊要的事——記住，這些都是為了找尋晚餐和不要變成別人的晚餐。為了向理想客戶進行有效的行銷，我們需要確保我們會引人注目，而且理想客戶會把我們設法引人注目的事情視為機會，而非威脅。但我們的工作還沒結束，截至目前為止，只是引起對的人注意，我們還需要他們採取行動。這就是DAD行銷架構三步驟的基礎。
以下將DAD行銷架構拆解來看：
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差異化
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吸引力
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指示
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目標
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引起注意
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勾起興趣
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引導遵循
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方法
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呈現不常見、未知或
出乎意料的事物
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示範操作、展示或
陳述機會／利益
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詳細說明可以接近
或取得機會／利益
的適當行動
DAD行銷架構
1. 差異化：做不一樣的事來引起注意
你已經了解為什麼採取與眾不同的作法會奏效。這套行銷結構的第一步驟，就是找出能夠從千篇一律之中脫穎而出的行銷方法。什麼會讓具有山頂洞人思維的潛在客戶停下來、注意你？在一開始的幾毫秒內，你要怎麼與他們互動？
2. 吸引力：透過讓你理想潛在客群感興趣的方式
下一步，確保你的方法會讓你想要服務的人感興趣，而不是令他們反感。如何把行銷打造成他們會考慮的機會，而不是他們會避免的威脅？
3. 指示：並引導他們採取行動
最後，你的策略必須激起理想、潛在的客群採取你所期望的具體行動。潛在客群是否認為採取行動的回報大於風險？他們遵照你的指示，是否有助於你實現行銷目標？
總結DAD行銷架構就是：做不一樣的事情來吸引你理想的潛在客群，並指示他們採取行動。就是這樣。這就是架構。雖然簡單，但很強大。只要遵照這個架構，就會得到新的潛在客群。屢試不爽。
就像「YMCA」的舞蹈， 你也必須按照正確順序跳DAD舞蹈才有意義。如果你不知道「YMCA」舞蹈，表示你不是八○年代的人（年輕真好），或者你從來沒參加過婚禮。來，Google是你的好朋友，去搜尋看看。舞蹈動作是先從空中比Y，接著頭上比M⋯⋯以此類推。DAD也是如此，你必須按部就班，從D到A再到另一個D。DAD是你必須學會的行銷「舞步」。
差異化永遠是第一優先。你必須透過不一樣的行銷方式博取關注。大多數人會跳過這一步，只是試圖擺出自己最吸引人的產品。你可以有全世界最棒、最漂亮、最優秀的產品，但如果沒有人注意到，產品也是失敗收場。一旦做出差異，你就可以進行精心安排的下一步驟，讓它吸引到你想要的人——你猜對了，老朋友——吸引力。最後，透過一個指令，明確告訴他們接下來要做什麼來收尾。每次都以同樣順序執行三個步驟，每次都從D到A再到D。
有時候，你確定你的點子會讓別人停下腳步，但得到的卻是尷尬的蟋蟀聲。例如，由於上一本書《搞定下個問題》（Fix This Next）的關係，我創作了名為《Drink This Next》的模仿作品，外觀設計跟我的書封一樣，只是用的是紫色而非黃色。我們把裡面掏空，留下夠裝一瓶波本威士忌酒壺的空間。我喜歡這個點子，認為這麼做一定會引起轟動。但當我們架設測試網站，評估市場水溫，你猜怎麼了？蟋蟀聲。很諷刺，除了我媽，沒人想買。唉！我還是喜歡這個點子，但它沒有引起任何關注。儘管我認為這項操作與眾不同，但潛在客群的行為證明了它的與眾不同無法引人注目，所以這個不在考慮之列。
在第二步驟——吸引力的部分，我也曾經慘遭滑鐵盧。某次，我自認為有個很好的點子，可以替空缺職位招募新的求職者。於是我在分類廣告上要求凌晨三點進行面試。招募廣告雖然成功引起注意，但那個時間出現的人並不適合我們公司。我原以為這樣會吸引到那些認真進取、為了得到「理想」工作付出更多努力的人。結果，我遇到幾個剛被踢出酒吧的人，還有累到在等候室睡著的UPS快遞員。奇怪的面試時間雖然與眾不同，但不吸引人。所以，記住以下重點：別為了與眾不同而特立獨行，否則可能會失去理想的潛在客群。
假設你是一名刑事辯護律師（我知道，夢幻職業嘛）。為了打贏官司，你決定做點特別的事情來吸引陪審團注意。你穿上小丑裝參加庭審，搭配寬鬆的大鞋，誇張的花式翻領，還有怪裡怪氣的喇叭——沒錯，的確是與眾不同，保證引起全場注意。但除非你的審判與小丑圈有關，否則沒什麼吸引力可言。小丑裝在五歲小孩的生日派對上或許很有吸引力——儘管這點可能也蠻令人懷疑的——但老兄，喔天啊，你騎著迷你單車在法庭上轉個兩圈，陪審團就會蠢蠢欲動想離開。不管證據怎樣，你都輸了。與眾不同會得到關注，吸引力會得到渴望。
如果沒有明確、單一的指令，DAD架構是不完整的。既然你已經吸引潛在客群的注意力，他們也加入其中，你需要告訴他們該怎麼做。我和傑夫・沃克討論時，他解釋，行銷是你設法讓客戶做出購買決定而採取的每一步驟，銷售是他們決定購買的最後行動。所以你得提供明確單一的指示，讓他們進入下一步。
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