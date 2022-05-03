美國商會：台灣自行車業前景一片看好，同時也面臨全球供應鏈難題

文：Jeremy Olivier

譯：王國仲

當COVID-19於2020初席捲台灣時，Josh Chang正開始他的新工作——為一間設廠在台中的美國企業設計腳踏車新零件。看著各家業者擔心疫情影響業績，這位美籍工程師與自行車專家對未來充滿不確定感。

「疫情初期，我經歷了單車業者普遍的擔憂——訂單全數擱置、暫停出貨等等，我甚至懷疑這份工作還能做多久。」

隨著各國對自行車和零組件的需求激增，這些擔憂很快就煙消雲散。Josh回憶：「我們的庫存完全清空，產品一完成就馬上出貨。」

Josh的公司和同業不得不快速適應2021年初所謂「自行車熱潮」，也就是在疫情之下，因消費者行為改變導致自行車需求急速成長的全球趨勢。

另一個促使腳踏車需求上升的原因，是愈來愈多人對氣候變遷和其他環境問題愈加重視。這也讓各國政府近幾年重新思考交通政策，尤其是城市地區的政策。

例如，歐盟委員會2020年12月宣布《永續與智能移動戰略》（Sustainable and Smart Mobility Strategy），冀望改變民眾和貨物在歐盟境內的移動方式，在2050年前減少90%車輛相關碳排放。除了以城市規劃來抑制市區車輛移動外，更著重鼓勵大眾使用自行車，以及電動自行車、電動踏板車和其他電動汽車等等。

因此，據市調公司Grand View Research報告指出，全球自行車市場在2021年達593億美元之譜，更預測未來八年將以每年8.2%的複合成長率持續增加。

自行車產業蓬勃發展，原物料卻出現短缺

台灣的頂級單車品牌在全球市場具有壓倒性市佔率，產量雖在2020年初下滑，但又快速回升，也使2021成為單車業的輝煌一年。根據台灣自行車協會數據，2021年台灣自行車出口額較2020年增長近20%。與此同時，自行車零組件的出口量也比前一年大增57%。

許多企業也加入減少碳排放行列。載貨用傳統及電動自行車在人口稠密的城市地區日益普遍，進而減少貨車和卡車的使用。此外，越來越多的公司鼓勵員工騎車上班，導入共享單車計劃、提供租賃、補貼，甚至直接購買自行車給員工。

Photo Credit: Tern Bicycles

Tern Bicycles為一間位於新北市，專門製造折疊及載貨自行車供城市通勤使用的公司。其創辦人Joshua Hon表示：「這是雙贏局面。一般來說，騎腳踏車的人更健康，因此有機會降低保費支出。如果人們更健康，病假天數也會隨之減少，過得更快樂。世界各地的人們都在想『怎樣才能減少碳足跡？』，自行車是最簡單的方法之一。」

消費者對腳踏車需求迅速飛漲，對台灣的製造商來說是一把雙面刃。許多廠商努力消化已經排到好幾季度後的訂單。由於需求遠遠超過供給，全球供應鏈持續中斷，情況變得更加複雜。2021年，原物料（如鋁、鋼和鎳）短缺導致價格飆升，其成本也無可避免地轉嫁到消費者身上。

即使是和單車製造銷售沒有直接關係的原物料短缺，也對相關業務的效率與成本造成影響。Joshua指出，2020年底開始，由中國進口的紙漿成本已上漲50%以上，其短缺嚴重影響台灣自行車業的包裝與運輸。他舉某知名自行車品牌為例——因為沒有紙箱、無法包裝，價值數百萬美元的商品無法出貨。

「我們要在新產品上市兩年前、顧客還沒看到車子的情況下就開始訂貨」

和其他仰賴出口的行業一樣，台灣單車業在過去一年來也不得不想方設法，解決貨櫃不足的問題。就算能找到貨櫃，要在貨輪上確保有一個位置也十分困難。

以運往美國的商品為例，由於美國國內物流網路仍阻塞嚴重，要把貨櫃從長堤等主要口岸運往內陸又是另一個麻煩。為解決此問題，Tern Bicycles將運往美國的貨物改送到溫哥華，橫越加拿大，再向南進入伊利諾伊州。物流的新規畫相當成功，但也迫使公司提高自行車售價。

Tern Bicycles並不孤單。疫情開始流行後，台灣與世界各地的單車製造商都不得不調整售價。《華爾街日報》2021年12月1日報導，根據市場研究機構NPD Group Inc. 資料，當年9月份美國全新自行車平均售價為346美元，較2020年上漲28%，和2019年相比則高出54%。

供應鏈上的衝擊也限制製造商擴大產能來滿足需求。Josh說明，儘管他的公司已經找到調整供應鏈以提升產能的方法，但「一但供應鏈變動，我們就必須確保產品通過嚴格又耗時的測試。」

正在台北攻讀機械工程博士學位的Josh表示，此類測試「至關重要」，公司還因此把美國的實驗室擴大至台灣，Josh現在也投入許多心力在台灣實驗室。在台灣設置實驗室能減少兩地物流所需的時間成本，更有效率地測試各供應商的原物料品質。

Joshua表示，就算是在疫情前，單車製造商就必須盡量提前（通常約半年至一年）完成車輛設計，才有足夠時間大量生產客製化零組件。在疫情影響的今天，這些零件的交期可能長達兩年甚至更久。疫情前，履行訂單的過程相對簡單，只要將客戶需求傳遞給供應商，然後在一年後拿到零件，開始生產。「現在我們甚至要在新產品上市的兩年前、顧客還沒看到車子的情況下就開始訂貨。我們根本不知道顧客喜不喜歡新產品。」

Photo Credit: 中央社

然而，Joshua認為這些挑戰讓公司變得更靈活，而找到和他們一樣能彈性調整的合作夥伴極為重要：「我們能跟合作廠商說，請你們接下兩年內後訂單，不過內容可能會在未來的六個月、九個月，甚至十二個月內調整嗎？」「這不是什麼天經地義的事情，要和廠商有一定的關係才有辦法做到。」

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