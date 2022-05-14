在疫情前和樂器幾乎無緣的我，從來沒想過會從電吉他入門開啟我的音樂生活
我們想讓你知道的是
在疫情發生前，和樂器幾乎無緣的我，從來沒有想過會這樣踏入樂器的世界，而且樂器成為自己人生中的休閒興趣的可能性越來越高，這種感覺相當不可思議。
根據日本總務省的家計消費狀況調查，日本的家庭在2020年3月至8月期間，樂器相關產品的消費額度達到這幾年間的高水準。這可能是因為當時日本受到疫情影響，民眾外出自制，結果演奏音樂就成為民眾在家的休閒。
我自己不會樂器，所以當時的我沒有這種休閒選項。不過在疫情下悶了一年，又受到開始學鋼琴的友人的刺激，去（2021）年3月我也踏入了樂器的世界。
我在幼稚園時有學過一陣子鋼琴，不過當時就只是反復彈Do、Re、Mi、Fa、So五個音而已，自己也不知道為什麼要學。等我懂事以後，台灣的家裡曾經有過一把木吉他和一台鋼琴，但是那些都不是我的東西。
我雖然有碰過家裡的樂器，也知道Do、Re、Mi的位置，但是沒有演奏的相關知識。結果我的樂器知識主要是來自學校的音樂課。我到日本生活後，身邊也沒有懂樂器的朋友，所以我開始想學樂器時，光是為了選樂器種類，就煩惱了一、兩週。
我對鋼琴、木管樂器、吉他等感興趣。鋼琴是樂器之王，想走「正統派」樂器路線的人都會考慮學鋼琴。但是鋼琴又大又重，我住的地方太小，而且是木造的老房子。放一台鋼琴在房間，房子可能會先垮掉。另一方面，日本住宅區的木造老房子幾乎沒有隔音效果，練鋼琴也可能會引來鄰居抗議。
如果是買電子鋼琴，體積還是有點大，而且還是有一定的重量。我住的地方不大，不練習樂器時，必須收好樂器來騰出生活空間，所以就算買了電子鋼琴，也沒有適當的練習環境。
至於木管樂器的體積小，不佔空間，似乎不錯。不過在日本的木造房子練習木管樂器也還是會吵到鄰居，所以我的選項就只剩吉他了。
有些人學吉他的目的是想自彈自唱，不過我對自彈自唱不感興趣，因為我很少聽這一類的音樂。我對吉他的興趣是來自以前聽西洋流行樂時，音樂中的充滿躍動感的電吉他聲響。吉他的體積比木管樂器大，收納起來比較不方便，但是吉他的聲音沒有木管那麼響亮，比較不會吵到鄰居。木管樂器的音色雖然美，但是管樂基本上只有單音，吉他則有和弦，音色表現比較豐富，所以我就決定學吉他。而且是從電吉他入門。
以前在台灣，我周圍會彈吉他的人全部是彈木吉他。高中時代，班上有個同學曾經帶了一把卡西歐的吉他到學校。那名同學的「高科技裝備」當然成為大家的目光焦點。那把吉他的特徵是只用手指按弦，就會發出聲響。當初無知的我還以為那就是電吉他。班上吉他社的同學把卡西歐吉他借去試奏後，我相當失望。因為聲音就像玩具一樣，和我平常聽的音樂裡的電吉他的聲音落差太大。
我是後來才知道那把吉他是卡西歐的DG-1電子吉他，實質上是長得像吉他的電子琴，也可以算是高檔的玩具樂器，並不是真的電吉他。
我第一次親眼看到真的電吉他，是在一次大學的家聚中。當時家聚地點的西餐廳有樂團表演，我坐的位子正好在吉他手的前面。樂團的現場表演讓我大開眼界。那次也是我在台灣唯一一次親眼看到電吉他。由於我在台灣的日常生活中幾乎沒有遇到彈電吉他的人，所以在我的感覺中，電吉他在台灣是偏門的樂器。
在日本，不論是電吉他或木吉他，都是很普通的樂器，而且是平凡的小市民可以玩得起的樂器。在東京，買吉他並不難。御茶水一帶有不少樂器行，從店外就能看到店裡掛著許多吉他商品。
日本並沒有關於電吉他和木吉他的演奏人口的調查資料，不過從一般樂器行的賣場面積及商品數量來看，電吉他的存在感明顯比木吉他大。如果從現代日本大眾平時接觸的音樂性質來看，電吉他的存在感也遠大於木吉他。所以受到大眾音樂影響，開始想學吉他的人，很有可能就是從電吉他入門。
雖然東京的樂器行有很多電吉他商品，而且標價清楚。不過沒有相關知識的人要走進店裡挑樂器需要相當大的勇氣。網路上常常看到有人說買樂器前最好先在店裡試奏，但是我連最基本的知識都沒有，就算能彈出聲音，也沒有能力判斷哪一種聲音比較好。而且我幾乎沒有音樂方面的日語詞彙知識。詢問店員，可能也聽不懂店員的術語。結果我就只能透過購物網站買吉他。
我在網路上搜尋吉他商品時，曾經比較過同一個牌子的電吉他和木吉他的入門套裝商品的價格。電吉他入門套組大約比木吉他貴一成左右。不過電吉他的入門配件比木吉他多了一個音箱。如果扣掉音箱的價錢，入門款的電吉他和木吉他的價位其實差不多。當我比較了入門商品，心裡有了一點底之後，就出門到書店找吉他的入門教材。這個過程可以讓自己冷靜一點。如果買到了教材，不但可以讓自己的決心更堅定，還可以預習。
買到書後，我就回家上網訂了一把知名廠牌最低價格的入門款電吉他，外加便宜的相關配件的套裝商品。兩天後收到貨。開啟了我的音樂生活。
事後想想，網購的確是正確選擇。因為當時自己的知識以及語言能力，實在無法和樂器行的店員討論該選哪一種商品。在日本住了十幾年，平時也一直在充實自己的語言知識，閱讀量也超過以前在台灣的時期，不過音樂領域的詞彙就是我的日語罩門。因為十幾年的生活中真的用不到，也沒有機會接觸到。音樂真的是非常特別的領域。
我是到日本的書店找吉他教材時，才知道在日本學電吉他原來這麼容易。電吉他的入門教材相當多，而且圖文並茂、淺顯易懂。因為教材太好，所以我的音樂生活開始後，並沒有遇到挫折。
Tags：
零售業瘋跨域，深耕各式消費者的全零售時代到來！
我們想讓你知道的是
PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。
根據資策會《2021-2022民生消費數據力大調查》報告，2022年零售業在相關服務或產品的投資成長最大，從各個品牌的布局來看，這兩年零售業不斷推出新店型或是跨域結合，不管是原先產業別、市場、線上線下的界線都不斷被消弭，往全通路邁進。
跨產業-從女性搶攻家庭客 寶雅也賣五金、3C！
原先以美妝生活用品在女性市場打出一片天的寶雅，在去年也開始拓展旗下商品及服務，推出主打複合式居家用品的電商平台，更橫跨3C家電，此外更成立Youtube頻道《寶家POYA HOME》教導民眾如何運用商品自行解決居家修繕。
跨市場-個人化需求激增 超商跨足生鮮快商務
看好個人化及小家庭需求，統一超商也開設open now便利快超市，以生鮮為主要販賣品項，擴大肉品、海鮮等生鮮商品，也與旗下foodomo串接外送服務，搶攻市區的生鮮需求，未來更可能複製類似店型更多進入社區。全家便利商店也跟進711開設社區生鮮便利新店型「Famisuper」，選址在台北市大安區及新竹竹北的住商混合都會區。新店型專攻小份量、易保存的生鮮商品，也配合都市生活習慣，包括冷凍法式料理及常溫酒櫃（紅酒、白酒、燒酒……）。另外近期也在板橋開設新店，更針對「快行動」、「懶商機」和「綠生活」等目標開發許多新服務，如首創APP訂便當功能，與在地商圈便當品牌合作，可以到全家取貨現做便當，除此之外也導入保溫餐食智能取貨櫃，讓保溫延長，不用擔心錯過用餐時段。此外也因疫情網購興盛，並開發了EC自助寄取功能，還有雙溫功能，讓民眾可以自助拿取包裹，減少等待時間。生鮮快商務市場越來越熱，零售商們也前仆後繼投入，紛紛針對都市型態消費推出新模式。
跨線上線下-疫情渴望接觸 電商開店平台協助開拓全通路布局
電商開店平台shopline近期在台北誠品生活南西店開設實體概念店，集結30間人氣電商品牌，推出三個月快閃實體店，並根據不同波段推出不同主題，如第一波毛孩超市以寵物用品及品牌為主、第二波潮時尚伸展台以穿搭潮流品牌為主，第三波則以城市野餐為主題，販賣戶外露營野餐用品。此外各檔期也與公益團體合作，並搭配社群活動獲得IP贈品，企圖吸引更多消費者上門。一般消費者對於電商購買的疑慮就是沒有辦法接觸到實品，Shopline的做法幫助電商品牌有實際接觸到消費者的機會，開發更多的消費者，對於品牌和電商平台而言是雙贏。
大型電商平台穩紮零售經驗 深耕跨域消費者
根據經濟部統計處的統計，電商市場的銷售成長率又優於整體零售業，原先以3C商品打下電商版圖的PChome 24h購物，近年來也不斷深耕各類消費者市場，根據內部觀察，35-44歲的消費者躍升為今年消費最活躍的族群，年成長率近30%；18-24歲Z世代也有明顯成長，年成長率近20%，2022年整體消費者結構年輕化。掌握這些趨勢，PChome 24h購物也在接下來的檔期調整策略，深耕跨域消費者。以往用首創分會場的情境式購物吸引消費者，今年五月檔期又再進一步讓分會場界限消失，以不同角色類型的媽媽區分，給予消費者送禮建議，從3C到美妝通通都有，集結不同品類商品，在會場內也藉由產品跨域來滿足消費者不同需求！「520」5月20日檔期也將目標受眾擴及到所有想表達愛的對象，以柔性訴求來溝通跨域消費者，不同於過往市場單純向女性或媽媽背景的消費者喊話，有機會持續提升新客群。
除此之外，PChome 24h購物今年也特別與皓式宅食工作室跨域合作，推出「藍帶主廚到你家」饗宴料理餐盒，讓消費者在今年母親節不用冒著疫情的危險出門慶祝，在家也能享受星級料理，滿足高消費族群的精緻味蕾。另外，也推出「Lofi Mom」特別企劃，將媽媽的叨念聲如「出來吃飯！」、「又把家當飯店！」等熟悉的語句融入chill beats中，搭配日系動畫並結合母親愛用好物進一步呈現商品，嶄新的跨域行銷手法令人耳目一新！
在這些操作下，PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。
無論是實體或是電商起家的零售業不斷在嘗試跨域，提供更多通路和服務，未來的全零售時代將會提供消費者什麼樣的新局面，讓我們拭目以待。
本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。