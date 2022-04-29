五一勞動節背後有什麼故事？與「勞工」相關的英文有哪些？

介紹勞動節（Labor Day）

勞動節的起源是什麼？各國怎麼慶祝勞動節的呢？隨著5月1日國際勞動節的到來，VoiceTube這次的節日英文系列，就要來帶你來認識勞動節。

我們發現美加地區的勞工節不是在我們熟知的5月1日而是在9月。在這一天，為了表揚勞工的辛勞，政府在美國國慶日和感恩節之際策辦了休假日，勞工們可以在這一天聚在一起休息，也可以參與位勞工發聲的相關遊行或抗議，趁這機會表達自己的訴求，訴求的議題包括了降低工時、終結童工和組織工會等等。

但隨著勞工意識上漲，許多雇用這些勞工的公司也會開始對這些活動鎮壓並制止這些活動，這樣的衝突也造成了著名的乾草市場事暴動（Haymarket riot）的發生，而勞動節的意識也是因為這起事件而漸漸在人們心中建立起。

勞動節相關單字：

Fringe benefit 附加福利

Pension 退休金

Labor 勞工

Industrial union 產業工會

Strike 打擊；罷工

Suppress 壓制；抑制

Federal 同盟的；聯邦的

Riot 暴動

勞動節由來

國際勞動節的由來源自一場1886年發生在美國芝加哥的工人集會。起初這場示威遊行的訴求只是勞工為了爭取縮短工時，從每日工作12小時、每週6天，改成每日8小時、每週5天。然而這場遊行最後卻變了調，然而卻在一位不明人士在警方疏離民眾時向其投擲炸彈後，演變成可怕的槍擊事件，現場留下了炸彈爆炸與槍擊的慘烈現場，這起慘案造成了7位警察與至少4位民眾死亡。

而這場事件就是著名的乾草市場事件（Haymarket affair）。在乾草市場事件落幕後，參與事件的八位無政府主義者遭逮捕，經歷一年半的審判，最後其中4位以吊刑處決、1人自殺於獄中，剩餘的則是被判處無期徒刑。

之後在1889年的國際社會主義大會上，第二國際通過了決議將5月1日做為紀念勞工的日子，也以此表示支持和紀念在乾草市場事件死去芝加哥勞工以及其餘在當年為爭取八小時工作制而受害的乾草市場事件相關人士，後來便漸漸衍伸成國際勞動節。

1893年時，伊利諾州的新州長約翰．彼得．阿爾特吉兒德也赦免了乾草市場事件8個被告中剩餘活著的被告，並狠狠地批評了這次的審判。

Anarchism 無政府主義

Demonstration 示威

Working hours 工時

世界各地的勞動節日期

勞動節是國際性節日，而在台灣我們一般都將這天認定為五月一日，然而並不是每個國家都選在這天慶祝勞工的辛勞，各個國家無論是在日期抑或是慶祝方式上都有所不同，接下來就讓我們一起來看各國勞動節都怎麼過。

5月1日為勞動節的國家：中國、北韓、法國、德國、巴西、印度、泰國等

大部分國家都選在五月一日這天慶祝勞動節，當日除了為國定假日之外，另外也會有許多勞工團體舉辦勞工權益相關的遊行，為的就是在這天透過自己的聲音跟行動來爭取勞工權益。

另外，與上述國家有些許不同的是，法國的勞動節又另外稱作「鈴蘭節」。在這一天，法國人會遵循他們在這天的傳統，買幾株鈴蘭花送給身邊親朋好友，這樣象徵著好運、幸福的到來。每到鈴蘭節時，除了花店外的法國店家和公司都會休息，街上也隨處可見兜售鈴蘭的小販，形成鈴蘭節特有的畫面。

美國：9月第一個星期一

與國際勞動節促成有極大關係的美國將勞動節設立在9月的第一個星期一，而非5月1日。慶祝活動方面與一般設立於五月一日的國家活動其實大同小異。在這一天，美國人會放假、各大勞工相關組織也會舉辦遊行。

義大利：5月1日但不放假

義大利並沒有全國統一的五一勞動節假期，雖然他們承認五一國際勞動節，但國內並未將這天設立成國定假日，也沒有與該節日相關的慶祝活動。

日本：五一黃金週

日本的勞動節剛好遇到「黃金週」，黃金週即是指在4月底至5月初的多個節日組成的公眾假期，也稱為大型連休、黃金週間。由於勞動節與前後的節日相連後，因此組成了至少時長一星期的長假，是日本一年中最重要的假期之一。因此相較於勞動節放假，對日本人來說，「五一黃金週」這個長假的意義更被大家在意。

Parade 遊行

National holiday 國定假日

Labor rights 勞工權益

台灣的勞動節

在臺灣，五一勞動節是國定連假，當日勞工放假，但國小至大學教職員、公務人員和公營機構職員由於不列入勞工，因此在這天不放假。

相關活動

在台灣許多勞工團體會利用勞動節期間舉辦爭取勞工權益的遊行，遊行的目的是希望喚醒大眾對自身勞動權益的意識。截至目前，這些遊行都沒有統一的主辦者，因此每年的遊行規模與數量都有所不同。以下列出近幾年所舉辦的五一大遊行，一起來了解這幾年的勞動節遊行訴求吧！

2017 五一大遊行：反剝削、要保障

2017的這次遊行由台灣多個工會、工運和社運組成，主要的訴求是要求年金保障、反對勞動剝削，並希望政府可以從新檢視年金和勞工退休金制度、放寬工會資格，將勞基法套用於所有勞工身上等，其目的在於希望勞工在工資、工時和老年生活都有獲得該有的保障。

Exploit 剝削

Ensure 保障

Labor union工會

Pension 退休金

2018 五一大遊行：反過勞！拚公投！爭勞權！

2018年的這場五一大遊行一樣由全國各工會聯合發起的，這年的遊行主題為針對勞基法二度修法。勞工團體在遊行期間發起了兩項勞權公投，不僅希望可以廢除勞基法改惡的版本，並且也希望能讓全國包含公教人員的受雇者都能享有19天國假，這次的公投連署徵得了近5萬多人的同意連署。

2019 五一大遊行：多休假、多保障

2019年的五一大遊行提出了多休假、多保障做為主要主題，並提出九項訴求，包含增訂國定假日、產假90天、建立基礎年金、推動「長期照顧安排假」入法、勞保年金維持現制並建立基礎年金、勞動基準一體適用、反對非典型僱用、反對罷工預告期、保障工會參與，設置勞工董事、反對教師法修惡。台灣的工會團體透過這次的遊行努力為台灣勞工爭取更加友善的制度，並爭取自己的權益。