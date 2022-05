關於晚清的影像敘事（下）：攝影師看似悲天憫人的情懷，實際上嫁接於西方優越論與獵奇語調中

文:張維晏

位於京城中軸線上的前門大街是北京核心商業區,北起正陽門(又稱前門),南至天橋路口,舊稱「正陽門大街」,1965年後才正式定名為「前門大街」。這條繁華市街,座落各式攤販,許多老字號商行立業甚久。從一條大街可窺見許多民生與世故,老中國百姓們的食衣住行都體現於此。

利卡爾頓身處高處,拍下了《前門大街上熱鬧的市場,位於前門和永定門之間》(Busy markets in Chinese (southern) Peking – on Kaiser Street, between South Gate and Chien-men Gate, China)【圖1】,前景中有不少百姓仰頭望向攝影機。利卡爾頓回憶道:

我們眼前的景像是繁忙街道的典型景觀。充斥著交易,毫無一點娛樂消遣之味;這裡有賣各種稀奇古怪且遠超出西方廚師理解的食品攤位。街上似乎有個露天餐廳;有木桶、鍋碗瓢盆、盛米的籃子、盛水果的器皿,我還認出那些水果是一種很好的大柿子。 我看見烘焙師和一些桌上的麵粉;若用的是米粉,通常會有多種用途。這裡的人都顯得邋遢,衣衫襤褸,他們本來即是如此;他們都是下層階級——沒洗過澡且蓬頭垢面的一幫人。你可能會注意到他們身著溫暖的衣服,外裹絎縫大衣,而且都穿著鞋子和長襪。[1] 中國各地人民的相貌有著令人失望的相似之處;據說北方人更高大強壯,我卻認為他們處於平均水平;但差異並不明顯。在南方和北方看到的人群中,我幾乎不認為你有注意到很大的區別。也許你會說北方下層階級人士的膚色似乎更黑,而我想是的。[2]

相比19世紀中期入中的西洋攝影師們,利卡爾頓的照片對庶民情狀投注更多關注。即使如此,閱讀攝影師的文字後仍不難發現,那股看似悲天憫人的情懷,實際上嫁接於西方優越論和獵奇的語調中。老中國在外來者眼中是陳舊的、不體面的,卻也處處新奇。

上篇提到19世紀末期立體鏡(Stereoscope)與立體照(Stereograph)的發展,本篇將聚焦在利卡爾頓的中國舊影。其中,最耐人尋味之處是:身處世紀之交詭譎多變的大時代下,訪中的西洋攝影師是如何透過鏡頭,訴說他所親歷的東方見聞?

利卡爾頓的中國照片主要收錄在他的《立體照片裡的中國: 義和團運動時期的龍帝國之旅》(China Through the Stereoscope: A Journey Through the Dragon Empire at the Time of the Boxer Uprising, 1901),由知名的「Underwood & Underwood」所出版。

「Underwood & Underwood」早期經營立體照和其他攝影圖像的製造、發行及經銷。該公司最初由埃爾默.安德伍德(Elmer Underwood, 1859-1947)和伯特.安德伍德(Bert Underwood, 1862-1943)兩兄弟,在1882年成立於美國堪薩斯州渥太華。

隨著產業擴張,他們的生意也搬到了紐約市,並在歐洲及加拿大皆擁有辦事處,曾是世界上最大的立體影像出版商。1904年出版的《立體鏡下的美國》(The United States of America through the Stereoscope)提到:

立體照或立體相片不僅僅是「小圖片」。當手持立體相片並用肉眼觀察時,對於沒有經驗的觀察者來說,它就只是像一對相仿的照片般,並排裱在一張卡紙上。事實上這兩張並不相同——底片是在同一時刻拍攝的,但使用了兩個不同鏡頭,在相機中並排放置,距離約有一成人雙眼那般寬。[3]

19世紀末,除了大量興起的旅遊攝影師,旅遊文學、旅遊手冊(指南)、明信片、觀光相冊、照片集等出版隨之繼起,圖片交易存在必要需求,一些出版商會派駐攝影師出國遠赴當地,又或攝影師回國後將圖片賣予不同出版公司。

《立體照片裡的中國》本身就是「一套」商品。它包含了利卡爾頓的遊記、100幀立體照片、8張地圖(1張東西半球世界地圖、7張中國地圖)、1架立體鏡和老霍姆斯的立體鏡指南。讀者可透過文字、圖像、立體鏡的親身體驗,以及地圖的路線與方位指引,全面性地了解中國,建構他們的中國印象和認知。利卡爾頓在書中指出:

先前的旅行中,我用自然之眼親見了中國;在這趟旅程規劃下,可以說我們將運用我們的立體眼睛去看;並在使用了這兩種視覺媒介之後,我想向那些還不熟悉立體照片真實感的人聲明,它在腦中產生生動和長久印象的能力幾乎不亞於一個人的自然視覺;它在尺寸、比例、距離和視角方面皆提供了準確性;除此之外,對於產生愉悅官能、固定住所有的印象,並傳達其中的精神,它提供了一種幾乎等同於現實的生動迷人效果。[4]

他邀請讀者(觀者)們參與這一年的中國旅程,並強調「眼見為憑」(to see is to know)的重要性,透過觀賞立體照片解放視覺感官,從而獲得更「接近真實」的景觀。

戰地與異域居民豐富的人文景觀,提供西洋攝影師源源不絕的題材。從而有了像是《典型的沒有減震、沒有座位的中國馬車,遠處是景山和皇城》(Typical springless, seatless Chinese coach, looking toward Coal Mountain and Imperial City, Peking, China)【圖2】、《天津的獨輪車運輸工具,中國碼頭最好且最實惠的承運人》(Wheelbarrow transportation – China’s best and cheapest freighters – at the boat landing, Tientsin)【圖3】等攝影作。

值得一提的是,攝影師鏡頭下的庶民生活非出自人文關懷,更多是帶著與自身西方文明對照下,稀釋過的驕傲感。談論到中國馬車時,他說:

幾乎沒有一部關於中國的插圖著作不描繪這種著名的北京車輛。它因其負面和糟糕透頂的品質而享譽世界;沒有什麼比一輛北京車更能說明中國人頭腦的遲鈍和不知變通。它的演變跨越了數千年,但它陳舊的原始機能對旅行者所造成的折磨是無從想像的。[5]

利卡爾頓想去西山參觀頤和園,但該行必須搭乘馬車。不料,馬車一路顛簸,差點損壞了攝影儀器;他極為擔憂相機和底片,強大恐懼和不適感夾雜惱怒,無怪乎在書中懟了中國馬車足足一大個段落:「中國人設計了許多獨特的酷刑方式,但沒有一個比此種殺人馬車達成目的的手段來得成功。」[6]

獨輪車的照片中,苦力們有的光著膀子,有的披著簡單衣衫,人人臉上都掩不住那為生計所迫的無奈;中景有兩位穿著體面的西方人士,直挺地站在獨輪車上。那副模樣,就像上演著殖民者奴役勞動人民的情景。照片中,獨輪車插著日本旗,輪軸前頭也掛了面小旗幟,當時天津的獨輪車被各國大量徵用以運送軍備物資。

利卡爾頓的老中國影像最為珍貴者,要屬關於義和團事件的紀錄了。義和團勢力擴及北京與天津一帶,攝影師進行拍攝時,衝突已如火如荼。