4/22是世界地球日，也是地方首長將「運具電動化」納入政見的最佳月份

淨零碳排、淨零轉型可說是近年來氣候政策中最常被討論的一環，世界多國紛紛立下自己國家的減排目標，蔡英文總統在2021年的世界地球日宣示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。

因此，國發會2022年3月30日正式公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，提供台灣至2050年淨零之軌跡與行動路徑。在這份路徑藍圖中，總共規劃了「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」，並規劃淨零轉型的主要計畫，至2030年編列近9千億的預算來達成目標。

運具電動化成為運輸部門淨零轉型的重要手段

其中，運輸部門的轉型被歸類為產業轉型的一環，並以「改變運輸方式」、「降低運輸需求」、「運具電動化」為運輸轉型的三大策略之一。此外，「運具電動化及無碳化」也被納進十二項關鍵戰略之中，並規劃1683億的相關預算。

在時程規劃的部份，以2030、2035、2040三個年份為基準訂定階段工作，最終在2040年達成市售運具全面電動化的目標。

年份 目標 2030 市區公車與公務車全面電動化

電動車市售比30%、電動機車市售比35% 2035 電動車市售比60%、電動機車市售比70% 2040 電動車市售比 100%、電動機車市售比100%

從上述的方向規劃，不難看出國發會已將運具電動化列為淨零轉型的重要手段，而產業對於這樣的規劃也十分贊同。

事實上，國發會主委龔明鑫過去就曾表示，在達成淨零排放的各項手段中，運具電動化是和民眾的生活關聯性最高的。這正好也與今年世界地球日的主題——「投資我們的星球」（Invest in our planet）相符合，因為投資我們的日常生活，透過從日常使用的運具開始改變，做到從生活減碳，正是把淨零與環保的精神真正融入社會的方法。

其中，每天通勤所使用的運具，尤其是機車作為台灣人最普遍使用的交通工具，更是在這一波轉型中不可忽視的要角。

然而正如蔡英文總統曾經提到，淨零排放路徑及策略，不是提供一個標準答案，而是拋出淨零轉型的對話基礎，啟動下一階段的社會對話。產業在對目前的規劃表示認同之餘，也希望能提供更積極的建言，以下分為短中長三個期程來闡述產業的建議。

短期：應達成2024年電動機車總數破百萬

在各項運具中，電動機車是台灣目前在電動化技術上最成熟的、充換電設備普及程度最高的電動運具，但根據交通部公路總局網站數據，截至2022年3月，台灣掛牌的機車總數為1429萬6579輛，其中電動機車為56萬2772輛，僅佔總體約3.9%。

不過近年在購車補助與淨零浪潮的影響下，民眾其實有高度意願購買電動機車。以今年1、2月為例，電動機車的新領牌數量達到7,308輛，較去年同期倍增，成長率高達132.2%。對比同一期間燃油機車的新領牌數較2021年同期衰退10.4%，顯示民眾的購車意願越來越往電動機車轉移，也顯示政府的淨零排放政策逐漸奏效。

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然而政府仍應訂定更具體、積極的目標！若能以2024年達成電動機車總數破百萬輛作為短期的里程碑，對於近年不斷成長茁壯的台灣電動機車產業將是一大助力。

中期：應將2030電動機車市售比提升至50%，達成2030電動機車總占比20%

目前國發會所規劃的路徑中，2030年的市售比例目標為35%，產業建議應該在進程上更加速，將該比例提升至50%。若我們參考國際能源總署IEA提出的目標——2030新售車輛60%為電動車、2030年電動機車市售占比達80%，與台灣市場發展的現況比較，依照政府原訂規畫，2030年前要減少排放量20%至25%，但若更進一步參考COP26決議，積極目標上，2030年應減碳45%。

因此，將2030年電動機車占比拉至50%，具三大指標意義。

其一，更貼近IEA所建議的「2030年電動車新售60%」之目標，與國際趨勢接軌。

其二，據工研院IEK研究數據顯示，全球電動機車自2017年起即維持20%以上的成長率。而在2019年之前，台灣的電動機車市占率也是每年都翻倍成長。今年從年初開始，電動機車的買氣也維持較去年蓬勃的狀態，故更應該維持這股氣勢，確保每年的電動機車成長率維持在一定水準，根據協會的計算，未來八年的電動機車市售比只要每年增加4.3%，就能達成50%，是非常務實的階段性目標。

其三，不落後於地方政府的規劃進度，加速政策推動。綜觀目前已經提出地方淨零路徑的縣市，就運具電動化的方面，可以發現以各縣市規劃的路徑，進度其實已經超越中央規劃的速度，例如台北市已規劃要在2023年達成公務機車全面電動化、新北市已規劃要在2035年禁售燃油機車，都比國發會現在的目標更積極，也可以看出地方在加強運具電動化方面的意願是高的，因此提升2030年電動機車的市售比至50%是合理的也是符合地方進程的。

縣市 目標 新北市 2030年公務機車全面電動化

2035年公務汽車全面電動化 、禁售燃油機車 台北市 2023年公務機車全面電動化

2030年公務汽車全面電動化

2040私有運具50%電動化

2050私有運具95%電動化 台中市 2030公務機車全面電動化

2050私有運具95%電動化

長期：肯定邁向電動機車市售比100%目標，政府應打造更友善的電動運具使用環境

以更長遠的目標來說，產業肯定2040要邁向市售全面電動化的目標。而隨著未來可預見的電動運具的增加，政府也應該加速打造更友善的電動運具使用環境。

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在運具電動化的議題上動作積極的英國，於三月推出了《英國電動車基礎建設策略》（UK electric vehicle infrastructure strategy），在這份計畫中，對未來數年英國的電動運具基礎建設，規劃出成長目標、訂定出如何落實的作業方式，不但有詳細的時程與階段性目標，且明列權責單位。