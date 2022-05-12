東卯山黑熊野放後遇害、遺體完整掩埋，部落與專家推論「可能是獵人誤擊」

被二度野放的東卯山黑熊（編號568，原編號711）在近一個月回歸山林的遷徙移動後，於5月6日起失去衛星接收訊號，搜救團隊10日在南投縣仁愛鄉武界一帶找到被掩埋的遺體，頭、胸有明顯外傷，且戴在脖子上的追蹤器消失不見。「黑熊媽媽」屏科大教授黃美秀直言這是人為致死，然而是否刻意所為，仍有待釐清，目前當地部落和專家學者都指出，有可能是遭到獵人誤擊。

編號568的東卯山黑熊，已經是第二次被救援、收容和野放，他過去以到農舍翻箱倒櫃覓食引發熱議，原本編號711，也讓許多人叫他「小7」，去年於台中市東卯山果園誤中套索，被救援收容了400多天，直到今年4月12日，帶著新編號568，由農委會林務局東勢林區管理處再次野放。

野放後的黑熊原本一路往山裡去，雖然幾度靠近，但都沒有再次進入農田或果園找食物，團隊原本十分驚嘆振奮，不料5月6日失去衛星訊號，經過幾天山林搜索，林務局人員在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現黑熊遺體遭掩埋，昨天開挖取出發現屍體雖完整，但未見發報器頸圈，初步檢視外觀發現頭部、胸部有明顯外傷。

《中央社》報導，林務局將黑熊遺體後送行政院農業委員會家畜衛生試驗所解剖以確定死因，同時報請警政署保七總隊偵辦，媒體昨天前往現場仍存在腐臭味，地面殘留黑熊體毛還有蛆蟲蠕動，由於此處少有人車經過，沿途也無監視器，抓出黑熊殺手可說困難度很高，警方持續偵辦。

部落和專家：可能是獵人誤擊

當地部落獵人向媒體透露，獵人常利用夜間騎機車沿產業道路或林道找獵物，由於燈光照到動物雙眼會發亮，藉此鎖定獵物開槍，射中後才知打到何種獵物，有時候發生獵人誤擊同伴，甚至之前還有山區盜伐山老鼠被槍擊死亡，都是「誤擊」事件，黑熊可能是遭誤殺。

有獵人坦言，部落居民很常打野味，他自己也是，懷疑這隻台灣黑熊可能被誤殺，接近查看才知道打中保育類台灣黑熊，由於「代誌大條」，無法帶走屍體處理，也怕事後被發現，才會取走發報器頸圈並埋屍滅證。



野生動物學家姜博仁在臉書上詳述了東卯山黑熊野放後，團隊追蹤到的行程，直到黑熊遺體被發現，他解釋，黑熊被整隻埋起來，屍體完整，似乎沒有取走熊的任何器官的行為，

「或許是某些人，可能打獵，可能上山農務工作，可能誤獵，也可能自保，誤殺了熊，或許他們當下是驚慌的，不知道該怎麼辦，害怕有刑責，然後把熊埋起來，把頸圈破壞或丟棄遠方。若是一個刻意要殺熊的人，又為何不帶走熊，而只是埋起來呢？」

不過他也強調，一切當然要靜待相關的偵查。他也在文中說明，原住民對於某些獵物有禁忌，包括雲豹、熊鷹、黑熊等，甚至有傳統習俗是如果不小心誤殺的獵豹，視為不祥，必須趕快就地掩埋，不能回家，以免把不祥帶回家中，然後要在掩埋地現場陪伴守靈幾天，並經過除穢儀式後才能回家。這樣的傳統約束的力量，不會只是故事，也隱含著野生動物保育的精神與手段。

《窩窩》報導，黃美秀過去部落訪查時曾聽聞布農族人表示：「我不小心抓到熊了，我並不想抓牠、我也很害怕，所以就趕快回家了，三個月後回去看那個熊死掉了。」這並不是唯一的案例。資料顯示，若屏除非法買賣情況，多數原住民不小心誤捕到臺灣黑熊時，因涉及獵熊禁忌與違法的疑慮，通常不敢聲張多直接離開，假裝沒有這件事。

屏科大野保所的裴家騏教授認為狩獵需合法管理，才能掌握動物實際的狀況。 若能建立通報機制，才能有機會讓獵人回報誤捕黑熊的狀況，並由學術單位或政府支援後續醫療、野放，估計只要大家願意通報，熊受到影響的數量會少掉一半以上。

而對於這次的東卯山黑熊事件，林務局則表示，因黑熊遺體遭掩埋且有明顯外傷，除進行解剖與死因鑑定，已報請保七總隊調查，民眾如有任何線索，請撥保七總隊第六大隊049-2775110通報，或撥林務局24小時專線0800-000-930提供線索，因而破案將核發獎勵金，最高新台幣20萬元。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航