朱立倫無預警徵召張善政選桃園市長，議長邱奕勝憤而退群，韓國瑜呼籲黨中央充分溝通才能團結

國民黨桃園市長的提名峰迴路轉，昨（17）日黨中央無預警傳出消息，下午中常會就拍板徵召行政院前院長、韓國瑜競選總統的副手張善政為桃園市長候選人。

據了解，朱立倫本來就屬意張善政，韓國瑜提出建議，前總統馬英九也認同後，黨中央選策會傅崑萁勸進說服張，張考慮之後答應。此舉被視為黨中央其實對現有人選都不滿意，且有意透過徵召張善政，再加上台北蔣萬安、新北侯友宜，重塑國民黨的路線。

呂玉玲、羅智強：震驚不解

對於徵召張善政，已表態參選桃園市長的國民黨立委呂玉玲說，黨主席朱立倫從未與她討論，用這種突襲的方式宣布，顯示出黨中央的毫無章法，令人震驚與不解，她不能接受。

積極爭取參選桃園市長的前台北市議員羅智強在臉書表示，自己感到驚訝、錯愕，五味雜陳，不想在此時故作雲淡風清，但心中真正有缺憾的不是自己的境遇，而是對一路支持的各位好朋友，他需要沉澱一段時間好好思考思考，呼籲大家不要為他難過。

而一直在內部民調表現最佳，但遲遲不願鬆口參選的立委魯明哲，則在臉書上表示雖然訊息來得突然，但我一定尊重中央黨部的決定，也將會實踐承諾輔選，期盼能贏回桃園市長的選舉。

但他也認為，黨中央缺乏溝通，很難理解原本以「溝通協調」取代「民調初選」的提名方式，居然連充分的溝通協調都沒做好。當務之急是要把人心找回來，呼籲朱主席、張院長立即啟動「修補傷痕行動」，就從邱議長、呂委員、羅議員三位伙伴開始。

邱奕勝怒退群組抗議

桃園市議會議長邱奕勝，一直都對桃園選情有舉足輕重的影響；日前從羅智強宣布參選開始，就傳出邱奕勝支持「在地派」的呂玉玲，《自由時報》報導，邱奕勝身兼國民黨中常委，昨天上午市政總質詢議程結束後，本來要趕到參加中常會，當時才輾轉得知朱立倫要在中常會宣布徵召張善政，氣到未進場開會。

邱奕勝下午到晚上陸續「退群」如「21全桃園市黨代表公務群組」、「桃園結義，繼續前進」、「國民黨中壢區黨部」，至少退出十來個，有國民黨黨部、黨務組織相關的，也有各類民間社團、社區組織與所他經營的支持者群組，引發震撼。

Photo Credit: 中央社 第2屆桃園市議會正副議長選舉結果25日出爐，中國國民黨推舉的桃園市議長邱奕勝（右）、副議長李曉鐘（左）連任正副議長。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年12月25日

綜合《蘋果日報》、《ETtoday》、《自由》報導，基層人士認為，黨中央說不要空降人馬，卻又突襲徵召張善政，而且邱奕勝幕後支持的呂玉玲也未獲提名，徵召作業又保密到底完全沒和地方基層溝通，邱奕勝應該是相當不滿。

親邱人士表示，邱奕勝從政資歷深、人脈廣，又有親和力，很早就布局競選下屆市長，很多人以為他只有「陸軍」，他透過網路經營各類社團、社區組織、宗親會、支持者群組等，「空軍」也很綿密，如今發生這樣的狀況，嚴重打擊地方團結。

韓國瑜：黨中央要充分溝通才能團結

韓國瑜晚間透過臉書表示，張善政在2020年總統大選，國民黨處於沒有銀彈、沒有糧倉、選情最艱困之際，義無反顧地願意擔任他的副總統候選人，讓他一直心存感激。張善政是個充滿熱忱、重情義、且在科技與工程領域發光發熱的專業人才。

韓國瑜說，很高興看到在今年選情如此艱困之時，國民黨仍有許多優秀的青年人才紛紛表態願意投入選戰，他現在沒有公職，身為黨內的一份子，除對黨中央的提名作業抱持尊重外，同時也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨員的感受及權益。唯有如此，才能讓國民黨真正齊心團結、將爭取人民福祉視為共同最大目標，這是他最衷心的期盼。

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核稿編輯：翁世航