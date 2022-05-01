由MaaS領導的未來交通（中）：在日本岩手縣親自體驗，用一個App完成深度旅遊的可能

文：TNL Japan

近年來隨著日本人口高齡化與人口密集度日益漸增等問題發酵，促使人口稀少的地區面臨難以維持和確保大眾運輸的問題，大都市中的道路擁堵與環境等問題也隨之而來。

為此，《關鍵評論網》將以利用各種大眾運輸間的聯繫與組合，來滿足在地居民與個人需求的「交通行動服務「（Mobility as a Service，MaaS）」為主題，深度介紹日本鐵道界龍頭JR東日本如何主導與整合日本東北的一之關地區與岩手縣紫波町的資源，建立起當地的MaaS網絡與實際體驗分享。

選定東北地區做為ＭaaS的舞台

日本最具代表性的鐵路——新幹線，其交通網絡不僅擴展至全國，也大幅縮短了各個主要一線城市間的移動時間。然而也因為各地鄉鎮開發程度不如主要城市，搭乘新幹線抵達後，前往鄉鎮內的大眾交通工具少之又少，成為旅客與當地居民共同面臨的挑戰。

面臨自家車以外交通資源短缺外，並有著高齡化和人口急劇減少等複雜問題的東北地區，卻因為同時卻也是擁有豐富的旅遊資源和文化的寶庫，JR日本最終選該地區導入MaaS服務，期望這項服務能提升在地交通的便利性、改善生活環境與振興在地發展。

JR東日本很早便意識到了該問題，經過兩年的實驗與修正，目前已於東北地區的六個縣共同拓展了「TOHOKU MaaS」服務。該服務包含旅行前的資訊搜集，路線查詢、交通票券與巴士預訂、購買娛樂設施的門票等等，甚至也能購買伴手禮和美食優惠券，而所有支付皆採用線上付款。

正因為整合了各地市府單位和私營部門所提供的各種MaaS相關服務，進而讓使用者更有效率的安排各式各樣的旅遊計畫。

走，實際體驗看看吧！

為了實際體驗「TOHOKU MaaS」服務，關鍵評論團隊選定位於岩手縣中心的紫波町，該地區人口約32,000人，是一個典型的地方城市。首先搭乘新幹線至盛岡站後，轉搭JR普通列車至紫波中央站。而在轉車的期間立刻登入紫波町所導入的交通預訂服務，來預訂「石瓦丸（Shiwamaru）號」接送。

抵達紫波中央站時，我們預訂的「Shiwamaru號」箱型車已在車站出口等候，第一站立刻前往當地熱門的旅遊景點城山公園。平常只能仰賴計程車前往的景點，這次竟然利用循環接駁車就能享受到服務，每一次乘車費用為300至500日元，是個經濟實惠且人人都能享受的預訂服務。

作者提供 「Shiwamaru號」預約畫面

作者提供 可愛的箱型式巴士來迎接

城山公園是只有在地人才知曉的隱藏版賞櫻景點，每逢春天可在此欣賞到綿延至北上川壯麗自然景觀與盛開的櫻花。搭配四季分明的景色，不論何時造訪都能留下難忘的回憶。

作者提供

作者提供 城山公園櫻花滿開時

在城山公園與大自然相伴後，我們再次搭乘「Shiwamaru號」前往當地人推薦的「藤屋食堂」享用美味午餐。除了常見的麵類與日式定食之外，該店最受歡迎的是搭配滿滿草莓的杏仁豆腐與繽紛的水果三明治，當天老闆也親切的與我們相談甚歡。多虧了MaaS的預訂資訊，才有機會造訪這家溫暖又美味的食堂，可說是旅行的一大驚喜呢。

作者提供 藤屋食堂享用人氣水果三明治

這次在紫波町所導入的On-demand交通服務，在日本國內可說是非常先進的整合服務。

不僅對旅客來說相當便利，也深深地融入了當地居民的日常生活中。不但能自由設定上下車地點，更能配合日常所需，做為購物、就醫、前往政府機關的交通方式，該服務也成為當地老年人不可或缺的代步工具。而搭乘車子的路途上也成為了當地人新的交流場所，振興地區的同時也帶來了更多歡笑。

而我們也在享受了紫波町半日遊後，搭乘「Shiwamaru號」返回紫波中央站，前往下一個目的地一之關。

觀賞、遊玩、盡情享受

在前往JR一之關站的途中，先至「TOHOKU MaaS」網站上確認該地區的觀光景點，並利用On-demand交通服務「Yobunoru Ichinoseki」確保抵達當地後的交通工具。

搭乘能在該地區任何地方上下車的共享箱型車，每次乘車費用只要500日元，讓我們順利抵達四季皆有美景的玄美溪，一行人邊散步邊將美景盡收眼簾。

在享用了當地特產的醬油團子後，便前往當天的最終的目的地玄美溪溫泉嚴紫苑拉！由於行程安排的關係，這次只有去泡溫泉也非住宿。在櫃檯利用事先在「TOHOKU MaaS」網站上購買的500日元TOHOKU MaaS Ticket即可入場，享受著充滿昭和氛圍的木製裝潢與大自然相依的溫泉，真是一大享受呀。

作者提供 嚴美溪風景與醬油團子

作者提供 TOH​​OKU MaaS Ticket購入畫面

泡完暖呼呼的溫泉後，我們再次利用「Yobunoru Ichinoseki」服務回到一之關車站。途中，我們在當地酒廠稍作停留，精心挑選在地啤酒等作為伴手禮後，便搭乘新幹線回家拉！

作者提供 世嬉の一酒造照片

這次體驗的感受

因應東北各地區所整合的即時預訂交通網絡，可以說是導入MaaS服務的一大亮點。在實際體驗中，通過事前預訂，不僅可以縮短等待時間，順利且有效率地到達目的地，還可以輕鬆造訪平常難以到達的景點。

這是一次看似突然又有點魯莽的一日遊，但卻因為MaaS，讓我們輕鬆地享受了一次有深度且有意義的旅行。

這次雖然只體驗了岩手縣的服務，但據JR東日本官方消息，TOHOKU MaaS也在秋田縣擴展，關東地區也與西武集團共同推出「回遊輕井澤」等在地的MaaS服務。雖然視為期至三月的限定活動，卻也受到了各個年齡層旅客的注目與愛戴。