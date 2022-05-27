台鐵公司化條例、《鐵路法》修正案三讀通過：鬆綁不動產開發，交通部設立基金承接1484億債務

台鐵3年內接連發生普悠瑪、太魯閣2起重大事故，安全管理備受質疑，公司化經營的聲浪不斷，交通部長王國才上任後積極推動公司化，立法院會今（27）日三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》將台鐵改制為鐵路股份有限公司，以及《鐵路法》修正草案，推動國營鐵路資產活化，鬆綁觀光列車彈性自訂票價；工會與交通部的的下一個戰場是16個子法修訂，將攸關員工權益及薪資福利。

鬆綁不動產開發

為建構國營鐵路機構不動產開發與處分機制，三讀通過的《鐵路法》新增第21條之1，明定國營鐵路機構報經主管機關核准，得辦理經管的國有不動產開發、處分或收益，不受國有財產法規定的限制。

《鐵路法》明定，國營鐵路機構辦理國有不動產處分屬於出售或設定一定年期地上權者，應先報經行政院核定；開發方式、規劃、程序、審議、經營、監督管理、處分及收益等相關辦法，由主管機關訂定，收入則由該機構循環運用。

《鐵路法》明定，國營鐵路機構為經營鐵路業務或辦理附屬事業所需使用鄰接的公有不動產，應辦理有償撥用或租用，並須考量公益性。

另外《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》三讀條文明定，政府應移撥台灣鐵路管理局及所屬機構經管之適足資產，由交通部設立基金，處理既存之短期債務，台鐵的短期債務有1400多億；另外基金應由交通部編製附屬單位預算，後續基金來源包括資產開發收益、政府循預算程序之撥款、基金孳息、人民或團體捐助及其他收入。

票價會改變嗎？

為使觀光鐵路票價彈性化，並與一般通勤票價脫鉤，三讀通過的《鐵路法》條文明定鐵路機構經營的一部分或全部路線可串連沿線觀光地區並具觀光服務性質者，得依提供觀光服務內涵收取費用，費用、路線範圍併同觀光服務計畫應報主管機關核定。

國民黨團提出修正動議，要求增訂兒童、孕婦、老人、年滿55歲之原住民、身心障礙者，應享有優待車票。由於席次占多數的民進黨團反對這個修正動議，表決並未通過。

安全強化規範

為強化鐵路安全監理，《鐵路法》明定主管機關為交通部，鐵路監督管理由鐵道局辦理，包括鐵路興建與營運狀況備查、列車駕駛檢定、發照，重大事故通報等進行負責。

另外《鐵路法》三讀條文增訂地方營、民營及專用鐵路機構不得規避、妨礙或拒絕檢查，得委託其他機關（構）、團體辦理檢查事務，受委託者的資格、條件、責任及監督等事項之辦法，由主管機關定之。

此外，現行條文對於行人、汽車駕駛人等跨越或侵入鐵路，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。不過考量鐵路電氣化區間發生跨越或侵入情事，恐造成嚴重後果，《鐵路法》明定，如影響鐵路行車安全，情節重大者，可處5萬元以上10萬元以下罰鍰，致重傷者最高可處30萬元，而致人死亡者最高可處50萬元罰鍰。

《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》則規定台鐵公司董事會將下設安全管理委員會，負責審查行車安全；台鐵公司將設立董事會，置董事15人至19人，置監察人3至5人，董事中應有三分之一為鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專業專家或學者，監察人由行政院主計總處、交通部及法務部之專家代表至少各一人擔任；另外董事至少應有五分之一席次由工會推派擔任，董事及監察人任一性別比例不得低於總人數三分之一。

不過民間團體「太魯閣的眼淚」指出，把安全管理委員會組織放在董事會下面，委員遴選也交給董事會，意思就是要聽董事會的話，很可能導致安全管理委員會沒有獨立性，最後球員兼裁判。法條沒說明安全委員會的委員資格，只有在說明欄指出應考量專家、學者、社會公正人士、勞工代表，其他都給的董事會決定，這樣的遴選機制沒有公信力。

台鐵員工的權益會有何改變？

《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》三讀條文說明，台鐵公司置總經理1人，其人選應具交通運輸或經營管理實務之專業背景；原機構現職人員，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依其個人意願協助安置轉調其他機關構外，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而予以裁員。

除自願離職者外，其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等應予維持；而公司成立起6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額之慰助金。

《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》三讀條文明定，台鐵公司成立之日，隨同業務轉調台鐵公司，原適用之《交通事務人員任用條例》或公務人員任用法律繼續任用，繼續任用人員之退休及撫卹事項，仍應依公務員相關法令規定提撥及給與，台鐵公司並應依公務員相關法令規定編列預算以撥繳及支應。

而台鐵公司因配合政府政策任務所造成營運虧損，由政府負責補貼之，補貼事項辦法由交通部擬訂，報請行政院核定。

台鐵預計2024掛牌，接下來16個子法將成勞資攻防戰場

台鐵預計2024年1月掛牌，此次三讀通過的《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》為母法，底下16項子法還有待勞資共同擬定。交通部長王國材日前表示，後續攸關台鐵公司化和員工福利薪資等16項子法已開始討論，現在還有半年的時間，會持續跟工會溝通，預計年底前完成。

立法院朝野黨團20日協商台鐵公司化條例草案，雖有部分條文保留，但朝野達成共識，明定台鐵公司董事會下設置安全管理委員會；至於職工福利金條例規定、土地及房屋稅率等，朝野達成共識採納行政院版本。