台鐵公司化條例、《鐵路法》修正案三讀通過：鬆綁不動產開發，交通部設立基金承接1484億債務
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台鐵預計2024年1月掛牌，此次三讀通過的《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》為母法，底下16項子法還有待勞資共同擬定。
台鐵3年內接連發生普悠瑪、太魯閣2起重大事故，安全管理備受質疑，公司化經營的聲浪不斷，交通部長王國才上任後積極推動公司化，立法院會今（27）日三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》將台鐵改制為鐵路股份有限公司，以及《鐵路法》修正草案，推動國營鐵路資產活化，鬆綁觀光列車彈性自訂票價；工會與交通部的的下一個戰場是16個子法修訂，將攸關員工權益及薪資福利。
鬆綁不動產開發
為建構國營鐵路機構不動產開發與處分機制，三讀通過的《鐵路法》新增第21條之1，明定國營鐵路機構報經主管機關核准，得辦理經管的國有不動產開發、處分或收益，不受國有財產法規定的限制。
《鐵路法》明定，國營鐵路機構辦理國有不動產處分屬於出售或設定一定年期地上權者，應先報經行政院核定；開發方式、規劃、程序、審議、經營、監督管理、處分及收益等相關辦法，由主管機關訂定，收入則由該機構循環運用。
《鐵路法》明定，國營鐵路機構為經營鐵路業務或辦理附屬事業所需使用鄰接的公有不動產，應辦理有償撥用或租用，並須考量公益性。
另外《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》三讀條文明定，政府應移撥台灣鐵路管理局及所屬機構經管之適足資產，由交通部設立基金，處理既存之短期債務，台鐵的短期債務有1400多億；另外基金應由交通部編製附屬單位預算，後續基金來源包括資產開發收益、政府循預算程序之撥款、基金孳息、人民或團體捐助及其他收入。
票價會改變嗎？
為使觀光鐵路票價彈性化，並與一般通勤票價脫鉤，三讀通過的《鐵路法》條文明定鐵路機構經營的一部分或全部路線可串連沿線觀光地區並具觀光服務性質者，得依提供觀光服務內涵收取費用，費用、路線範圍併同觀光服務計畫應報主管機關核定。
國民黨團提出修正動議，要求增訂兒童、孕婦、老人、年滿55歲之原住民、身心障礙者，應享有優待車票。由於席次占多數的民進黨團反對這個修正動議，表決並未通過。
安全強化規範
為強化鐵路安全監理，《鐵路法》明定主管機關為交通部，鐵路監督管理由鐵道局辦理，包括鐵路興建與營運狀況備查、列車駕駛檢定、發照，重大事故通報等進行負責。
另外《鐵路法》三讀條文增訂地方營、民營及專用鐵路機構不得規避、妨礙或拒絕檢查，得委託其他機關（構）、團體辦理檢查事務，受委託者的資格、條件、責任及監督等事項之辦法，由主管機關定之。
此外，現行條文對於行人、汽車駕駛人等跨越或侵入鐵路，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。不過考量鐵路電氣化區間發生跨越或侵入情事，恐造成嚴重後果，《鐵路法》明定，如影響鐵路行車安全，情節重大者，可處5萬元以上10萬元以下罰鍰，致重傷者最高可處30萬元，而致人死亡者最高可處50萬元罰鍰。
《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》則規定台鐵公司董事會將下設安全管理委員會，負責審查行車安全；台鐵公司將設立董事會，置董事15人至19人，置監察人3至5人，董事中應有三分之一為鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專業專家或學者，監察人由行政院主計總處、交通部及法務部之專家代表至少各一人擔任；另外董事至少應有五分之一席次由工會推派擔任，董事及監察人任一性別比例不得低於總人數三分之一。
不過民間團體「太魯閣的眼淚」指出，把安全管理委員會組織放在董事會下面，委員遴選也交給董事會，意思就是要聽董事會的話，很可能導致安全管理委員會沒有獨立性，最後球員兼裁判。法條沒說明安全委員會的委員資格，只有在說明欄指出應考量專家、學者、社會公正人士、勞工代表，其他都給的董事會決定，這樣的遴選機制沒有公信力。
台鐵員工的權益會有何改變？
《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》三讀條文說明，台鐵公司置總經理1人，其人選應具交通運輸或經營管理實務之專業背景；原機構現職人員，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依其個人意願協助安置轉調其他機關構外，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而予以裁員。
除自願離職者外，其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等應予維持；而公司成立起6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額之慰助金。
《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》三讀條文明定，台鐵公司成立之日，隨同業務轉調台鐵公司，原適用之《交通事務人員任用條例》或公務人員任用法律繼續任用，繼續任用人員之退休及撫卹事項，仍應依公務員相關法令規定提撥及給與，台鐵公司並應依公務員相關法令規定編列預算以撥繳及支應。
而台鐵公司因配合政府政策任務所造成營運虧損，由政府負責補貼之，補貼事項辦法由交通部擬訂，報請行政院核定。
台鐵預計2024掛牌，接下來16個子法將成勞資攻防戰場
台鐵預計2024年1月掛牌，此次三讀通過的《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》為母法，底下16項子法還有待勞資共同擬定。交通部長王國材日前表示，後續攸關台鐵公司化和員工福利薪資等16項子法已開始討論，現在還有半年的時間，會持續跟工會溝通，預計年底前完成。
立法院朝野黨團20日協商台鐵公司化條例草案，雖有部分條文保留，但朝野達成共識，明定台鐵公司董事會下設置安全管理委員會；至於職工福利金條例規定、土地及房屋稅率等，朝野達成共識採納行政院版本。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：