2022/04/28,
生活

#BeBubble！西班牙酒春之祭

#BeBubble！西班牙酒春之祭

我們想讓你知道的是

獨特的酒標是藝術表演的結晶，每一瓶酒都是獨特藝術作品。

Vallformosa Cava美麗山谷卡瓦氣泡酒擁有鮮明的品牌個性，著重創新的同時，保有尊重與友善對待大自然的意識，以及不忘前人的教誨。這份堅持開創了一條只屬於他們的道路，不循規蹈矩，享受意外帶來的驚喜與樂趣，在平凡與嚴肅的生活中，添加一點瘋狂的想像空間。

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Photo Credit：泰德利

Origen經典系列卡瓦有點隨性卻又不失個性，高品質控管葡萄品質來源，加上瓶中陳釀15個月，堪比香檳悉心製程，打造出輕鬆就能享受的卡瓦氣泡酒。

獨特的酒標是藝術表演的結晶，每一瓶酒都是獨特藝術作品

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Photo Credit：泰德利

Domenech.Vidal多明尼克維達酒莊推出Cultivare酒款時，以「大地」（Land Art）為構想，邀請兩名西班牙知名現代舞者，在超過五千張酒標排列而成的畫布上，演繹自然與藝術的舞步；露天表演當日飄著毛毛細雨，舞者身上的顏料和雨水交織出絕無僅有的藝術酒標。

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Photo Credit：泰德利
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Photo Credit：泰德利

初版酒標創作表演造成空前迴響，啟發了設計團隊2018年的新作：「自然機器」，他們在葡萄園中央架起一台長十公尺的酒標機，將上百根葡萄藤懸掛成畫筆，隨風擺動，不同葡萄品種使用不同的色系，讓自然律動繪製出一張張獨一無二的酒標。

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Photo Credit：泰德利

影片連結

會呼吸的西班牙葡萄酒Domenech.Vidal 多明尼克維達，遇上Cava卡瓦氣泡酒明星品牌Vallformosa美麗山谷

代理商泰德利特別將明星品牌聯合企劃，介紹遵循自然工法的兩大葡萄酒莊，如何用西班牙原生品種，釀造出輕盈、蔬食者也能安心品飲的素食酒款（Vegan friendly） ，加入我們一次品飲四款紅、白、氣泡及粉紅氣泡，品味西班牙酒的春日初夏滋味！#BeBubble！

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Photo Credit：泰德利

品酒會場次：

  • 2022/04/29（五）19:30-21:30
  • 2022/05/20（六）14:30-16:30

報名請洽代理商泰德利活動通頁面


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