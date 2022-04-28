2022/04/28,
經濟

世界銀行預估大宗商品漲價到2024年，經濟學人：新興經濟體恐陷入「失落的十年」

世界銀行預估大宗商品漲價到2024年，經濟學人：新興經濟體恐陷入「失落的十年」
Photo Credit:AP/達志影像

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能源價格繼續年翻倍成長後，今年延續漲勢再上揚50%，到了2023則小幅回落12.4%。糧食方面，繼去年成長31%後，今年料上漲22.9%，明年下滑10.4%。

世界銀行（World Bank）表示，全球通貨膨脹持續上揚，又加上俄烏戰爭堆高了燃料、糧食等價格，預計到2024年，大宗商品呈現高檔上揚的趨勢。另外，美國為抑制通膨，發動激烈「升息」引發了新興經濟體的債務危機，《經濟學人》則以「失落的十年」描述未來情況。

大宗商品價漲恐到2024年

世界銀行近日公布報告指出，俄羅斯入侵烏克蘭造成全球燃料和食品價格飆漲，預計今年仍會持續走高，這也表示大宗商品獲得無喘息空間，同時導致「停滯性通膨」風險升高。

報告稱，能源價格繼續年翻倍成長後，今年延續漲勢再上揚50%，到了2023則小幅回落12.4%。糧食方面，繼去年成長31%後，今年料上漲22.9%，明年下滑10.4%。

世界銀行預估，俄烏戰爭已經改變全球大宗商品交易、生產和消費方式，意味著到2024年大宗商品價格仍會持續維持高檔。

土耳其芝麻圈
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土耳其2021年12月通膨率為36.08%，創自2002年9月以來新高，其中糧食價格飆漲43.8%。圖為南部阿達那販售傳統麵包芝麻圈攤販。中央社記者何宏儒阿達那攝2022年1月3日

國際貨幣基金會（IMF）財政事務主任Vitor Gaspar接受《日經亞洲》專訪表示，先進國家正針對弱勢家庭，採取穩定汽油和食品價格的政策是暫時的，未來隨著貨幣緊縮，新興經濟體的債務困境將會擴大。

以台灣為例，行政院為穩定物價，自2022年2月7月至6月30日止，機動調減進口黃豆、小麥、玉米等3項貨物應徵的營業稅100%（全額免徵）。另，汽柴油貨物等，稅降政策施亦延長至6月底。

Vitor Gaspar強調，對發達經濟體而言，往往能有效轉移物價成本，但是讓物價曲線變得平滑，雖然終究還是會回歸市場價格，但卻能免除國內動盪。然而，對新興經濟體打擊則會非常嚴重。

經濟學人：新興經濟體恐將陷入「失落的十年」

《經濟學人》報導推測，在後疫情時代背景下，當美國開始升息，吸引國際熱錢回流國內，也推高融資成本，將導致新興市場不斷產生債務和銀行危機。

全球較為貧困的國家，即將進入一個經濟停滯、金融危機反覆出現的動盪時期。《經濟學人》以「失落的十年」描述新興經濟體未來面臨的狀況。

世界銀行報告指出，在全球70多個低收入國家中，查德、索馬利亞，還有斯里蘭卡等逾10%經濟體已經面臨債務困境；而衣索比亞、寮國等，另50%經濟體有「高債務風險」。

其中，斯里蘭卡受到美國升息影響，又加上深陷多國的債務風暴，其國民深陷水生火熱中，每天缺水斷電十多小時，整體通膨率達到18%。《亞洲週刊》專欄作家黃杰強調，斯里蘭卡總統盲目模仿「綠色發展」和西方新自由主義的畸形政策，致使國家陷入危機。

他指出，斯里蘭卡的債務問題並非全是「一帶一路」造成，攤開斯里蘭卡的債務結構為：亞洲發展銀行、世界銀行、中國、日本和印度各佔10%，其餘則是47%的民營銀行貸款，因此最大的錯誤是「政策」。

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4月5日於可倫坡，斯里蘭卡人抗議要求總統拉賈帕克薩辭職。

過去，斯里蘭卡推動「綠色作物」企圖帶動有機農作物生產，甚至禁止化肥進口，導致國內農業受損，農作物出口大減；又遇到疫情干擾，觀光業失業率飆升，才導致經濟重挫。斯里蘭卡於4月12日宣布暫時停止償還所有外債，並請求IMF提供緊急財政援助。

《經濟學人》對此強調，未來會有更多新興經濟體效仿斯里蘭卡處理債務違約的方式，甚至減少基礎建設、公用事業等實質資產投資，進而導致國家更難以抵抗通貨膨脹，產生惡性循環，陷入「失落的十年」的困境。

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核稿編輯：翁世航


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