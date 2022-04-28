220萬劑輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約、食藥署已通過EUA，陳時中：預估5月中旬抵台

今（28）日稍早行政院長蘇貞昌在行政院會中透露400萬劑輝瑞BNT疫苗（含兒童疫苗）將於近日簽約，衛福部長陳時中晚間受訪表示下午已由疾管署長周志浩完成簽約，預估可趕在5月中旬抵台。

食藥署下午也已召開專家會議通過輝瑞BNT兒童疫苗的EUA（緊急使用授權），2劑接種間隔以及實際接種期程，有待衛福部專家會議討論後定案。

《中央社》報導，衛福部長陳時中晚間接受媒體訪問時表示，輝瑞BNT疫苗已完成簽約，大約就是在下午2時疫情記者會時，由疾管署長周志浩進行簽約事宜，現在正在準備出廠作業，希望可以趕早一點到貨，預估可趕在5月中旬抵台，但也可能更早來，現在要等航班確定才能知道確切流程。

（中央社）陳時中今天表示，食藥署下午開專家會議通過輝瑞BNT兒童疫苗EUA，可供5歲至11歲兒童使用，2劑至少間隔21天，但預計以上次衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議的12週為實際接種間隔的原則。

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，衛福部食藥署日前核准莫德納疫苗適應症擴增至6歲至11歲兒童，預計5月2日開打。

行政院今天也宣布將採購220萬劑輝瑞BNT兒童疫苗，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，首批輝瑞BNT兒童疫苗預計5月中旬前會到貨，食藥署下午召開專家會議審查緊急使用授權（EUA）。

衛福部長陳時中今天晚間接受記者電話聯訪時表示，食藥署專家會議已通過輝瑞BNT兒童疫苗EUA，將提供5歲至11歲兒童使用，劑量為0.2毫升、含有10微克mRNA，完整接種為2劑、至少間隔21天；針對嚴重免疫功能不全兒童至少間隔28天，且可以接種第3劑。

陳時中表示，食藥署雖核准輝瑞BNT兒童疫苗2劑僅需間隔21天，但ACIP專家會議將再次開會討論，有可能延長接種間隔，實際接種期程尚待討論後確定。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航