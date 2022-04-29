【疫情週報】4/23-4/29：取消實聯制、家用快篩實名制與居隔「3+4」新制上路，本週疫情重點一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情於本週持續攀升，中央流行疫情指揮中心在本週（4/23-4/29）宣布多項新制上路，也完成疫苗採購合約。《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 單日新增確診數已破萬，27日起取消簡訊實聯制。

縣市政府改採「重點疫調」，密切接觸者施行「3+4天」居隔新制。

輝瑞BNT疫苗400萬劑（含兒童疫苗）完成簽約，食藥署通過兒童疫苗EUA。

家用快篩實名制28日上路，依據身分證字號尾數分流購買。

一週疫情發展概述

本週單日確診數的發展與前一週（4/16-22）相較，可明顯看出疫情正快速升溫中。前一週新增的確診數總計為1萬4546例，平均數為2078例，中位數落在4月19日的1626例。本週新增的確診數總計已達5萬2770例，平均數為7539例，中位數落在4月26日的6295例。

從24日開始，單日新增確診數就突破5000例，更於28日突破萬例（11353），顯示疫情呈現指數型成長。

從今年元旦到4月28日，本土病例累計6萬3006例，輕症／無症狀的比例仍維持在99.7%、中症比例為0.27%、重症0.03%。

重大防疫規範變化

【居家隔離】

居家隔離本週最大的調整為密切接觸者「3+4天」新制於26日實施，指揮中心將密切接觸者的範圍限縮在同住家人或親友、同班同學或是同辦公室同事。「3+4天」新制的後4天，居隔者如有外出需求則進行快篩，快篩陰性始可出門。

指揮中心宣布25日縣市政府改採「重點疫調」，相關足跡的對象就是同住家人，學校和工作場域也會做造冊。

指揮官陳時中表示，縣市衛生局仍是主要樞紐，確診者要回報給衛生局，之後有適當的電子方式直接填報同住家人，或確診者學校、上班地點，以及法定代理人等相關資訊。接下來用電子雙向方式開立居隔單，接著讓密切接觸者開始「3+4天」（3天居隔、4天自主防疫）的居隔新制。

陳時中表示，精準疫調的措施得以簡化工作。首先，本來疫調是從發病、確診日起往前推4天，現在是2天，所以疫調上時間範圍就少了一半；第二，以前疫調包括旅遊史、足跡，現在縮減到同住家人，和以往比起來，要匡列的對象起碼少了一半。

「3+4天」的居隔新制自26日開始實施，密切接觸者在完成匡列後會安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀則進行快篩，陽性者需依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測，陰性者繼續隔離。隔離滿3天後進行4天自主防疫，自主防疫期間如需外出則進行快篩（如不外出則不需快篩），快篩陰性始可出門，第7天快篩陰性解除自主防疫。

指揮中心也於28日起調整居隔公費快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後，方可上學。

指揮中心表示，請民眾於有需要時再使用快篩試劑，其中依教育部考量校園是高密集場所，教職員工與學生於4天自主防疫期間，以「不到校」為原則。一般民眾4天自主防疫期間如無外出，可不需使用快篩試劑檢測。

如有工作或採買生活必需品的外出需求，請執行快篩檢測陰性後始得佩戴醫用口罩外出，並禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸，後續如有繼續外出需求，可於健保特約藥局及偏鄉衛生所等販售地點透過實名制或其他販售管道購買家用快篩試劑。

【疫苗接種】

疫苗接種本週最受矚目者莫過於輝瑞BNT兒童疫苗能否順利完成簽約，指揮中心已於28日完成220萬劑兒童疫苗的簽約。另外，本週自購的莫德納疫苗也到貨137.16萬劑。高中以下學校的工作人員則須在5月9日前完成3劑疫苗接種。

指揮官陳時中28日晚間受訪表示，400劑輝瑞BNT疫苗已由疾管署長周志浩完成簽約，預估可趕在5月中旬抵台。這其中包含了220萬劑的兒童疫苗，食藥署也在同日下午召開專家會議通過兒童疫苗的EUA（緊急使用授權）。

兒童疫苗的2劑接種間隔以及實際接種期程，有待衛福部專家會議討論後定案。

台灣自購的莫德納（Moderna）疫苗第五批137.16萬劑，已於27日下午抵台，此批疫苗效期至今年7月3日。

台灣去（2021）年與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有571.35萬劑到貨。

教育部發函給高中以下學校，請未完整施打3劑疫苗的學校工作人員儘速於5月9日前接種完成，新進人員首次服務前如未接種3劑疫苗，應提供自費3天內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

學校工作人員若曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，但於解除隔離滿3個月後，應依時程儘速接種3劑疫苗。

教育部提到，學校工作人員如經醫師評估且開立不建議施打疫苗的證明或因個人因素無法施打，須每週進行1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性後，才可提供服務；如經醫師評估不適合施打疫苗者，快篩試劑費用由政府補助；因個人因素無法施打者，快篩試劑費用自行負擔。

【家用快篩】

指揮中心27日宣布，家用快篩實名制於28日上路，販售模式循口罩實名制1.0的作法，於藥局通路販售。

民眾持有健保卡或居留證均可購買，無年齡限制，每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期。1人1份5劑，共500元。以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

指揮中心說明販售份數至少5000萬劑，可供1000萬人次購買。陳時中在28日疫情記者會上表示，首輪家用快篩賣出2000萬劑後，就會啟動第二輪。

即將上路的政策與疫情走向推測

確診者自主回報系統預計於5月1日上線，可讓確診者在系統上自行填寫接觸者等資訊，並通知學校或工作場所防疫長，由防疫長造冊後送到資訊系統，以此電子化及簡化確診通報及居隔單開立流程。