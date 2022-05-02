外媒怎麼看新加坡財未來總理黃循財：他是那種你會想一起喝啤酒的男人

文：李國豪

新加坡財政部長黃循財獲推選為第四代領導班子（4G）領導，在本地媒體的曝光率居高不下，甚至一度成為網路熱搜人物。

外國媒體在接班消息公佈後，也相繼撰文介紹這位在國際政治圈還相對鮮為人知的新加坡未來領軍人物。本文將幾個國際媒體的相關評論重點整理出來，與讀者們分享。

出身普通、平凡的求學階段

眾家外媒重點著墨的部分，是黃循財相對平凡的出身。

英國媒體《經濟學人》說，黃循財來自一個「普通家庭」，爸爸是銷售員，媽媽是老師，一家人就住在絕大多數新加坡人住的政府組屋。

日本媒體《日經亞洲》說，和現任總理李顯龍不同，黃循財並非來自政治世家。

黃循財相對「平凡」的求學階段也是外媒的分析重點。香港媒體《南華早報》撰文指出，黃循財和其他同儕不太一樣，直到中學階段為止，他都沒有入讀所謂的精英學校。

甚至到了大學階段，他也不似其他學術表現優異的同儕，負笈英國的劍橋和牛津大學這兩所頂尖學府。相反的，他前往美國大學威斯康辛麥迪遜分校修讀經濟學，原因居然是因為「美國住著他喜歡的音樂人」。

《經濟學人》亦特別強調，建國總理李光耀和李顯龍總理就讀過的劍橋大學並沒有出現在他的學歷上。

Photo Credit: 中央社 可望接任李顯龍成為下任新加坡總理的黃循財在4月16日表 示，人民行動黨將努力爭取為新加坡人民服務的機 會。（新加坡通訊及新聞部提供）

形象柔軟、愛玩吉他、愛狗

《經濟學人》用一句頗傳神的句子來形容黃循財：

「他也是那種你會想一起喝啤酒的男人（He is also the kind of bloke you could drink a beer with）。」

值得一提的是，《經濟學人》的文章主圖，是一張黃循財坐在講台上把玩吉他的插畫。

「他有很多嗜好，像是他很喜歡彈吉他。他也有感性溫柔的一面，當他的黃金獵犬『夏天』在2020年過世時，他曾在Instagram公開哀悼：『夏天寶貝離我們而去了，我們會想念你的。』」

傑出但不突出？

黃循財2020年在國會演說，感念醫護人員的犧牲付出時，曾一度情緒湧上心頭，淚灑國會。

包括《經濟學人》、馬國媒體《星洲日報》和《日經亞洲》都提到這起令人印象深刻的事件，並以此分析，這樣相對親和感性的人格特質，讓黃循財與人民行動黨的典型政治人物在形像上有很大不同。

馬國媒體《星洲日報》副執行總編輯鄭丁賢在其專欄寫道，他早年與黃循財接觸後，對後者留下了「傑出，但不突出」的印象。

「我可以感受他的友善，對部門的政策也很熟稔；不過，兩個小時下來，老實說，黃循財並沒有讓人產生很深刻的印象。」

「我並不是說他不傑出，而是覺得他並不突出。」

但鄭丁賢說，也正是這種不突出，讓新加坡人看到了不一樣的領袖。

「他比較低調，懂得什麼時候開口，也知道什麼時候閉嘴；他不搶功勞爭出頭，而是專注做份內工作；他為人和悅，有時還有些靦腆，而不是盛氣凌人。」

同時，鄭丁賢也認為，黃循財不害怕直面新加坡所面對的社會問題，如績效制所導致的不平等，以及少數族群是否受到歧視等課題。

「或者，黃循財真正突出之處，就是他不像其他領袖那麼與眾不同，而是更加願意做一個融入民間，深入人心的平凡領袖。」

《經濟學人》引述一名在黃循財學生時代就與他相識的美國密西根大學教授Linda Lim，稱黃循財並不屬於魅力型人物，但卻是一個懂得適時表達情感的「正派人物」：

「如果行動黨的白衣人個個都被視為超人（superman），那他就是一個普通人（everyman）。」

（黃循財在Instagram上分享自己騎單車的畫面）

接棒後可能面對的挑戰

一些外國媒體也無可避免談到了黃循財在未來掌舵之路上可能遇到的挑戰。其中，最大的考驗無非來自反對黨。

幾家外媒皆提到，新加坡近年來政治氣氛開始轉變，人們期待政治更多元，尋求改變的意願越來越強。

《經濟學人》指出，儘管新加坡的反對黨勢力目前仍相對微弱，但行動黨已漸漸發現新加坡人傾向同情反對黨，且希望後者能扮演監督執政黨的角色。

「因此，行動黨已開始為新加坡政治未來將更具競爭性做好準備。」

黃循財相對柔軟的形象，或許印證了行動黨正嘗試為應對這股趨勢做出改變。

「行動黨的領袖們似乎希望能卸下高高在上的形象，展示他們也只是普通人，藉此持續掌權。」

《日經亞洲》和彭博社也分析說，有了李光耀和吳作棟卸任後擔任資政的先例，黃循財是否能順利開展自己的路線，是值得關注的重點。

彭博社寫道，作為未來總理人選，黃循財如今的表現將被放大檢視，如何維繫新加坡的經濟繁榮，是重中之重。

「他將會是第一個新加坡獨立後出生的總理。」 「他在新加坡經濟蓬勃發展的背景下成長，他沒經歷過（新加坡）掙扎求存的那個時代。他的首要任務將是維繫那樣的經濟繁榮。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒