外媒怎麼看新加坡財未來總理黃循財：他是那種你會想一起喝啤酒的男人

文:李國豪

新加坡財政部長黃循財獲推選為第四代領導班子(4G)領導,在本地媒體的曝光率居高不下,甚至一度成為網路熱搜人物。

外國媒體在接班消息公佈後,也相繼撰文介紹這位在國際政治圈還相對鮮為人知的新加坡未來領軍人物。本文將幾個國際媒體的相關評論重點整理出來,與讀者們分享。

眾家外媒重點著墨的部分,是黃循財相對平凡的出身。

英國媒體《經濟學人》說,黃循財來自一個「普通家庭」,爸爸是銷售員,媽媽是老師,一家人就住在絕大多數新加坡人住的政府組屋。

日本媒體《日經亞洲》說,和現任總理李顯龍不同,黃循財並非來自政治世家。

黃循財相對「平凡」的求學階段也是外媒的分析重點。香港媒體《南華早報》撰文指出,黃循財和其他同儕不太一樣,直到中學階段為止,他都沒有入讀所謂的精英學校。

甚至到了大學階段,他也不似其他學術表現優異的同儕,負笈英國的劍橋和牛津大學這兩所頂尖學府。相反的,他前往美國大學威斯康辛麥迪遜分校修讀經濟學,原因居然是因為「美國住著他喜歡的音樂人」。

《經濟學人》亦特別強調,建國總理李光耀和李顯龍總理就讀過的劍橋大學並沒有出現在他的學歷上。

《經濟學人》用一句頗傳神的句子來形容黃循財:

「他也是那種你會想一起喝啤酒的男人(He is also the kind of bloke you could drink a beer with)。」