由MaaS領導的未來交通（下）：在日本，MaaS不只是交通移動解方，更是地方創生的希望

文：TNL Japan

看過現場的考察與體驗，介紹了由JR東日本所主導、於岩手縣一之關地及岩手縣紫波町所導入的實際範例，在這篇文章，我們將追溯MaaS的起源，將焦點拉回日本的交通環境、衍伸出的問題及相應需求。

「MaaS」的起源

何謂「MaaS：Mobility as a Service」呢？簡單來說，便是「善用資訊和通訊技術，將自家車以外的交通工具無縫串連」的概念。基於芬蘭的Sampo Hietanen（現為MaaS Global Ltd的CEO）在2006年所提出的構想，該公司所開發的「Whim」服務在北歐和歐盟國家更是該領域的先驅，開發出一款可輕鬆自由安排大眾交通運輸工具、計程車、租用車的預訂，並於線上支付的手機應用程式。

目前，除歐洲國家外，台灣、中國（上海）、新加坡等也在亞洲積極發展MaaS。而日本則是除了鐵路公司和私營企業所主導的各種措施之外，也不斷開發新的通訊方面及自動駕駛等技術，提供提供交通工具之餘，也更努力為使用者提供連貫的服務系統。

日本的地域特徵與交通現狀

在發展MaaS時，想當然爾在交通運輸發展上，大都市與農村郊區間存在著相當大的差異，各自所關聯到的社會環境問題也不盡相同。

舉個極端的例子，在東京、大阪等大都市地區，由於人口集中，交通和道路堵塞雖是不可避免的問題，但也因為鐵道網絡十分密集與發達，JR線路與私鐵的下車處往往已有固定的巴士和計程車站，乘客最多只需要自己規劃最後一段路程的交通方式，雖然稍嫌複雜但並不會對乘客造成太大的負擔。

此外，若搭配使用轉車或地圖的手機應用程式，便能自由地橫跨不同交通系統搜索最佳路線，還可以交通IC卡流暢地進行支付。其實都市內的移動順暢無比。

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然而一旦離開了都市，卻又是另一種風情了。隨著與市區的距離越來越遠，鐵道網絡的鋪設率與人口密度成等比例（甚至更多）減少，而公共機關的使用率也顯著下降。在這些地區，對自家車的依賴自然而然的增加，也而造就了大眾交通工具經營不善的惡性循環。

特別是對於生活在郊區的人們來說，現實考量下實在是不得不依賴自家車。近年來被廣泛談論的年長者駕駛所引發的交通事故，著實也是一大問題。隨著駕駛的年齡增長和身體機能下降，發生事故的機率也越來越大，但在目前大眾交通不足的情況下，即便風險很高，在不開車便無法維持日常生活運作的現狀下，縱使家人擔憂，這些年長者依舊無法輕易放開方向盤也是一個不爭的事實。

日本國內因應需求所發展的MaaS服務

因應各種需求面，日本在發展MaaS服務時分為「城市類型」、「郊區類型」、「地方類型」和「人口稀少地區類型」，以及因應觀光、社會福利與醫療等依據目的所推進的特殊型MaaS服務。

善用智慧型手機等通訊設備來提供「最適合」的交通服務確是MaaS的使命之一，通訊技術的進步毋庸置疑的成為最強而有力的為驅動力，但為了符合各個地方的特性及使用目的，如何從乘客的角度出發，提供更為「人性化」的服務系統，並發展出服務的新興價值是更為必要的。

對於面臨日本高齡化和人口減少等嚴峻問題的日本，發展完善的MaaS也成為重要了一大使命。

今後，除了思考如何根據各地區和個人需求，建構出安全且高效的交通服務體系之外，在充分利用通訊技術的同時，如何整合各種交通服務、地方政府和民營企業、共同創造出新的服務模式才是最為重要。如同管絃樂團的演奏，將各種樂器適當的銜接，方能共同譜出最完美樂章。

符合各地域特色的日式MaaS

身為MaaS起源地的歐洲各國，善用通訊設備促成無縫交通服務重點展開的同時，其實也是在努力實現SDGs（聯合國永續發展目標），歐洲式MaaS的特點可以說是公營和私營部門上的積極合作。透過上述的發展與合作進而讓自家車的使用率下降等更是政府與民間一起為了共同目標所努力的成果，也成為了持續發展MaaS的動力。

與以提高交通效率和環境保護為發展重點的歐洲MaaS相比，日本的MaaS更強調在地城鎮的振興與改善當地生活品質，且整合了主要城市以外的交通移動及其他各種服務也是一大特色。

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以振興地域特色的角度來看，整合全國各地的旅遊資源和交通服務的觀光型MaaS可說是最具代表性的日式MaaS。由JR東日本、東急、小田急電鐵等為首，在日本全國各地的交通網絡和民營企業的主導下，積極拓展各種服務。

以觀光為主要產業的沖繩縣為例，提供了線上購買當地單軌電車、巴士、郵輪等各種交通工具、以及觀光設施、商業設施票券的服務，讓以往只能依賴租車自駕才能到訪的觀光景點也能輕鬆抵達。

同時，因應MaaS服務的發展，也被視為是解決當地道路擁堵、違法停車所造成的生活環境惡化、自然環境破壞等觀光產業中常見問題的一大政策，相當被寄予厚望。

日本MaaS不可或缺的要素

提到日本MaaS，最不可或缺的便是地方型MaaS。事實上，當城市規模越大，交通服務發展越完整，那麼大眾交通運輸工具的使用率也會越來越高。然而若是人口為10萬人以下的城市，自家用車則為了主要交通工具。

然而這些城市人口密度高、農村人口外移等問題都是高齡化社會普遍存在的挑戰，對於已經預測出未來人口將持續減少的日本，這將會是一個急需重視且解決的一大議題。