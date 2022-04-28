香港晚報：DSE通識卷政治題絕跡

1）DSE通識卷未考政治題

中學文憑試（DSE）今（28日）考通識教育科，未見政治社會參與議題的題目。有考生表示早已預料，但也有考生認為「呢幾年發生咁多事」，對政治題「缺席」感驚訝。

今日通識科卷一探討青少年做義工、東京奧運會及疫下遙距在家工作；卷二則涵蓋網上祭祀、以香港故宮文化博物館談文化與科技、以及植物肉飲食文化。隨公民與社會發展科推出，明年將為最後一屆DSE通識考試。

2）張竹君指曾江曾接收酒店職員包裹

藝人曾江在隔離酒店離世，有報導指他曾表示心口痛，家人曾送藥到酒店。衛防中心張竹君指曾江26日晚曾致電家人要求送物品，酒店職員當日晚9點亦將物品轉交給曾江。張竹君指，若檢疫者照顧能力不足，可申請要求照顧者陪同入住。

被記者追問曾江死亡是否涉及檢疫酒店是否延遲或未有送藥，曾江女兒曾慕雪表示未正面回應：「好多嘢都唔係檢疫酒店做得到，或者大家想像到發生咩事，可能好多嘢需要大家應變。」

3）警方拘2男涉發帖煽惑襲擊政府官員

警方拘捕2名男子，包括一名32歲殯儀師以及一名61歲退休人士，指涉嫌在網上社交平台發布煽惑襲擊政府官員的言論，後者另涉嫌鼓勵確診者外出散播病毒。警方指其中一人是在2020年發表有關言論。

4）攝影師涉阻內地人離開致他受襲維持無罪

2019年10月中環「和你lunch」，76歲瑞士籍退休攝影師被指刻意關門，阻內地人離開致他受襲，被控「協助及教唆他人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧」。案年前年裁定無罪，控方申請覆核，九龍城法院裁判官崔美霞今日裁定維持原判。

崔官考慮被告的背景、攝影興趣、沒有政治聯繫、以及事發時一直與事主保持距離等因素，認為無法排除被告是為了拍攝而作出涉案舉動；而且當時被告沒有阻擋該內地人走入大廈。另外，被告申請訟費獲批准。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex