RA100 地球解方：地球的下一步？4萬人在線聽！

文／陳怡臻



一年一度、為期三天，由5% Design Action、聯合線上、REnato lab、點睛設計等12家單位，於世界地球日展開的倡議盛事「RA100 地球解方：2022永續設計行動高峰會」，4月22日在台北松山文創園區多功能展演廳，透過實體論壇與線上直播同步展開，橫跨政府、民間、企業領袖代表逾170人與會出席，超過四萬多人線上響應。

包括總統蔡英文、美國在台協會AIT處長孫曉雅、立法院聯合國永續發展目標策進會會長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、經濟部部長王美花、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，以及企業台積電、信義房屋、宏碁，聯合線上執行長孫志華、聯合線上總經理官振萱等國內外領袖、企業民間代表也同步與會。

總統蔡英文表示，今年政府除了規劃了2022年淨零碳排的路徑，也將會在科技研發和氣候兩大基礎上，推動能源、產業、生活及社會四大領域的轉型，加速台灣淨零排放的發展進程。其中，科技將是全球淨零轉型的關鍵動力，而台灣的科技優勢具全球競爭力，應投入永續能源新技術的研發，全面布局淨零科技。

她說，在法制面上，環保署通過溫室氣體減量及管理法的修正，重新命名為《氣候變遷因應法》，未來2050淨零排放的目標也將入法，啟動碳定價、完備碳盤查的機制，就在昨天，行政院已通過這項修正草案，正式送交立法院審議，未來還將推動能源三法的修訂，運用綠色金融的力量，加速金融業轉型進程。

RA100 地球解方

面對未來，蔡英文強調，台灣邁向2050淨零排放目標是一項艱鉅考驗，政府已規劃在2030年前投入9千億經費推動並持續精進轉型計畫，她說「永續無法單打獨鬥」，政府將進行下一階段的社會對話，滾動式修正檢討，希望匯集全國能量及資源，讓2050淨零轉型成為台灣邁向下階段發展的新動能。她也強調，發展過程中，有些弱勢族群、中小企業可能趕不上或有落隊情況，我們也不會放棄，將會啟動輔導策略、措施，讓大家一起往前走。

本屆總召暨5% Design Action執行長楊振甫表示，峰會想透過跨世代、跨域的合作，回應聯合國永續發展目標第17項「夥伴關係建立」的意圖，「我們要用去中心化的思維、開放式的創新，重新定義100項地球永續解方。」

RA100 地球解方

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，這場峰會相當具時代意義，去年蔡總統在這宣示，碳中和將成為我國主要發展目標，台灣正式走入了「碳中和時代」，今年三月，政府推出了台灣2050淨零排放策略總說明，擘畫出了未來三十年的實現路徑，但這場工程仍需集眾人之力，就像這場峰會，大家一起共創，才能成就。

經濟部部長王美花說，循環經濟是很困難的議題，卻是邁向淨零的重要策略，未來將經濟部會以跨產業合作、創新商業模式、技術創新和法規的調整與鬆綁四大重點方向，全力推動台灣朝2050淨零目標前進。

RA100 地球解方

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行政院政務委員唐鳳則表示，最近大家都很關心淨零永續的轉型，不只設計創新，社會也出現許多互動和共創的案例，連近期很火熱的NFT，都有社會設計師提出想推出NFT來永續行動，「但要注意，通常容易轉賣、炒作的商品，耗能都較高，很可能一切的努力都被碳足跡抹滅了，要落實碳盤查，才是真正的淨零。」

國家發展委員會主委龔明鑫，為了在2050年達到淨零排放的目標，雖是挑戰，也是很大的商機，未來八年預計在太陽光電、離岸超電產業，透過政府預算投入帶動民間投資，金額可能超過3兆，每年可為經濟成長率貢獻0.56個百分點。

RA100 地球解方

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立法院聯合國永續發展目標策進會會長蔡其昌則表示，立法院是直接跟人民接觸的部門，策進會更肩負「永續概念的主流化、啟動全民永續DNA」的任務，「當你在日常生活中會自動關電燈、淋浴代替泡澡、不浪費食物，就是具備永續DNA的展現。」

美國在台協會AIT處長孫曉雅也表示，新冠病毒的流行，讓我們知道世界如此緊密相連，只靠美國，無法拯救海洋、阻止物種消失或控制全球暖化，台灣不論風能和地熱發電技術發展、創新廢棄物管理倡議、或近期發布的2050年淨零碳排路徑政策，都是全球公認的環境領導者，我們應攜手合作，保護這個殘破不堪的唯一的地球。

RA100 地球解方

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「RA100 地球解方：2022永續設計行動高峰會」三天六大論壇，邀請橫跨各產業企業、民間政府、跨世代，鎖定「淨零減碳」、「責任投資」、「循環經濟」、「責任消費」、「永續時尚」、「綠色建築」、「食物轉型」等逾十多個永續關鍵議題，邀請企業出題，民間夥伴共同接招。

最後一天永續議題，將由新生世代站上舞台，分享。從人才打造、永續挑戰、倡議行動，大方告召世界，屬於永續世代的永續行動。包括青年代表：台灣青年氣候聯盟、輔仁大學暖光團隊以及拯民國小、靜心國小、峨眉國中小夢想行動家代表，還有社團團隊城市浪人，都將宣示屬於新世代的永續行動。

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責任編輯：Street

核稿編輯：王銘岳