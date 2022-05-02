【專訪】漫畫家日安焦慮：漫畫的魅力，在於允許投射自己到創造出來的角色

文：CCC編輯部

如同情緒滿溢的筆名，日安焦慮的作品裡總是不乏令人不安的冷異科幻世界與輪廓模糊的非人生物，帶著一點疏離感，讓觀看者偷偷尾隨作品中孤獨又緊張的角色，經歷各種超乎預想的奇異事件，也以獨特畫風與充沛想像力，驚艷眾多關注獨立漫畫的讀者。

2019年，在《ROADTO NOWHERE 世界邊緣之旅》法文版出版之後，CCC有幸收到日安焦慮為「新感覺推薦」專欄繪製的短篇漫畫〈STAGE-1〉，同時這位美術學系出身，由藝術界跨足漫畫界的多元創作者，也向我們真誠分享平時的創作理念。

Q：〈STAGE-1〉描述了一個被遊戲侵蝕的世界，你其他的作品也時常與夢境有關，能否多談談夢、遊戲與這篇作品的關聯？

日安焦慮：小時候一直很嚮往玩電腦遊戲，在家裡的電腦還是Window 3.1的時代，有次發現電腦裡有毀滅戰士（DOOM）這個遊戲，熱衷的玩了一陣子，於是它也佔據了我的童年的一部分，直到長大後偶爾還會夢到那個遊戲場景，但在夢裡那個遊戲場景總是更巨大，更具威脅性，讓我覺得那個遊戲的世界觀好像默默在我的腦袋裡擴大，於是一直很想畫看看和遊戲有關的題材。

Photo Credit: © 日安焦慮 在〈STAGE-1〉中，侵入現實的遊戲世界敵人

Q：你的作品大都源於生活，卻同時富有科幻的趣味。可以談談為什麼會偏好科幻風格嗎？平常構思這些科幻劇情與畫面的流程是什麼呢？

日安焦慮：從小就很喜歡科幻題材的東西，也許是小時候看到一些關於飛碟的讀物，對於可能有人類以外的智慧生物那種神秘感令我著迷不已，於是相關題材的東西就很容易吸引我，到現在也是，不管小說電影，所以我想那種元素或是說故事的方式已經融入我的思考模式中，不管畫什麼都喜歡加入一些類科幻的設定，但是故事主軸都不一定是要真的探討科幻題材……

其實一開始畫漫畫都是在抒發生活，順便帶入最近感興趣的科幻題材或設定，一直以來都是邊畫邊想故事，所以開始畫的時候並不知道會怎麼樣結束。

Photo Credit: © 日安焦慮 作品中不可或缺的非人生物

Q：你曾說過「漫畫的魅力，在於允許投射自己到創造出來的角色上，透過一系列事件安排去拆解現實中的壓力和困境。」在陸續創作更多漫畫、前往安古蘭駐村後，現在這樣的想法有改變嗎？或是加深了呢？

日安焦慮：我想到現在還是沒有變吧！只是有時候沒有想要抒發的現實的事情，會做一些其他嘗試，但確實透過一個角色，由他來經歷一些現實中感到的無奈或是無聊，然後幻想一些事情來化解（或是最後也沒有化解），這對我來說還是畫漫畫最初的魅力。

我覺得它不太會變，但在畫多了之後，可能像去駐村後，也看到很多喜歡的作品，會有別種魅力加進來，像是純粹圖像上的趣味性，或是媒材的實驗性，這些是後來才慢慢感受到的。

Photo Credit: © 日安焦慮 〈STAGE-1〉開頭，無所事事顯得有點無聊的主角

Q：最後，能不能告訴我們一、兩個影響你最深、或最喜歡的漫畫作品，以及喜歡它們的理由是什麼呢？

日安焦慮：可能還是會想選《漂流教室》吧，一直都很喜歡楳圖一雄塑造的氛圍，他很喜歡以小朋友當主要角色，但都會發生很殘酷的事，像是把一個天真直率的角色直接丟入殘酷的狀態或事件，會讓人非常焦慮，另外也很喜歡他在繪畫圖像上呈現的密集皺摺感。

Photo Credit: © 日安焦慮 《世界邊緣之旅》中文版與法文版封面

受訪畫家介紹

日安焦慮，本名丁柏晏，曾入選2014年台北藝博新人推薦，2016年屏東漫畫新秀獎首獎，2019年法國安古蘭駐村漫畫家。嚮往繪畫強烈的手工感，視為一種生命精神的遺留痕跡。目前以各種媒材進行藝術創作，也持續獨立出版漫畫zine，著有《恐竜図鑑》、《SOLUTION》、《ROADTO NOWHERE 世界邊緣之旅》1、2，以及《來自夢次元》等作，《ROADTO NOWHERE 世界邊緣之旅》亦在法國出版。

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Photo Credit: © 日安焦慮

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈新感覺推薦：日安焦慮〈STAGE-1〉〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航