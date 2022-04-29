努力成為有錢人？其實多數人都渴望躺平求carry，但又痛恨看到別人搭便車

文：陶曉嫚

每回提到頂層社會富過三代、擁有雙重國籍、就讀世界一流名校的天篷人故事，我都會收到詢問：「要怎樣才能接近天篷人？打入他們的社群？」

我覺得這是一個態度很積極的問題，因為融入任何一個陌生的群體都需要努力，例如要在ACG愛好者中找到同溫層，得先看漫畫、動畫或是打電動，透過追蹤訂閱分享、按讚留言討論、PO評論或攻略、展示作品集、參加實體活動的初步交流，了解別人的愛好取向和熱衷程度。

接著要做更多凝聚人群的實際行動，從揪團進電影院看劇場版、去參加CWT場次、Cosplay出角色、找夥伴做衣服道具感稿子、製作並販售同人誌、投稿遊戲／設計／漫畫等比賽。人與人的情感和認同將在這些過程中形成，原本以為輕輕鬆鬆玩ACG就可以了，沒想到要從中建立起人際關係，竟然可以忙成這樣？！

想打入高位階的社群必然有更多條件，並且要面對社群成員給的入會試煉，如果沒有先天或是繼承來的資產或特質，就必須努力、努力、不斷的努力，甚至努力到人生的最後一刻，可能都還在爭取其他人的認同。

光是想像要努力一輩子就累了，卻距離那些成功的標籤還是這麼遠，於是忍不住對不存在，但又偷偷期待它存在的解救者喊出幹話：「某某，我不想努力了！」

幫資產家工作的中產階級的相對剝奪感最嚴重，我們把大部分的時間都用在工作上，換一份還可以支撐生活品質的薪水，但是一天過後，通常就累得無法經營其他人際關係，如果要置產買房，必須縮衣節食放棄休閒娛樂，經濟學界會形容這是對人生的前期進行過度徵稅來儲蓄，才能支應老年的需求。

也有人認為，爭取階級晉升太辛苦了，不要東想西想放手躺平，這不是輸了，而是懂了——努力換到的實質成果並沒有追上我們真實的欲望，於是令人深感挫折。

強力放送的個人努力文化vs.期待別人進步帶上我的搭便車文化

我在財金媒體工作時，每一周最重要的任務就是產出各種包裝成功學的努力文化，在這條生產線上，有幾種主流的規格：

一：工具書：由成功人士告訴你努力的具體方法，照專家說的去做就對了

二：產業趨勢分析：告訴讀者要跟怎樣的風才能站在時代尖端，例如讀怎樣的科系最有前景？誰是企業最愛用的人才？

三：如何在現行制度下巧妙努力？這個規格有兩種分支：

長期服用上述三種規格的努力文化，人會產生諸多身心不適需要排毒，或是質疑努力沒有用、這不是我想要的努力，於是近代衍生出努力文化的題材：

四：愛自己：呼籲讀者在處理現實生活外，也要努力關注精神層次。例如沒有達成目標和期望的人要如何撫慰自己，如何精神充電、心靈馬殺雞等。

五：總體社會問題檢討：從大局分析哪些傳統的競爭讓個體絕望，以致不願意再努力了？我們要如何去修法、改變社會體制解決問題，才能讓多數人繼續努力下去？

認真分析下來，第五種可謂是對第三之2種規格的報導題型的強烈反動，也是最接近我們叩問「努力還有用嗎？」的形式，這類題型採訪到的人們，甚至是執筆的記者，都期待有誰去舉起人民的法槌，捶倒現行體制的高牆，終結對我們的剝削。

然而，人民的法槌要怎麼舉？誰要去舉呢？網路上大聲靠北慣老闆的ID，恐怕沒有在現實生活中支持並參與勞工運動；勞工運動最困難的地方，就在期待搭便車的人太多了。我曾經在2015、16年歷經了一段「媒體基層強制組工會」的時期，也去競選了勞工代表，但為什麼這項由政府官方推動的改革會失靈？

包養=不用再努力？

人性一方面渴望自己能搭便車，但自己在努力時，就會痛恨別人搭便車，會極盡所能地攻擊搭便車的人，例如生活不順遂時喊著「好想被包養喔～啊我開玩笑的啦」，說起某人真的被誰包養時，各種難聽的揶揄就會萬箭齊發。

猶如都市傳說的包養，真的像外界以為的那樣「輕輕鬆鬆、不用努力」嗎？

我在幾個狀態很不同的被包養者的對話中，扒梳出他們的共同心聲：「當個好女孩／好青年有什麼屁用？看之前單純善良的我受到什麼傷害、遇到什麼破事、過的是什麼爛日子？我現在有人給錢請吃飯送禮物管接送，是因為我與眾不同。」

這份與眾不同的自傲背後，往往是自卑和極度的不安全感，包養社群沒有領養不棄養這回事，大家都不知道爽日子可以持續多久，乾爹乾媽的心會不會變，這種內外狀態下，誰有定力踏實圓夢？至少我的訪談經驗裡，一個也沒有，即使經濟壓力舒緩了，想的都是如何能撈則撈、能混則混。

被包養者身處一般社會不同理的位置，他們的焦慮難以訴說，除了自己為自己開脫，有時會變成全方位的攻擊，攻擊不認同他們的人是道德魔人、吃不到葡萄說葡萄酸，也攻擊包養他們的人不是好東西，除了會給錢之外一無是處。

為了滿足一場財富自由的幻夢，甘願成為好折好凹的娃娃，用角色扮演換取酬勞；值得思考的是在這場遊戲中，真正賺到的誰？

我個人的選擇是，比起搭便車，我會頑強地努力下去。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航