不論拜登對俄烏戰爭有什麼盤算，美國社會真心希望烏克蘭人民能打贏這場戰爭

今年4月份返回加州，最大的感觸就是能站在美國土地上觀察烏克蘭戰局。這場從2月24日開打的戰爭，到了現在已經足足兩個月。筆者針對這個問題也在關鍵評論網上發表了一些文章，但是多從台灣視角出發，沒能在歐美實地體驗西方世界對俄羅斯入侵烏克蘭的看法。這次到美國以後，我對美國社會支持烏克蘭的力度有了更直接的瞭解。

幾乎從我一下飛機開始，烏克蘭的藍黃色國旗隨處可見，而且是從北加州的舊金山一路飄揚到南加州聖地牙哥。做為一個移民國家，美國同時存在著數量龐大的烏克蘭裔與俄羅斯裔美國人，前者的數量為100萬，後者的數量為243萬。不要看現在美國如此力挺烏克蘭，由於俄羅斯裔美國人數量其實多於烏克蘭裔美國人，過去俄羅斯在美國的影響力其實是遠超過烏克蘭的。

甚至烏克蘭的國寶，全球體積最大的飛機安托諾夫（Antonov）An-225，在末日電影《2012》中還被有意無意曲解成了俄羅斯的運輸機。諷刺的是，這架烏克蘭的國寶級運輸機已經於今年2月27日遭到俄軍摧毀，成為航空迷心目中永遠的遺憾。由此可見，至少在這一場戰爭爆發以前，美國社會對烏克蘭這個國家的存在是相當陌生的。

美國之所以對烏克蘭陌生，主要原因還是在於烏克蘭長期被美國認定為俄羅斯的勢力範圍，而且在1991年以前還是蘇聯領土。直到2014年俄軍併吞克里米亞，並且對烏克蘭東部發起代理人戰爭為止，美國或者北約的軍事力量都不曾進入過以俄式裝備為主力的烏克蘭。而且在蘇聯解體後，烏克蘭因為有向伊拉克與中共輸出關鍵武器技術的紀錄，雙方關係還一度十分惡劣。

另外當年烏克蘭也是在美國半強迫的情況下，以放棄核子武器為條件換取俄羅斯的外交承認。因此從烏克蘭人的角度出發，美國要為今日俄羅斯發起的侵略戰爭負上相當大的責任，他們相信即便是如普亭（Vladimir Putin）這樣的戰爭狂人也不敢貿然進攻擁有核子武器的烏克蘭。此外烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），也認為烏克蘭在美國心目中不過是削弱俄羅斯實力的砲灰而已。

Photo Credit: 李博儒 洛杉磯中國城懸掛的烏克蘭國旗

與烏克蘭關係一度疏離

雖然烏克蘭民族曾經是蘇聯統治下慘烈的受害者，從二戰到冷戰也都有過轟轟烈烈的反共事跡，但美國對待烏克蘭的態度始終是疏離與冷漠的。首先在第二次世界大戰的時候，美國需要史達林（Joseph Stalin）統治下的蘇聯牽制納粹德國，對烏克蘭人遭受到的苦難默不吭聲。烏克蘭民族主義者勾結納粹反抗蘇聯的行為，則更加坐實了美國政府對烏克蘭人冷漠的正當性。

更何況烏克蘭在二戰勝利之初，被允許以蘇維埃加盟共和國的名義成為聯合國創始會員國，而且在1939年9月17日蘇聯紅軍出兵波蘭與德國所共同瓜分的土地，在戰後被直接併入了烏克蘭。以上種種跡象都擺明，烏克蘭人的民族主義在史達林統治下都得到了滿足，讓美國政府不認為自己有挑戰蘇聯對烏克蘭統治的正當性。

甚至到了1991年8月1日，即烏克蘭公投脫離蘇聯獨立的四個月前，造訪基輔的美國總統老布希（George H. W. Bush）還發言表態力挺蘇聯，希望蘇聯能在維持領土完整的情況下推行經濟和政治改革。此一表態徹底得罪了烏克蘭民族主義者，讓他們一度把華府視為比莫斯科還要可惡的敵人。雙方的關係，並沒有隨著烏克蘭獨立成功而有所改善。

烏克蘭向中共輸出武器技術的行為，大力推進了共軍海上以及空中武力的現代化，被美國視為一大威脅。華府認為除了中共之外，伊朗、伊拉克、北韓等流氓國家乃至於蓋達（Al Qaeda）組織都是烏克蘭輸出武器的對象。反倒是俄羅斯從1990年代開始，一直是美國拉攏的主要對象，在包括《恐懼的總和》（The Sum of All Fears）等電影裡都是以正面形象示人。

華府與基輔的關係，一直要到烏克蘭2004年爆發「橘色革命」（Orange Revolution）以後才伴隨著親西方的尤申科（Viktor Yushchenko）上台而有所改善。只是美國始終把烏克蘭視為歐洲或者俄羅斯的勢力範圍，介入的程度一直都不深。雖然從2009年起，小布希（George W. Bush）總統表態支持烏克蘭加入北約，但是美國對烏克蘭的支持始終是「口惠而實不至」。

Photo Credit: 李博儒 美國高速公路上懸掛的烏克蘭國旗

對烏克蘭的各種醜化

這次筆者到了美國以後，確實為整個社會支持烏克蘭的元氣大受感動，但也有一些支持川普（Donald Trump）的美國保守派朋友向筆者表示，不要看現在美國主流媒體那麼支持烏克蘭，同樣的一批媒體人過去也曾經致力於妖魔化烏克蘭。包括亞速營（Azov Battalion）的新納粹事跡，絕大多數其實也是由西方媒體所率先報導，才讓俄羅斯找到對烏克蘭實施「去納粹化」的理由。

烏克蘭民族主義者在二戰時勾結納粹，戰後又依附蘇聯，接著又向中共、伊拉克、伊朗、北韓以及蓋達組織等美國的敵人出售武器，確實讓傳統美國主流精英傾向於疏遠烏克蘭。要等到俄羅斯2014年出兵併吞克里米亞，開始挑戰冷戰結束後美國主導下的一超多強局面之後，華府才開始向烏克蘭提供援助，卻沒有辦法提高烏克蘭人對美國的印象。