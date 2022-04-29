義大利憲法法庭歷史性裁決：新生兒首次可以只跟母親姓，墨索里尼孫女也叫好

義大利憲法法庭週三（27日）做出一項歷史性裁定，在該國出生的孩子應同時擁有父母的姓氏，推翻了原來新生兒自動冠上父姓的傳統。法院聲明指出，原來做法具有歧視性，對孩子的身份認同有害，父母雙方應該一起決定孩子的姓氏順序，除非他們同意只要用一個姓就好。

《紐約時報》報導，義大利的家庭通常不會讓孩子使用母親的姓氏，除非在某些特殊情況，比如在父親不願意成為孩子生活一部分的前提。

義大利憲法法庭的裁決源自一對夫婦，他們的兩個孩子是母親與前任伴侶所生，因為雙方沒有結婚， 家中的前兩個孩子是用母親的姓氏登記的，但第三個孩子是在父母結婚後出生的，因此自動獲得了父親的姓氏。這對夫婦希望 他們的孩子與他的兩個姐妹有同樣的姓氏——他們母親的姓氏， 於是在2020年提起訴訟 。

義大利憲法法庭週三作出裁決，表示「自動將孩子冠上父親的姓氏既歧視、並且有害於孩子的身份認同」，孩子的名字應使用父母雙方的姓氏，由雙親共同決定姓氏順序，但雙親也可以決定只使用其中一人的姓氏。

法院表示，該規則適用於已婚和未婚父母所生的孩子，以及收養的孩子。

Happy news! In Italy it is not possible to give a child the surname of the mother (unless the father is unknown/has not recognized the child). Today the Italian Constitutional Court has fixed this injustice, leaving parents, and mothers, free to choose. Finally! pic.twitter.com/VJZLX4cwkq — Dr. Silvia De Conca 🤖 (@SilviaPetulante) April 27, 2022

裁決雖然仍需議會立法才能實施，但這 將使在義大利出生的孩子第一次可以只冠母親的姓。

這項裁決結果受到許多人的歡迎，有網友說，「今天是義大利歷史性的一刻！孩子們不會自動繼承他們父親的姓。而是可以繼承 雙親的姓，除非他們同意只給母親或父親的姓氏。 這花了太多年，但我們終於做到了！」

Today it's an historical day in Italy. Offsprings will no longer automatically inherit the father's surname: by default both, unless they agree to give just the mother's or the father's. It took too many years but here we are, finally. — ANTIREZ (@antirez) April 27, 2022

在義大利女性通常在婚後仍保留原本的姓， 母親和孩子的姓氏​​不同是很常見的。

歡呼者包括義大利前獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的孫女亞歷山德拉．墨索里尼（ Alessandra Mussolini），根據報導，她經歷了漫長、曲折的過程，才給三個孩子冠上她的姓氏，此後她便一直倡議讓義大利的孩子也能夠選擇繼承母姓。

她告訴義大利《訊使報》（Il Messaggero）：「能將一個人的姓氏傳承下去…就是一種文明的行為。」

義大利家庭部部長 波內提（Elena Bonetti）也在臉書上承諾，政府將全力支持這項新法律。她寫道，「改變的時候到了」，「 我們需要為（裁決結果）提供實質內容。 這是政治工作一項高度優先和緊迫 的任務」，她保證政府將全力支持議會進程，為實現男女平權立下另一個基礎。

義大利眾議員 博德里尼（ Laura Boldrini）也表示，「現在是由議會，來讓義大利能在文明上跨越一大步。」她說，「雙親應該有相同的責任與權力，不要再有歧視來懲罰母親們和孩子們。」

Italian rules requiring children to be automatically given only their father’s surname are unlawful, #Italy’s constitutional court has ruled. #cognome https://t.co/IE9GiM4pOM — Wanted in Rome (@wantedinrome) April 27, 2022

如果順利立法，義大利的命名方式將與西班牙相似，在西班牙，孩子的姓氏​​通常由父親和母親組成。

在台灣，過去《民法》規定「子女從父姓。但母無兄弟，約定子女從母姓者，從其約定。」這項法律一直到2007年才被更改，父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元