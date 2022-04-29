5月報稅刷哪張信用卡最划算？可分幾期零利率？如何享有現金回饋？銀行優惠3大關鍵一次看

文：中央社記者謝方娪、潘姿羽、蘇思云、張璦

報稅季將於5月1日開跑，根據財政部統計，網路申報綜所稅的民眾，高達96％刷卡繳稅，帶動各家銀行摩拳擦掌，搶攻信用卡繳稅商機，哪張卡別最優惠、怎麼刷最划算，各種刷卡眉角關鍵整理一次看。

用信用卡繳稅最高分幾期零利率？

多數銀行提供3、6、9、12期分期零利率，不過民眾須留意的是，各家提供分期零利率條件不一，需要睜大眼睛盤算。

今年台新銀行、中信銀行瞄準繳稅大戶，均提供最高18期零利率優惠。台新銀行表示，刷台新銀行卡繳稅免手續費，繳綜所稅和房屋稅單筆滿2萬元可享最高18期零利率，如果未滿2萬元，也能最高享有6期零利率。

中信卡友皆可享有信用卡繳稅6期、12期或18期分期享零利率優惠，刷卡繳稅後至今年7月31日前均可設定分期。

台北富邦銀行針對綜所稅，全卡友可享3、6期分期零利率，若使用富邦帳戶自動扣繳信用卡帳單，加碼可享12期分期零利率。國泰世華銀行規定繳稅金額滿新台幣3000元以上，享分期12期零利率。

兆豐銀行打出最高12期零利率優惠；第一銀行綠色信用卡繳納牌照稅、房屋稅與綜所稅，單筆稅額滿3000元可享3、6、9或12期零利率。

使用華南銀行信用卡繳交綜所稅款單筆達千元以上登錄享6期零利率，稅款單筆達100萬元以上登錄享12期零利率。

合庫銀行今年提供單筆繳稅3000元以上提供3、6、9分期零利率，使用台灣PAY掃碼繳納或單筆稅額30萬元以上享12期零利率。

刷哪張卡最划算，繳稅回饋超級比一比

國泰世華銀行針對特定卡別祭出高額回饋優惠，包括刷CUBE卡及頂級卡（含世界卡、Costco無限卡、長榮航空極致無限卡及亞洲萬里通世界卡）稅額滿1.5萬元以上，享整筆繳稅金額0.25％回饋，回饋上限30萬元。

另外，國泰世華銀行的世界卡新戶（不含聯名卡）單筆金額滿1.5萬元以上，加碼再給予整筆繳稅金額0.1％回饋，回饋上限0.5萬元，即每一正卡戶最高回饋價值新台幣30.5萬元，回饋金額將換匯為等值美金。

合庫銀行最高享0.25％現金回饋；若繳納綜所稅並新增一筆一般消費且至合庫App完成限額登錄，可享0.2％現金回饋，如果單筆達30萬元以上享0.25％現金回饋，現金回饋上限10萬元；若使用台灣Pay信用卡掃碼繳納，依繳納金額級距再享加碼獲超商禮券100元或即享券300元。

綜所稅開徵期間，刷聯邦信用卡不限金額免手續費，且使用賴點卡、聯邦綠卡一次付清並完成登錄，單筆滿1萬元享0.3％刷卡金回饋、單筆滿100萬元享0.5％刷卡金回饋，每戶最高回饋1萬元。

今年5、6月使用華南信用卡新增一般消費888元，綜所稅款滿額登錄最高也享1萬元回饋。

使用星展銀行（台灣）信用卡繳納綜合所得稅，可選擇最高1000元刷卡金回饋或分期0％利率。另外，刷星展銀行（台灣）信用卡單筆稅額達100萬元，再加碼回饋2000元刷卡金，相當於最高可享3000元刷卡金。

繳稅金額若在3萬元以上至30萬元，使用花旗Visa卡繳納綜所稅，每3萬元回饋100元即享券，最高享1000元；刷花旗Mastercard卡繳納綜所稅，每3萬元回饋200元即享券，相當於0.66％回饋，最高回饋2000元。

花旗卡友可直接透過花旗網路銀行或是花旗行動生活家App辦理稅款分期，滿1000元以上即可申辦，繳納綜所稅款可享3期零利率優惠。

使用行動支付綁定繳稅 也能享受現金回饋

民眾若使用台灣Pay綁定一銀卡，除享一次付清免手續費，會再依稅額級距加碼回饋，全卡友繳稅金額達50萬元（含）以上，最優回饋2000元。

台北富邦銀行也提供現金繳稅優惠，若使用LINE Pay、街口等行動支付工具綁定富邦簽帳金融卡完成3筆以上消費，可享繳稅稅額0.3％回饋，每戶回饋上限200元刷卡金；若使用悠遊付或一卡通MONEY首次綁定北富銀一般存款帳戶或數位存款帳戶繳稅，享最高15％回饋，每人最高回饋1700元。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺