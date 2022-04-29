美示警莫斯科擬「合理化侵烏」在俄占領區辦假公投，大基輔地區已發現1150具平民屍體

（中央社）德國國會28日通過決議，要求政府軍援烏克蘭重型武器，改變長年來不出口武器到衝突地區的立場；俄方宣布，由俄軍占領的烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區，自5月1日起將開始使用俄羅斯盧布。

德國會決議提供烏克蘭重武器，籲中國支持停火

德國執政的社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）與最大反對黨基民／基社聯盟（CDU / CSU）28日聯手在國會通過決議，強調為捍衛歐洲的和平和自由，要求政府繼續提供烏克蘭需要的軍備，包括重型武器和複雜系統。

決議中並支持德國政府交換武器的變通做法，由中東歐國家先供應烏克蘭士兵熟悉的前蘇聯和俄羅斯坦克，德國事後再補償這些國家西方的武器系統。

德國國會在決議中還要求政府向中國表達德國和歐盟的期待，放棄「支持戰爭」的態度，主動支持停火的努力。

加拿大國會通過動議，認定俄在烏克蘭種族滅絕暴行

加拿大國會27日一致通過動議，認定俄羅斯「對烏克蘭人民的種族滅絕暴行」，並認可「系統性和大規模戰爭罪和人道罪」的證據。

這項動議由加拿大左派新民主黨（New Democratic Party）議員麥佛遜（Heather McPherson）提出。

「大規模暴行」包括「蓄意殺害烏克蘭平民的系統性案例，褻瀆屍體」、酷刑、強暴，以及「強行將烏克蘭兒童帶到俄羅斯領土」。

根據文件，加拿大下議院藉由通過這項動議，認定「俄羅斯正在對烏克蘭人民犯下種族滅絕罪行」。

UN秘書長造訪基輔，呼籲俄配合國際刑事法院調查

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）28日訪問基輔時呼籲俄羅斯當局配合國際刑事法院（ICC），調查是否於入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。

古特瑞斯表示，「我完全支持國際刑事法院，而且我呼籲俄羅斯聯邦接受並配合ICC調查。但當我們談到戰爭罪的時候，切莫忘記最糟糕的罪行就是戰爭本身。」

這是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，古特瑞斯首次造訪飽受戰火蹂躪的烏克蘭，他之後將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。

大基輔地區已發現1150具平民屍體

烏克蘭警方28日表示，俄羅斯入侵以來，大基輔地區已經找到1150具平民屍體，其中五到七成的屍體上可見槍傷彈痕。

大基輔地區警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）在上傳推特的影片中表示，其中在布查鎮（Bucha）發現的屍體數量最多。當地在俄軍撤離後，已尋獲數百具屍體。

俄羅斯否認入侵烏克蘭後鎖定平民攻擊，並稱對俄軍在占領期間處決布查鎮平民的指控是「駭人聽聞的捏造」，目的在詆毀俄軍。

烏克蘭南部赫爾松區，5月1日起使用俄盧布

俄羅斯新聞社（RIA）28日報導，一名官員透露，烏克蘭南部赫爾松地區自5月1日起將開始使用俄羅斯盧布。

根據俄新社，來自赫爾松區的「軍政局」官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）表示，使用盧布的過渡期將達4個月，在這段期間烏克蘭的官方貨幣荷林夫納（hryvnia）也能流通。

若干預對烏軍事行動，普亭揚言立即做出軍事回應

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）27日警告，若有任何國家干預莫斯科在烏克蘭的軍事行動，俄羅斯將立即做出軍事回應。

普亭對國會議員說：「如果任何人開始從外部干預目前的事件，對我們構成無法接受的戰略性威脅，他們應該知道我們將以迅雷不及掩耳的速度做出回應。」

普亭說，俄羅斯軍方將會毫不猶豫地使用最現代的武器。

美示警莫斯科擬在俄占領區辦假公投，藉此合理化侵烏

美國28日指控俄羅斯打算在烏克蘭境內的俄軍占領區就獨立議題舉辦假公投，藉此合理化攻奪烏克蘭領土的行動。值此之際，俄軍正在加強攻擊烏國東部。

路透社報導，美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）使團指出，克里姆林宮可能企圖運用「從歷史黑暗篇章竊來的陳腐劇本」，在俄軍占領的烏克蘭南部和東部地區舉辦「假公投」。

美國使團表示：「這類偽造的、非法的公投，無疑將伴隨一波虐待行徑出現，對象為試圖反對或破壞莫斯科計畫的人。」

「國際社會應弄清楚，永遠不能視這類公投為合法。」

俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月，諸多城市被夷為平地，但俄軍未能拿下首都基輔（Kyiv），現正試圖攻占烏國東部兩個州。西方認為這次戰役將是戰爭的決定性轉捩點。

雖然俄軍上月被趕出烏克蘭北部，但烏東有牢固的親俄勢力，莫斯科支持的分離主義者2014年起就占領若干土地。此外，俄軍也握有3月在烏克蘭南部攻占的大片領土。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航