2022/04/29,
中國

「動態清零」之下的中國：吉林省第一季GDP大滑坡，五一長假挑戰防疫封控限制

「動態清零」之下的中國：吉林省第一季GDP大滑坡，五一長假挑戰防疫封控限制
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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中國目前正面臨一波嚴峻的疫情。當局繼續採取「動態清零」的防疫措施，多個城市進入封控、管控、防控。然而，隨著具有高度傳染性的Omicron變體傳播，清零戰略面臨挑戰，也受質疑。第一季度受疫情衝擊嚴重的吉林省，GDP遭遇大滑坡。

文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）

吉林當地統計局週四（4月28日）表示，今（2022）年第一季度受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，與去年同期相比下滑7.9％。《路透社》指出，這是一個罕見的收縮。吉林是今年第一季度唯一報告GDP下降的省份。目前，中國31個省、自治區、直轄市中的30個已經公布了其第一季度的經濟數據。截至週四，只有西藏還未公布其GDP數據。

吉林省的面積相當於兩個葡萄牙，今年在3月之前幾乎沒有新冠確診病例，但從3月開始報告了超過4.5萬例感染。3月14日，該省所有2410萬居民被禁止出省旅行，甚至在省內也不允許出行，對其經濟造成打擊。

經過一個多月的封鎖後，吉林省本週宣布，從週四開始將逐步取消新冠防疫限制、「有序恢復正常生產生活秩序」。

防疫戰略面臨挑戰

中國正面臨自2020年初第一波疫情高峰以來最嚴重的疫情。中國政府採取「動態清零」的防疫措施，使用封控、大規模測試和旅行限制來杜絕感染。然而隨著具有高度傳染性的Omicron變體傳播，這一戰略面臨挑戰，也受到質疑。

數周以來，上海的情況得到全球輿論的關注。該市超過2500萬居民禁足，屢屢爆出吃飯難、看病難的問題；同時，這個世界最繁忙的貨櫃港口貨物積壓，給全球供應鏈也帶來壓力。

除了上海外，中國其他一些一線、二線、三線、四線城市近期同樣面臨或者正在經歷嚴格的新冠限制。

在首都北京，官方4月28日最新通報，新增56例新冠感染。北京本週對該市幾乎所有居民進行了檢測，並在週四封控了朝陽區更多住宅區。

中國南部大城市廣州週四取消了數百個航班，並開始對560萬人進行新冠檢測。據法新社報導，原因是因為在機場發現了「異常」檢測結果。

在浙江省會、科技中心杭州，從4月28日起開展全市「常態化核酸檢測工作」。這意味著全市居民及其他在杭人員每48小時應完成至少一次核酸采樣，否則不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。

同處浙江的義烏在本週啟動「新冠肺炎疫情Ⅱ級應急響應」，要求非必要不出市。自4月27日起，當地所有村（社區）進行封閉式管理，出入需當日核酸採樣憑證。義烏是著名的小商品批發市場。「中國新聞網」在4月28日發文稱，這座「世界超市」正迎擊疫情挑戰。文章表示，坊間擔憂這會影響義烏小商品出口，並援引商戶稱「全世界小商品不斷貨」。

各地還有一些城市正在經歷或已經經歷了封控。例如，距離北京只有幾十公里的河北省廊坊市，曾數周進行全域封控。再例如，河北唐山附近的縣級市遷安，被曝出「硬隔離」——部分居民區的房門被用鐵絲綁住，4月27日遭到中國官媒點名。

「我們應該避免外出，待在家裡」

法新社報導指出，中國即將迎來五一長假，通常是中國人最愛出行的時間段之一。不過，今年的五一要比往年安靜許多。中國交通部周旻對記者表示，預計五天的假期中，國內旅遊出行量在1億次，比2021年下降62％。

衛健委疾控局副局長吳良有週四說，在五一小長假到來之際，「各地應根據當地疫情形勢，科學引導群眾安全有序流動，防範因假期人員流動加大和聚集性活動增加造成疫情傳播和擴散的風險。」

一位34歲的北京居民王陽（音）告訴法新社，由於感染數量激增，他已經取消了自己的渡假計劃。「我們應該避免外出，待在家裡」，他說。「這是影響到整個國家的事情，而不僅僅是你自己。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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