馬斯克動搖了俄羅斯的石油經濟，進而觸發普亭入侵烏克蘭？

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）動搖俄羅斯的以石油為主經濟基礎，進一步觸發了普亭（Vladimir Putin）發動對烏克蘭的侵略戰爭，藉機向美中兩國換取更多的政治利益。

俄羅斯的經濟命脈是「石油」

1940年以來，石油和全球的經濟有相當緊密的關係，成就了包含俄羅斯的一幫石油輸出國家；也形成集能源燃料及化工於一身的龐大的產業網絡，因此20世紀也被稱為「石油世紀」。

石油牽動全球工業的發展，關乎民生也影響地緣政治，這給俄羅斯帶來相當大的影響力。我們從數據中了解：俄羅斯農業占國內生產毛額（GDP）約落在5%左右，工業為35.9%，再來才是服務業達59.6%。

主要的出口產品是以天然資源為主，包含石油、天然氣、煤、鐵及鎳等。

眾多出口產品中，以石油、天然氣等能源為大宗，它們占總出口值三分之二，相當於財政收入半數，也可以說「石油價格」是影響俄羅斯經濟榮枯關鍵，也是普亭執政的基礎。

不過這幾年來石油越來越不值錢了，有時候甚至還會虧錢。

從布蘭特（Brent）原油價格來看，在1998年波段新低後（最低9.1美元），走了近10年的多頭，在2008年登上巔峰（最高價143.9美元），此後於2018年轉折向下，未再度站上前波高點，價格也一再破低。

尤其在2020年4月，全球新冠疫情爆發，各國採取封城措施導致原油需求大減，再加上供過於求，另一指標紐約西德州中級原油（WTI）5月期貨居然出現「負油價」，成為歷史頭一遭。

石油經濟正在瓦解

我們先不論疫情年的特殊情況。翻開疫情前數據可以了解疫情前石油的需求已經發生了結構性變化，趨勢正遭到扭轉。過去石油之所以能夠獨霸一方，最主要自於民生發電，還有海陸空運具的使用。

首先，根據國際能源署（IEA）數據指出，2018年（疫情前）各國發電佔比已經逐漸被核電、天然氣取代，再加上再生能源的顯著成長，給出了一個結論「石油的最終消費被侵蝕」。

再來是，海陸空運具走向電氣化，尤其是電動車的發展速度相當驚人。根據台經院2020年的研究報告指出，未來10年全球電動車銷量會以21%年複合成長率成長。

意味著，無論是在發電又或者海陸空運具上，產業已經找到了可以替代石油的新能源。這當中最關鍵的火苗就是特斯拉創辦人馬斯克。

馬斯克在中國取得成功，新能源成為下一世代產業

我們先談談特斯拉，它在2003年成立，經過了十多年的努力，終於在2017年開花結果，而最重要的土壤就是中國。

馬斯克受到北京當局的支持，確定了美國首座超級工廠落腳上海。這個訊號代表兩個重要意義：

全球重要的的石油消費國中國，對新能源的態度「由消極轉向積極」； 電動車的核心電池成本將會大幅下降，意味著特斯拉從高單價電車轉為大眾化電車的分水嶺。

這些意味著，特斯拉不斷地拉低售價，進而推動需求又再拉抬供給，形成產業爆發性成長。各國看到巨大商機，又進一步將「發展新能源產業」視為國家級的產業方針。

許多資深的市場投資人可能很難想像，再生能源等產業，居然能夠發展到現在榮景。半世紀以來，因為新能源技術未成熟，各國陷入石油經濟泥淖之中，以石油為主的經濟結構，基本上碾壓了永續環保等相關應用。

一直到了馬斯克出現，才在新能源的商用技術層面有所突破。他憑著自己的領袖魅力向廣大的投資市場中說了一個相當美好的故事。

這種科技鋼鐵人形象催動了全球成千上萬的投資人，願意在特斯拉沒有生產出任何一台電動車的情況下，掏出真金白銀支持它，甚至在疫情爆發最惡劣的時候，幫助它撐過了瀕臨破產的階段。

今（2022）年電動車大廠特斯拉市值高達9千億美元（新台幣25.2兆元），已是全球市值最高的汽車製造商，其創辦人馬斯克淨資產達到2.6千億美元（新台幣7.2兆元），成為全球首富。

與此同時，全球最大的石油公司沙烏地阿美（Saudi Arabian Oil Company）卻從2020年市值2兆，到隔年縮水為1.9兆美元。

普亭入侵烏克蘭：向歐美施壓，又對中國示警

特斯拉得以發展的關鍵，是在中國獲得了重要的零組件「電池」，然而電池上中游製造技術已經被中國所掌握，並透過「一帶一路」在中東非洲等地，開採大量鈷鋰銅鎳等礦產，擴大成本上的優勢。

然而，這些一帶一路國家中有許多前蘇聯國家（俄羅斯周圍國家），包含烏克蘭在內，還有亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯等。這代表俄羅斯在平衡「北約向東擴張」的同時，還必須面對中國破壞自蘇聯解體後所維繫的「地緣政治秩序」。

這些強烈的訊號普亭看到了，他很明白在疫情過去後，各式新能源產業會進入爆發性成長，石油將成為舊時代的產物，這也意味著未來俄羅斯的政治籌碼將一點一滴流失，甚至在美中爭霸的背景下走向土崩瓦解。

於是普亭必須等待一個時機，能夠巧妙地在美中爭霸間獲取最大政治利益。

然而這個絕佳時機在今年2月出現了。由於供應鏈瓶頸造成的能源高漲，致使美國通貨膨脹創高、歐洲能源開始吃緊。這些天時地利替普亭製造了入侵烏克蘭條件，除了可以緩解北約東擴問題，還能向一帶一路國家示警，並向北京當局傳遞「訊息」。

這個訊息就是，俄羅斯仍有相當的籌碼攪動中國布局，尤其時美中都將重心擺在台海時，莫斯科可以透過戰爭向美中發動「犄角之勢」，就會造成美中2國陷入東歐及台海可能交戰的兩面困境，普亭遊走美中談判獲取最大利益。