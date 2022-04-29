30位兒科皮膚科醫生一致推薦，曼秀雷敦強效防蚊系列；乳液、貼片新上市，防護更全面！

隨著夏日氣溫升高，戶外活動盛行，選擇有效的防蚊利器更令人重視。一上市迅速在消費者心中獲得大好評的「曼秀雷敦強效防蚊系列」，採用新一代防蚊成分－派卡瑞丁Picaridin，防蚊蟲效果及高度安全性備受世界衛生組織及歐美3大國際專業*機構認可，優秀的防護力，讓「曼秀雷敦防蚊系列」不僅廣受多位媽咪一致好評愛用，並獲得｢30位兒科、皮膚科醫師一致推薦｣。今年曼秀雷敦更針對敏感肌及家中寶貝稚嫩的肌膚，推出全新「防蚊乳液」及「天然防蚊貼片」，提供孩童和嬰幼兒更全面的防蚊對策！

因應不同的防蚊需求，曼秀雷敦不斷推陳出新，除了去年推出之後旋即在媽咪圈中贏得好評不斷的強效防蚊噴霧之外，今年還針對敏感肌族群研發強效防蚊乳液，不含香精､酒精，而且以塗抹的方式代替噴灑，無須擔心使用噴霧造成呼吸道較為敏感的孩童產生嗆咳問題，舒服輕透的乳液質地，不僅小朋友接受度高，夏天擦更加清爽不黏膩，瞬間於肌膚形成隱形保護膜，可直接大面積塗抹於皮膚上，適合2歲以上的孩童､孕婦和敏感肌族群；這款全新推出的｢曼秀雷敦強效防蚊乳液｣，採用與噴霧相同的防蚊成分「派卡瑞丁」，防護超長效，平時也可放心讓小朋友帶去學校自行補擦，有效預防小黑蚊等多種蚊蟲叮咬！

針對兩歲以下孩童，曼秀雷敦推出嬰幼兒也可安心使用的｢曼秀雷敦天然防蚊貼片｣，採用美國疾管局(CDC)推薦唯一天然有效防蚊成分含檸檬桉醇(PMD)的檸檬桉油，由檸檬桉樹葉提煉而成，可藉由清新的檸檬桉油、香茅油等天然草本氣味擴散有效地降低蚊蟲靠近，用心把關嬰幼兒的防蚊安全。這款貼片能夠隨時隨地輕貼於衣物和嬰兒車周圍，不需擔心嬰幼兒被蚊蟲叮咬！不只嬰幼兒，成人也能安心使用！

廣受30位兒科､皮膚科醫師一致推薦的｢曼秀雷敦防蚊系列｣，從強效噴霧到貼心登場的防蚊乳液､天然防蚊貼片，擁有醫師一致口碑推薦的防蚊安全性，加上國際認證的長效防蚊力，是您戶外活動時揮別蚊蟲危肌最強大的防蚊利器！

曼秀雷敦強效防蚊乳液

採用國際權威推薦成分-派卡瑞丁(10%)

有效防各種蚊種長達6小時

輕透乳液質地，清爽不黏膩

直接塗抹，不易造成嗆咳

兩歲以上孩童、孕婦、敏感肌適用

無酒精、香精，無DEET(敵避)、無樟腦

販售通路：MOMO、康是美、屈臣氏、寶雅、大樹藥局、丁丁藥局、寶齡連鎖婦幼生活廣場

曼秀雷敦天然防蚊貼片

100%天然防蚊成份-檸檬桉油，溫和安全，能有效降低蚊蟲靠近

幼童成人皆適用，無DEET(敵避)、無樟腦

通過SGS檢測，不含重金屬或有毒物質

穩妥貼附衣服或物品上，容易取下、不易留殘膠

無毒環保油墨印刷材質

販售通路：MOMO、康是美、屈臣氏、寶雅、大樹藥局、丁丁藥局、寶齡連鎖婦幼生活廣場

＊三大國際專業機構包含美國疾病控制與預防中心(USA CDC)、歐洲疾病預防及控制中心(ECDC)、加拿大衛生組織(PHAC)

台灣曼秀雷敦股份有限公司 / 環藥販賣字第63-174號 / 環署衛輸字第0897號 / 環署衛輸0910號