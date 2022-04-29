莫德納向美國FDA遞交6歲以下兒童疫苗EUA，醫療長：「一旦獲准，對小小孩來說是好事一樁」
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美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）上週接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，FDA希望在審查輝瑞BNT疫苗在這個年齡組的試驗資料時，可以和莫德納的資料一起。目前美國5到11歲孩童僅有28%已完整接種疫苗。兒童感染COVID-19症狀通常比成人輕微。
（中央社）美國生技公司莫德納（Moderna）昨（28）日發表聲明說，該公司已經向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請6歲以下兒童COVID-19疫苗的緊急授權使用（EUA）。
《法新社》報導，目前美國和其他多數國家並沒有提供6歲以下兒童COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗。
《路透社》報導，莫德納向FDA的申請一旦批准通過，將成為5歲以下兒童可接種的首款COVID-19疫苗。
美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）和BioNTech SE的疫苗獲授權提供5歲以上孩童接種。他們的臨床試驗顯示2到4歲孩童接種疫苗後的免疫反應比成人減弱，迫使研究必須擴大進行第3劑試驗。輝瑞表示，試驗結果可望在4月出爐。
莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）接受專訪時表示：「這確實代表一塊需求未被滿足的重要區域。」
「這些小小孩沒有其他的疫苗、其他的療法。」「一旦他們認定這些數據足以佐證。我認為從公衛的角度來看，能盡快提供給這些小孩是好事一樁。」
莫德納3月公布的數據顯示，其疫苗是安全的，並且在孩童身上可以產生和成人同樣的免疫反應。
莫德納表示，在2到5歲孩童身上，兩劑的莫德納疫苗可以提供約37%的保護力；對6個月到2歲的孩童則可以提供51%的保護力。在這項兒童試驗期間，Omicron成為主流病毒株，和之前的變異株相比， Omicron出現了免疫逃脫反應。
《CNN》報導，柏頓受訪時表示莫德納疫苗對此年齡層來說十分安全，疫苗接種後最常見的副作用是注射部位疼痛和發燒。在臨床試驗中，沒有受試者發生心肌炎的情形。
柏頓27日時表示莫德納也正在進行追加劑的試驗，包含針對特定的變異株。他指出目前候選的疫苗能夠同時針對COVID-19原始株和Omicron變異株，可為今年的秋季和冬季的疫情做準備。
柏頓表示，「對於這些小小孩，我們所能做的就是持續關注病毒在他們身上會發生的事。隨著時序進入秋季，疫情在這些孩子們身上又會有什麼變化。到時候美國食藥局以及疾管署，還有世界各國的監管機構，就能判斷是否要建議讓小小孩們接種追加劑」。
美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）上週接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，FDA希望在審查輝瑞BNT疫苗在這個年齡組的試驗資料時，可以和莫德納的資料一起。
目前美國5到11歲孩童僅有28%已完整接種疫苗。兒童感染COVID-19症狀通常比成人輕微。
美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）26日公布的數據顯示，七成五的美國兒童血液中有感染過COVID的證據，當中許多是在去年12月到今年2月的Omicron疫情高峰期。
《華爾街日報》報導，4月24日時，一個由美國家長和醫師組成的團體「保護他們的未來」（Protect Their Future），向美國FDA遞交了一份連署書，呼籲該機構能盡快審查COVID-19疫苗適用於5歲以下孩童的EUA申請。
依據美國非營利組織凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）在今年2月份的民調，有5歲以下孩童的家庭，21%的家長願意讓孩子接種疫苗，35%的受訪家長則表示不會讓孩子接種疫苗。
有一些家長則表達了他們對於疫苗安全性的擔憂。依據美國衛生監管機構的說法，接種mRNA疫苗（不論是莫德納或是輝瑞BNT），都會增加心肌炎的風險，尤其是對30歲以下的男性。
新聞來源
- 莫德納申請緊急使用授權 可望成為5歲以下首款COVID-19疫苗（中央社）
- Moderna seeks emergency use authorization for Covid-19 vaccine for children ages 6 months through 5 years（CNN）
- Moderna Asks FDA to Clear Its Covid Vaccine for Kids Under 6（The Wall Street Journal）
延伸閱讀
- 8個QA一次看兒童接種莫德納疫苗：想避免暈針可以怎麼做？可能的副作用有哪些？
- 220萬劑輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約、食藥署已通過EUA，陳時中：預估5月中旬抵台
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範