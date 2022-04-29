2022/04/29,
國際

代表台灣簽署《未來網際網路宣言》，唐鳳：相信台灣能夠有所貢獻

代表台灣簽署《未來網際網路宣言》，唐鳳：相信台灣能夠有所貢獻
行政院政務委員唐鳳（首排中）代表我國受邀出席美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan，首排右二）主持的《未來網際網路宣言》部長級線上發布活動，與各國代表共同簽署宣言|Photo Credit: 外交部

我們想讓你知道的是

美國政府於昨（28）日和50多個國家共同簽署《未來網際網路宣言》，行政院政務委員唐鳳也應邀代表我國進行簽署。唐鳳表示如何促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各國間的共同願景，也是臺灣能夠有所貢獻的議題。

美國政府於昨（28）日由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）作為代表和50多國共同簽署《未來網際網路宣言（A Declaration for the Future of the Internet）》，其中包含澳洲、加拿大、日本、英國及歐盟執委會等國。行政院政務委員唐鳳也應邀代表我國進行簽署，承諾將促進一個開放自由、全球化和安全的網際網路。

宣言細節包含避免網際網路或演算法工具及技術，被誤用或濫用於不符合國際人權原則的監聽、壓迫與鎮壓；加強防治線上暴力行為，維護網路使用安全，尤其是針對女性、兒少族群；避免透過網路來破壞與選舉相關的基礎設施以及選舉、政治過程，包括透過不實資訊操控選情等等。

各國期望透過本次宣言達成的政治承諾，打擊由國家支持及縱容的網路惡意情形，並制止威權政府限制網路使用、運用數位工具壓制言論自由，甚至侵害其他人權與基本自由的行為。

值得注意的是，宣言指出網際網路應該以單一化、去中心化的方式運作，並要求政府避免破壞涉及網路普遍性及完整性的科技基礎設施。《The Verge》報導，這是對「分裂網（Splinternet）」此一概念的含蓄否定。

分裂網被稱為網路的巴爾幹化，意即網路被國家掌控或加以禁止後而變得支離破碎，使用者也因各種利益上的牽扯導致觀看內容受限。

宣言於這點上與中國、俄羅斯兩國建立防火牆隔離世界的政策形成明顯對比，也與烏克蘭（同為簽署國）要求切斷俄羅斯全球網域服務的請求互相矛盾。

美國高級官員向《紐約時報》稱，各國在《未來網際網路宣言》做出的承諾將有助於和中國及俄羅斯這些控制網路的國家抗衡。

另外，《未來網際網路宣言》並無任何法律約束力，但包括烏克蘭、阿根廷和紐西蘭在內的國家都認為應將宣言視為公共決策、公民、企業和民間社會組織形式上的參考。

例如：宣言要求「儘可能減少網際網路與數位科技的環境足跡」，隨著各國持續對高耗能的加密貨幣進行管制，宣言也有可能在貨幣的開發上發揮作用。

唐鳳稍早也在臉書上提到全球疫情不但印證了數位轉型的重要，也提醒了在捍衛言論自由的同時，深化民主價值的可貴。她提到俄羅斯入侵烏克蘭，則凸顯數位韌性的不可或缺，事實上要達到這些目標，都需要開放、可靠且安全的網際網路。

她強調如何營造、維護有助體現民主、保障所有人的權益、促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各創始成員與我國的共同願景，也是臺灣能夠有所貢獻的議題。

外交部則是表示我國政府始終堅持「寬頻是基本人權」，並認為對所有人完全開放且不受控管的言論環境，是讓數位民主開花結果的土壤。

因此，台灣積極與美國等理念相近國家合作，推動開放、自由、可靠且安全的網路空間，包括在美國「民主峰會」提出多項推動網路自由及反制假訊息的承諾項目，以及透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）辦理以媒體識讀及反制假訊息為題的工作坊，相關成就廣獲國際社會肯定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。