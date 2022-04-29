代表台灣簽署《未來網際網路宣言》，唐鳳：相信台灣能夠有所貢獻

美國政府於昨（28）日由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）作為代表和50多國共同簽署《未來網際網路宣言（A Declaration for the Future of the Internet）》，其中包含澳洲、加拿大、日本、英國及歐盟執委會等國。行政院政務委員唐鳳也應邀代表我國進行簽署，承諾將促進一個開放自由、全球化和安全的網際網路。

宣言細節包含避免網際網路或演算法工具及技術，被誤用或濫用於不符合國際人權原則的監聽、壓迫與鎮壓；加強防治線上暴力行為，維護網路使用安全，尤其是針對女性、兒少族群；避免透過網路來破壞與選舉相關的基礎設施以及選舉、政治過程，包括透過不實資訊操控選情等等。

各國期望透過本次宣言達成的政治承諾，打擊由國家支持及縱容的網路惡意情形，並制止威權政府限制網路使用、運用數位工具壓制言論自由，甚至侵害其他人權與基本自由的行為。

值得注意的是，宣言指出網際網路應該以單一化、去中心化的方式運作，並要求政府避免破壞涉及網路普遍性及完整性的科技基礎設施。《The Verge》報導，這是對「分裂網（Splinternet）」此一概念的含蓄否定。

分裂網被稱為網路的巴爾幹化，意即網路被國家掌控或加以禁止後而變得支離破碎，使用者也因各種利益上的牽扯導致觀看內容受限。

宣言於這點上與中國、俄羅斯兩國建立防火牆隔離世界的政策形成明顯對比，也與烏克蘭（同為簽署國）要求切斷俄羅斯全球網域服務的請求互相矛盾。

美國高級官員向《紐約時報》稱，各國在《未來網際網路宣言》做出的承諾將有助於和中國及俄羅斯這些控制網路的國家抗衡。

另外，《未來網際網路宣言》並無任何法律約束力，但包括烏克蘭、阿根廷和紐西蘭在內的國家都認為應將宣言視為公共決策、公民、企業和民間社會組織形式上的參考。

例如：宣言要求「儘可能減少網際網路與數位科技的環境足跡」，隨著各國持續對高耗能的加密貨幣進行管制，宣言也有可能在貨幣的開發上發揮作用。

唐鳳稍早也在臉書上提到全球疫情不但印證了數位轉型的重要，也提醒了在捍衛言論自由的同時，深化民主價值的可貴。她提到俄羅斯入侵烏克蘭，則凸顯數位韌性的不可或缺，事實上要達到這些目標，都需要開放、可靠且安全的網際網路。

她強調如何營造、維護有助體現民主、保障所有人的權益、促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各創始成員與我國的共同願景，也是臺灣能夠有所貢獻的議題。

外交部則是表示我國政府始終堅持「寬頻是基本人權」，並認為對所有人完全開放且不受控管的言論環境，是讓數位民主開花結果的土壤。

因此，台灣積極與美國等理念相近國家合作，推動開放、自由、可靠且安全的網路空間，包括在美國「民主峰會」提出多項推動網路自由及反制假訊息的承諾項目，以及透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）辦理以媒體識讀及反制假訊息為題的工作坊，相關成就廣獲國際社會肯定。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範