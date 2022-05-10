《生態系競爭策略》：銀行是蘋果部署的一個巧妙策略，但真正的領導需要自願的追隨者

文：隆．艾德納（Ron Adner）

真正的領導需要自願的追隨者

美國行動支付生態系的成功取決於四類關鍵參與者之間的合作：智慧型手機製造商、銀行、零售商和電信業者。

蘋果公司憑藉自己在iPhone生態系中無庸置疑的領導地位、數十億使用者，把行動支付視為蘋果生態系的重要延伸。從蘋果的角度來看，其他三個參與者已經是快樂的追隨者：銀行和零售商都願意提交他們的應用程式，接受檢查和批准，然後才能上架到App Store上發行；電信業者進一步協調成為iPhone的零售商和服務提供商。

由於各方都看到轉向行動支付的價值，因此很容易假設保證會有追隨者。畢竟，行動支付的關鍵字是行動，它只能靠手機而存在。如果你仍然對誰應該領導這個生態系感到困惑，那麼品牌力量是一個有用的提醒：Apple Pay。

然而，電信業者的看法不同。對電信業者來說，關鍵字也是行動，而行動就是他們的地盤。畢竟，他們收取行動費用的時間比其他人都長。早在2010年，AT&T、Verizon和T-Mobile這三家電信公司就宣布自己致力於促進使用手機支付，最終把Visa、萬事達卡和美國運通卡加入聯盟，希望能獲得市場的青睞。「今天在全美推出Isis行動錢包（Isis Mobile Wallet）對消費者、商家和銀行來說都是一個里程碑，」當時Isis執行長亞伯特（Michael Abbott）表示，「這開啟一種更智慧的支付方式。」這三家電信業者在他們的Isis計畫中聯合投資數億美元（2014

年改名為Softcard）。

零售商也有自己的想法。對他們來說，行動支付代表重新設定交易條款的機會，因為在他們看來，每次信用卡交易他們都被迫要支付不公平的高額費用。此外，把支付與智慧型手機綁定起來，這讓收集消費者偏好和習慣的資料，提供大好的機會，以便更能鎖定促銷的目標客群、更進階的忠誠度計畫，以及加強的庫存預測。

美國最大的零售商因為考慮到上述這些目標，於2011年聯合成立「商家顧客交易聯盟」（Merchant Customer Exchange，簡稱MCX）。MCX成員包括超過11萬個零售據點，每年處理超過1兆美元的款項。他們提出的行動支付系統被稱為CurrentC，直接連接到使用者的銀行帳戶，省去信用卡和商家承擔的手續費。

當Apple Pay於2014年推出時，MCX已經努力三年， 而CurrentC系統仍停留在產品上市前的測試版。這種令人失望的表現是否足以讓零售商成為Apple Pay生態系中快樂的追隨者？不太可能。零售商樂意遵循蘋果在應用商店中的規則，但管理支付完全是另一回事。沒有追隨者的情況是什麼樣子？在Apple Pay推出後，沃爾瑪委婉地提出的觀點：當然，有很多引人注目的技術正在開發中，這對整個行動商務產業來說是件好事。

不那麼官腔的說法：MCX通過一項規則，禁止會員使用其他手機支付系統，直到聯盟自己的應用程式準備就緒。藥房巨頭來德愛甚至向門市經理發送一份備忘錄，明確指導如何向顧客解釋不加入Apple Pay的問題。

重要的不是CurrentC或Isis/Softcard是更好的技術，還是對消費者來說是更好的主張。它們都不是，而且後來幾年內就都下架了。重要的是，Apple Pay所依賴的許多重要合作夥伴，都認為自己不是這個新生態系中的追隨者。

自以為是領導者，所以造成這種以為會有追隨者的假象。追隨者都這樣了，還需要有敵人嗎？

銀行是蘋果部署的一個巧妙推動協調的策略。Apple Pay設計的一部分是要求消費者需要為所有Apple Pay交易選擇一張預設的卡，也就是「第一張卡」便為預設卡。策略很清楚：任何沒有立即準備好支援Apple Pay的銀行都將失去成為消費者首選卡的機會，並且會失去賺取與這些支付相關的費用。銀行紛紛行動起來，到2015年2月，已有兩千多家銀行參與。不幸的是，正如我們已經知道的那樣，僅僅成功地與一種參與者密切合作並不能把生態系給守穩。

書籍介紹

本文摘錄自《生態系競爭策略：重新定義價值結構，在轉型中辨識正確的賽局，掌握策略工具，贏得先機》，天下雜誌出版

作者：隆．艾德納（Ron Adner）

譯者：黃庭敏

在產業轉型的過程中，贏錯賽局，比競爭失敗更快被淘汰！

2012年，柯達宣布破產，從備受推崇的全球影像龍頭企業，變為錯過數位轉型的經典失敗案例。

真是如此嗎？其實，真正摧毀柯達的，不是錯失了數位轉型的機會，而是它完全無視於生態系統改變帶來的徹底顛覆！

產業崩解、生態系重組，是現在所有企業面對的挑戰！

當機會與威脅都不再依循傳統產業界限，

誰是夥伴？誰會變成潛在勁敵？該如何競爭？

長春藤名校達特茅斯塔克商學院的策略學教授艾德納，長期研究企業創新等領域，獲獎讚譽無數，更是全球知名的企業生態系策略大師，他在這本新作中清楚說明生態系統與傳統產業不同的概念與創造價值的方式，打破過去對價值鏈、供應鏈、資源與能力分析，並且提出要在生態系競爭中成功必備的新策略思維。