2022/04/29,
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肺炎疫情再度衝擊藝文產業，紙風車劇團、國家交響樂團等表藝團體接連取消演出

肺炎疫情再度衝擊藝文產業，紙風車劇團、國家交響樂團等表藝團體接連取消演出
Photo Credit: 中央社，紙風車劇團提供

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紙風車文教基金會從4月中旬至今，光是到5月底的戶外演出、校園推廣及卡車藝術工程已經取消共33場。紙風車文教基金會執行長任建誠接受中央社專訪時表示，6月之後的演出，有不少主辦單位都表示因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，將作滾動式討論與調整。

（中央社）疫情影響，藝文產業首當其衝，紙風車文教基金會從4月中到5月底，已經被取消33場演出；台北愛樂合唱團原本推出的B小調彌撒全本音樂會也宣告取消，藝文災情逐漸浮現。

紙風車文教基金會從4月中旬至今，光是到5月底的戶外演出、校園推廣及卡車藝術工程已經取消共33場。紙風車文教基金會執行長任建誠接受中央社專訪時表示，6月之後的演出，有不少主辦單位都表示因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，將作滾動式討論與調整。

原定5月1日在台北國家音樂廳舉行的台北愛樂合唱團50週年節目巴赫B小調彌撒音樂會，因有合唱團團員確診，最後決定取消演出，即日起接受退票。

國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉與希臘裔知名小提琴家列奧尼達斯・卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）的音樂會，也因疫情影響演出團隊與藝術家的巡演行程，5月23日在高雄衛武營的演出取消，即日起受理樂迷退票。

自己因為是密切接觸者而居家隔離，任建誠表示，這次的災情感覺跟前兩次都差不多，「唯一的差別就是我們比較有經驗了，遇到狀況已經可以即時反應。」任建誠也說，不少舞台音響公司老闆聽到電話鈴聲響就害怕，「因為電話接起來都是要取消的消息。」

任建誠表示，第一波疫情來襲時，台灣仍處安全狀態，藝文界在文化部等相關單位的努力之下，鼓勵藝文節目轉線上演出，也讓技術人員去上課累積實力；去年疫情除了繼續轉線上演出外，已開始有不少工作人員轉行，技術人員轉去場館工作。

紙風車劇團創辦人李永豐也勉勵團隊繼續「儲備能量」，把現在當成「度小月」，等待疫情改善的曙光。

任建誠提到，去年疫情來臨，紙風車劇團選擇把經典創作磨到好，今年3月「哪吒鬧龍宮」巧妙結合布袋戲與真人同一舞台演出，迴響熱烈。他表示，「說實話對於民間團隊來說，線上演出成本過於昂貴，技術面跟資金面都比較困難，現在我們也會沉澱一下，把精力放回創作上，未來也會推出『哪吒鬧龍宮』戶外版作演出。」

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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