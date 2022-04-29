印尼禁止棕櫚油出口，專家：全球產量第二大國馬來西亞將受益

印尼經濟部28日宣布，國內全面禁止棕櫚油出口。作為全球最大棕櫚油生產國，印尼可能加劇全球植物油市場的浮動，但據專家分析，馬來西亞或將會是該禁令的最大受益方。

印尼首席經濟部長艾爾朗加．哈爾達多（Airlangga Hartarto）在一份文告中表示，印尼擴大了棕櫚油的禁令範圍。除了原先宣布的漂白、除臭的棕櫚油，也禁止粗棕櫚油、精煉棕櫚油甚至是用過的食用油，震驚國際市場。他說明：「此一變化符合總統的決定，也考慮了人民的反饋和意見。」

總統佐科威（Joko Widodo）也在一份聲明中表示，一旦國內食用油需求得到滿足，他將解除食用油及食用油原料出口禁令，「因為我知道國家需要稅收、外匯、貿易順差。」他解釋，印尼是世界上最大的棕櫚油生產國，然而該國卻連續4個月出現食油短缺、價格飆漲的情況，他將該現象形容為「具有諷刺意味」。

印尼政府將散裝食油定價為每升1萬4千印尼盾（約新台幣28元），但貿易部數據顯示，本月售價已超過1萬8千印尼盾（約新台幣36元），表示原棕櫚油供應嚴重短缺。與此同時，馬來西亞棕櫚油期貨隨即飆漲9.8%。在印尼將禁令擴大到原棕櫚油（Crude Palm Oil, CPO）後，美國豆油價格上漲4%，每噸1795美元（約新台幣52899元），創下歷史新高。

產業專家看法

艾芬黃氏資本管理公司（Affin Hwang Capital）對印尼禁令表達震驚，該公司補充：「印尼減少棕櫚油產品出口，我們認為馬來西亞可能會受益，因為一些買家需要轉向馬來西亞出口商。」

興業研究（RHB）分析師Hoe Lee Leng表示，禁令的贏家將是馬來西亞企業及印尼下游產業，如豐益集團（Wilmar International）、吉隆坡甲洞集團（KLK）、大安控股有限公司及砂拉越油棕有限公司。他認為，就算印尼政府解除禁令，也不能保證有額外的供應進入市場，因為原棕櫚油煉油廠可能保留其成品油庫存，從更高的價格中受益。

馬來西亞種植業與原產部部長祖萊達．卡瑪魯丁（Zuraida Kamaruddin）對馬來西亞的植物油供應充滿信心。根據財經新聞媒體《The Edge Market》報導，卡瑪魯丁在新聞發佈會上聲稱，「我們能夠滿足全球需求，因為隨著邊境開放，外國勞動力湧入能提高產量與生產力。」

根據《大紀元》，馬來西亞棕櫚油占全球產量25%，一些分析師透露，馬來西亞可以暫時協助彌補短缺問題，但該國也正面臨國內供應問題。摩根大通分析師也曾表示，馬來西亞的庫存也正處於「歷史低位」。

馬來西亞原產部副部長黃日升警告說，馬來西亞因人力短缺問題，將難以填補印尼留下的大缺口。他表示，隨著棕櫚油原材料供應的激烈競爭，出口需求上升將對當地棕櫚油下游產業造成巨大挑戰。他希望，「原棕櫚油、原棕櫚仁油及加工棕櫚仁油的出口稅可以保護本地下游產業的供應。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒