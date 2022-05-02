台灣確診爆增、快篩不足，「與病毒共存」的德國經驗可供借鏡

文：張筠青

台灣週四（4月28日）單日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診數為1萬1353例，首次破萬。確診數飆高日前也引起兩岸口水戰，中國國台辦發言人馬曉光27日表示，「台灣防疫鬆綁後，若多人因染疫病逝如何與中國大陸談防疫之爭」，引發話題討論。

以德國經驗來看，在2021年底、2022年初，Omicron變種病毒造成德國感染數字飆升，2022年3月的單日確診數一度逼近30萬人。儘管感染數字屢創新高，德國聯邦議會在經過激烈討論後仍決定在3月底取消多數新冠限制措施，包括在商店、餐廳和學校不再需要戴口罩。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）當時表示，不能繼續因為一小群不打疫苗的人繼續限制全國人民的活動。其他支持鬆綁防疫限制的理由包括疫苗覆蓋率提高、感染率高但重症率低。

新冠疫情爆發後，德國埃爾福特大學名為「Cosmo」的研究項目，定期調查德國民眾對新冠病毒的風險認知、保護行為和信任心理。最新調查報告顯示，雖然新冠感染人數增加，且多數人認為感染數字會進一步上升，甚至預期自己可能感染，但人們對新冠肺炎的風險感知及擔心有所減少，採取的防護措施也較少。

研究報告指出，德國社會開始處於愈發放鬆的狀態，越來越少人感知受新冠病毒的威脅。總體上，「Omicron引發輕症」成為普遍看法。

德國防疫不追求「清零」，主要目標是避免醫療體系崩潰。在取消新冠防疫限制的三週後，專家評估各聯邦州的重症監護病房人數和住院率，皆有所下降。巴伐利亞廣播公司（BR）引述慕尼黑大學統計學系教授庫琴霍夫（Helmut Küchenhoff）稱，「我認為這是一種可持續的效果。」

儘管如此，德國疫情仍在發展中，專家難以對秋季和冬季情況做出長期預測。據羅伯特．科赫研究所（RKI）統計，德國4月28日24小時的感染人數為13萬104人，死亡246人，7天每10萬人感染率為826。各聯邦的政策有所出入，防疫規定和檢測模式也隨著疫情起伏不斷改變。

德國人出門天天快篩？

根據德國之聲記者實地瞭解當地情形，德國人並沒有幾乎天天快篩才出門。目前德國通常是有症狀才自行「居家快篩」；外出逛街、餐廳用餐、搭乘大眾交通或參加特定活動，則必須至快篩站取得「快速抗原檢測證明」。較謹慎者亦會在私人聚會前進行居家快篩或至快篩站檢測。

德國所謂的「快篩」有兩個模式，分別是快速抗原檢測（Antigen-Schnelltest） 和居家快篩 （Selbsttest）。快速抗原檢測需要由經過訓練的人員進行，通過採集鼻腔或咽喉檢體檢測病毒抗原蛋白，並迅速得出結果。民眾在接受檢測後可以獲得一張快篩證明，憑證明進入商店購物、到餐廳用餐、搭乘公共交通等。

居家快篩和快速抗原檢測一樣也是檢測病毒蛋白，其說明和操作方式簡單易理解，沒有醫療背景的普通民眾也能輕鬆上手。但居家快篩的結果不能作為正式的快篩證明。也就是說，民眾是不能直接拿著顯示「一條線」的居家快篩作為證明，進入餐廳用餐。

引入新規之後，進入公司必須出示「疫苗證明」、「痊癒證明」、「快篩證明」任一種，不接受居家快篩，僅接受快速抗原檢測。

德國快篩多少錢？

與台灣快篩供不應求的狀況不同，德國市面上的快篩試劑供應算是相當充足。在德國有許多管道可以取得居家快篩試劑，一般民眾可以在藥局、超市或藥妝店購買。最容易購得的居家快篩有鼻腔快篩和「棒棒糖快篩」兩種，後者的價格略高於前者。

「棒棒糖快篩」主要是為幼童設計，避免鼻腔測試的不適感，其形狀類似棉花棒，只需像含棒棒糖一樣在口腔內取唾液樣本即可。市面上販售最多的還是從鼻腔取黏液的快篩。

以德國常見的藥妝店DM為例，常見的快篩品牌Hotgen一份為1.95歐元（約新台幣60元），「棒棒糖快篩」則為2.85歐元（約新台幣88元）。連鎖廉價超市Lidl的快篩試劑依品牌而異，價格在1.75歐和2.29歐（約新台幣54～70元）之間。

坊間常見的快篩多為中國製造，一般藥局的販售價格比超市和藥妝店高。台灣立法委員高嘉瑜日前發文所指的Mr Sanicom的快篩試劑（唾液快篩），目前官網上的標價為一份1.85歐（約台幣57.24元）。

在疫情期間，德國不少企業提供員工免費居家快篩，幼兒園和學校也會發放快篩試劑供家長在家為孩子進行測試。德國保險公司TK指出，根據《新冠職業安全與健康條例》，自2021年4月20日開始，德國企業主有義務提供無法居家辦公的員工，每週至少兩次免費新冠測試（PCR或快篩）。

除了自行購買快篩，德國在2021年廣設快篩站。不僅在診所或藥局可以免費快篩，大型園藝店、連鎖家具店等商店的停車場或購物街上，都有不少簡易快篩站，鄉間公路旁甚至有快篩站提供不下車快篩的服務。

除了去（2021）年10月一度短暫取消補貼，快篩站的抗原檢測都是向德國民眾免費開放的。在德國政府的補貼下，快篩站一度如雨後春筍般在德國各地出現。隨著疫苗接種率提高、防疫政策放寬，目前德國民眾對快篩站的需求開始銳減。

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