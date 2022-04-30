台灣其實一直存在「推特外交」，但馬斯克與中國的關係恐對台不利

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

4月25日，馬斯克（Elon Musk）正式買下推特（Twitter），而他也在事前就多次討論推特上的政治政策。根據《紐約時報》的整理，馬斯克曾說要公開演算法、讓「極左派極右派都有10%的人不開心」、以及要實名制並打敗機器人（spam bot）、並認為推特本身已經是公共領域（de facto public square）因此需要絕對的言論自由保護。

這些論述看起來都很正面。但實際上馬斯克買下推特一事，對於美國跟台灣來說會有怎樣的影響呢？

首先，就美國來看，根據美國政治學會共同執行的ANES2020總統大選前問卷調查，美國民眾使用推特追蹤政治資訊的人大概僅有40%。而假如我們觀察推特使用者對於前總統川普的看法（如下圖一），X軸為給川普0~100分，而Y軸則為人數，推特使用者（綠色左側）給川普0分的比例遠超過沒有使用推特的人（紅色左側），而沒有使用推特的人給川普高分的比例（紅色右側）遠高於推特使用者（綠色右側）。

作者提供 推特使用者對於前總統川普的看法（X軸：給川普0~100分，Y軸：人數）

相對來說，推特上本來就是比較偏自由派的。相較之下，臉書使用者之中（下圖二）對於川普的評價差異就比較小，雖然臉書使用者同樣有較高的反對川普的人，但是支持川普的比例跟有無臉書使用就沒有太大的關係（換句話說，臉書上找到川普支持者的比例跟不用臉書時找到的比例相當）。

作者提供 臉書使用者對於前總統川普的看法（X軸：給川普0~100分，Y軸：人數）

因此，假如馬斯克真的以言論自由為名讓川普及其支持者回歸，一個影響可能就是會讓推特變得比較不同溫層一點。當然，這可能是馬斯克希望看到的效果之一。但就算是這樣，推特本身也僅佔了美國四成的使用人口，本來也無法代表美國政治的全貌，尤其是那些不使用推特的族群。

然而，比較大的問題是，馬斯克真的支持言論自由嗎？這個問題，跟台灣問題息息相關。

小英政府曾善用推特推動外交

台灣有多少人在用推特？比例極少。推特公開的台灣使用者大概佔台灣人口的10%，但根據TEDS2020總統選舉後的調查，僅有0.1%（1680位民眾中的2位）說會透過推特蒐集政治相關資訊。因此，推特政策（或上面的攻防）對一般民眾台灣民眾可能是無感的。

然而，台灣政府透過推特有過數次漂亮的外交表現，例如蔡英文透過推特與日本以及美國政界的熱烈互動，美國國務院透過推特帶動世界支持台灣加入WHO、各國發起的奶茶聯盟運動讓台灣與各國網友連結加強等。而最近烏俄戰爭上烏克蘭也善用推特改變世界民意、獲得世界支持而得以對抗俄羅斯入侵，這些都顯示了推特對台灣的政治重要性遠大於一般台灣人的認知。

因此，馬斯克買下推特以及馬斯克個人的政治態度，就可能顯著影響到台灣的國防外交。不幸的是，從馬斯克的價值觀與過往表現來看，買下推特可能對台灣不是個好消息——尤其是馬斯克跟中國的連結。

馬斯克的自動車公司Tesla在中國有大規模工廠以及投資，而最近上海封城也讓Tesla的生產線爆發危機。但根據彭博社報導，過去幾年Tesla的車出問題、使得有中國民眾抗議時，Tesla公司曾經聯絡中國官方，希望中國官方拿下抗議相關的發文跟影片。這不只代表馬斯克跟中國官方密切來往，同時對言論自由也不是百分之百支持的。

當然，馬斯克可能不是絕對的言論自由信徒，而是「法律之內言論自由」的信徒，因為馬斯克曾多次說過要讓推特內「合法」的言論都可以自由傳播。這種論述，或許可以幫馬斯克過去解僱了好幾位洩漏商業機密的員工，畢竟商業機密可能是受到美國法律保護的，不能算是合法的言論自由。

但對於跨國的平台以及國際政治相關言論來說，重點就變成：合誰的法？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國有憲法，但是中國有《反分裂法》。假如今天中國以《反分裂法》為理由，要求推特拿掉蔡英文總統的推特帳號、或者全面加註一個中國原則在所有台灣官方機構的帳號下方，否則「違法」，那曾經有求於中國審查言論的馬斯克，是否會以合法為名處理台灣的推特帳號？假如Tesla公司要對股東負責、但是Tesla的營運仰賴中國，那中國是否會以經換政的限縮台灣在推特上的空間呢？

馬斯克和中國的關係，恐對台不利

這個問題，假如結合馬斯克的「左右各讓10%不開心」的原則，可能就對台灣更糟。

因為中國的網路使用者人數遠大於台灣的網路使用者。假如基於這種表面的平等，把推特上挺台跟挺中的帳號各懲罰十萬個，那可能就沒有挺台帳號了，但挺中帳號可能才少了一小部分。而隨著推特直接被買斷而下市，我們甚至沒有任何公開的方法來監督，無論透過股票或透過立法都有困難，這也使得本來還尚能影響國會的台派遊說團體沒有著力點。

雖然馬斯克也說要透過認證使用者的方式來減少網軍帳號，而真的可能會讓機器人網軍變少。但是要怎麼認證中國網友？到最後還是得跟中國政府合作認證，而結果就更可能使得中國推特網友帶任務出巡的比例大增。

因此，總結來說，對於馬斯克買下推特一事，台灣政界與民眾應該認真觀察他對於中國的看法、以及對於跨國言論自由是怎麼形塑政策的。而在外部監督困難的情況之下，我們除了需要從外部推特的監管單位（美國政界）來監督，也需要從內部獲得足夠的協助（例如推特員工本身、或者促使推特成立如臉書一樣的第三方外部委員會，即使臉書的外部委員會也運作緩慢）。