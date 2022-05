《想像「聲辯才博」》：對人類語言學有重大貢獻的台灣，普遍使用的「國語」卻不是大多數人的母語

文:李弘祺

想像母語的消失/想像消失了母語/想像 the 消失 of 母語

最近常常聽學者關心語言的消失,主張要努力保存受威脅可能消失的語言。他們認為保留語言可以豐富人類的文化,保護少數人的生活記憶。當然,這樣的說法對弱勢的、被威脅必須放棄他們的語言的人來說,是很動聽的。但是這樣的說法很空洞。我總是覺得人類學家或社會學家應該提出更為周全、更合乎邏輯的理論,來說服為什麼一個已經頻臨死亡的語言必須加以拯救及保存。

關注語言的消失是這半個多世紀的事。在從前,多數人認為一個國家使用一種語言乃是天經地義的事,而如果全世界只用一種語言,那就更為理想。猶太人的經典記載有巴別塔的故事。它的教訓就是:全世界的人原來只講一種語言,但是因為人類狂妄自大,所以上帝就把他們的語言打散了,使天下有各樣的語言,而滋生不止息的紛擾。

中國古代人對語言的差異也很早就有警覺,但是他們一貫地假定天下只有一個雅正的語言,各地用詞或發音或許有所不同,但是它們都可以通過訓詁而互相明白。因此語言上的不同只是地域的差別(而不是文化的相異)。揚雄的《方言》是第一本系統收集並試圖會通各地「方言」的書。按照王力(近代中國最重要的語言學家)的說法,引申來說,這本書的第一個特色就是相信有一個所謂的「民族共同語」,只是由於地域不同,因此有所謂的「方言」。它的基本假定是有一個普天下共同接受的原本語言,各地不同的說法只是地方性質的差異,他們不影響基本的意義。

歷史的發展讓人們逐漸接受世界上有許多不同語言及語系的事實。但是人們總是繼續相信理想的狀況應該是只有一種語言。因此在十九世紀民族主義思想高漲的時候,這樣的觀念就常常被用來強化一個國家最好只用一種語言的主張。中華民國成立時,也通過以北京話來當作中國的「國語」(事實上應當是北京附近保定地方的官話,因為那裡住有最多的前清時期由各地方來的政府官員,他們必須學講所謂的官話,今天的「普通話」)。當時,有一些歐洲人創造了所謂的「世界語」,顯然是想要打破多種語言的魔障和民族的樊籬。他們相信一個語言是創造和平、進步、世界的基礎。當然,這個努力並沒有成功。

我們今天都知道,一個人如果能懂兩、三種語言,那麼他的生活就會更為豐富,而他的視野也會更為寬廣。事實上,全世界的中學差不多都會教至少一種外國語。在台灣,很多家長甚至於在小孩子剛進幼稚園時,就讓他們學英語。我想這是正確的做法,只要不把小孩子逼得過份就好。

然而,在台灣,這麼一個對世界人類學以及語言學研究有根本貢獻的地方,大家普遍使用的「國語」,卻不是大多數人的母語。可見台灣是一個語言非常紛擾乃至於混亂的地方。但是現在很多人已經放棄自己的母語,改說國語。以目前言之,可以說十嵗以下的兒童,差不多已經完全只懂得講國語,根本不能講家中世代使用的母語,甚至於聽都聽不懂。

我想提出三個原因來呼籲家長們應該親自或讓自己的長輩教子女們世襲的母語。第一個理很最簡單。因為這樣做可以保持一些自我生活方式的認同,減低隔代間的摩擦或矛盾。「認同」這個字比較抽象,是很多提倡學習母語的人多常常引述的理由。後者較為具體,因為這樣做可以維護家庭和傳統價值,保障社會和諧,減少因社會變動而導致的內部衝突。其實這是很傳統中國的觀點。

中國人一向主張「齊家、治國、平天下」,所以有正當性的合法政府一定會設法貫徹「齊家」的理想,讓它與「治國」的政策及統治不產生矛盾。好的政府一定努力使家庭的傳統與國家的理想不發生太大的衝突。因此,我認為社會的安定正是奠基在保護家庭傳統上面,而維護這個傳統就在於母語的傳承。

第二,世界上這麼多語言,有一些免不了是會被淘汰。這個和文明的強弱異勢當然有關。不過,我認為從生物學的觀點來看,人類的文明其實不外是生物基因的延伸(參看威爾森〔E. O. Wilson, 1929-2021〕的《知識大融通》〔 Consilience, the Unity of Knowledge ]及《論人性》〔 On Human Nature〕),而宇宙的演化是趨於複雜(參看德日進的《人的現象》〔 Le Phenomene Humain〕),並且這許許多多的生物以及文化活動或因素都相互緊密的關聯在一起;在生物界裡,有所謂的「生物鏈」,把一切的「創造物」結合在一起,雖然不一定是缺一不可,但是一旦中間有缺口,那麼就會產生混亂,並因此造成禍害。

相同地,人類的活動其實也相互密切地結合在一起,形成一種類似德日進所說的「精神圈」(noosphere),其中的組成單元都缺一不可。在社會日趨複雜的過程裡,如果有任何一個單元消失或突變,那麼人類文明就一定會產生激烈的變動(很像我們現在常常說的「蝴蝶效應」),使得很大部分的社會生活型態都受到干擾,必須投資很大的社會資源來重新摸索另一次的平衡(equilibrium)。語言的滋生是這個複雜化過程中最明顯的一個現象,也是支持精神圈逐漸向上的一個最重要的因素。這些都是傑出生物學者對人類社會及文明的看法。因此,隨意讓一個語言消失是非常不智的做法。人類社會也需要有系統的「環保」。