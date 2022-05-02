開箱古董盒裝軟體：1992年要在電腦安裝「國音輸入法」有多困難？

文：自然輸入法｜讓文字與聲音溝通更簡單

珍貴的古董軟體安裝包開箱

在當時的電腦還是少數人的高（貴）科技產品，並且Windows 95都尚未出現的年代，如果購買一個中文輸入法的「應用軟體」，會拿到什麼樣的產品内容以及有什麼功能呢？

現在如何購買與取得軟體服務？

透過網路：在軟體官網下載（可能還有提供試用），或是不需安裝軟體的網頁服務

點擊安裝檔進行安裝

透過網路：在官網上完成付款，立即開始使用

30年前如何購買與取得軟體服務？

沒有網路：需要在電腦相關商場、電腦公司、大型書局（有進電腦軟體、電腦類書籍）購買該軟體實體的紙盒

通常沒有試用，買了就是買了

買回家後才是惡夢的開始，很怕自己家中的電腦與該軟體不相容、「主」記憶體不夠大（安裝了卻不能執行）、硬碟空間不夠大......等各種奇奇怪怪疑難要克服，而且當時沒有網路可以Google解決

來看看當時的軟體紙盒打開有什麼内容物？

1. 首先是一個小份折疊起來的「快速」「功能簡介」

作者提供

等等，這可不是「無限寶石」，是輸入法的功能特色與快速使用說明哦！

作者提供

作者提供

「當時」的電腦規格需求：

硬體需求：IBMPCAT286/386/486相容機種。 磁碟作業系統：MS-Dos5.0。 開放的中文操作環境︰本版適用震漢中文系統2.55以上、延伸震漢中文3.0及倚天中文系統3.0以上版本。

2. 再來一份的「說明手冊」

作者提供

這只是使用手冊的目錄：

作者提供

陳近南表示：「這一本只不過是絕世武功能的目錄。」

作者提供

要強調一下，那時買軟體回家，真的很怕自己的電腦不能裝或不能用......不只消費者困擾，對軟體開發者也是一個頭大的事！所以不斷的要寫清楚軟硬體規格。

安裝與使用本系統需有以下硬體與軟體搭配使用： 硬體方面： 本系統啟動後會自動偵測記憶體配置情況，如果XMS足夠，則優先使用XMS，其次爲EMS。當兩者都不夠使用時，便使用置放國音系統所有檔案的磁碟，作爲讀取系統分析資料源。如果您的XMS和EMS都不夠，而且使用軟碟載入，本系統的執行速度將會十分緩慢；所以我們建議：請盡量不要以這樣的組合來執行本系統，否則您需付出最大的耐心來使用它。 ①IBMPC相容個人電腦286以上機種。

②硬碟（剩餘容量1MB以上）。

③記憶體：BASEMEMORY（主記憶體）144K以上。 XMS（延伸記憶體）600K以上*或

EMS（延展記憶體）40PAGEs。 使用XMS或EMS，系統常駐後佔用主記憶體97.2K;使用載入磁碟直接存取分析資料時，系統常駐後佔用主記憶體144.0K。 軟體方面： ①Ms-Dos5.0

②延伸震漢中文系統2.55版以上;或倚天中文系統3.0版以上。

③文書編輯器PE2、PE3、KS2、HE（書中仙）等。

那時流行的文書編輯器是PE2、PE3、KS2、HE（書中仙），現在是OneNote、Evernote、Notion、Office-Word、Google Docs......

作者提供

安裝完成後，就要學習如何呼叫執行這個軟體，當然，是用輸入指令的方式！（在MS-DOS 5.0的作業系統）

作者提供

作者提供

當時的盒裝電腦軟體，裡面真的很多寶貝

我們還沒介紹到「軟體本人」哦。

這是一份「補充說明書」（到底有多少份說明呢？）

因為「國音輸入法」同時支援Dos 5.0與Windows 3.1（不是Win 95也不是Win XP哦），所以還需要另一份說明！

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好在只有一張紙的正反兩頁。

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對了，如果有興趣，還有一本「使用手冊」的書籍哦......

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好了，說明書類的東西終於沒有了，來看看還有什麼！

產品保證書！（當然現在已經過保了）

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那個年代，買軟體買遊戲，都會意見調查表，看看裡面有什麼有趣問題！

作者提供

作者提供

「點陣印表機」？！

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優良客戶證書？

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原來是折價券！（到民國84年前有效）

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終於～～～看到安裝「磁片」本人啦！！！（5.25吋軟碟片，每片容量大約1MB多）

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仔細看一下，保存的很好，已經30年了還沒有發霉！（以前有的人還會把重要的磁片放在防潮箱）

作者提供

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航