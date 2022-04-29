勝麗國際併購同欣電爆內線交易，被告邱羅火300萬元交保，另以證人約談國巨董座陳泰銘

2019年，國巨旗下子公司勝麗國際併購同欣電，爆出內線交易，昨（28）晚檢調約談富鑫創投董事長邱羅火等3名被告，各依內線交易罪諭令300萬元、20萬元交保。另以證人身份約談國巨董座兼同欣電董事長陳泰銘、時任勝麗董事長劉福洲。

同欣電爆內線交易，國巨董事長陳泰銘列證人約談

同欣電子成立於1974年，是台灣著名陶瓷電路板（Ceramic PCB）業者，公司業務還包含高頻無線通訊模組（PA模組）、混合積體電路模組（MEMS封裝）。核心技術為模組的微小化構裝以及陶瓷電路板製程，這些零組件應用產業廣泛，包含汽車電子、衛星通信和民生消費產品等。

近年來，同欣電受惠特斯拉、低軌衛星、車用CIS等熱門市場題材，2018年股價從96.5元一路攀高到2021年最高價323.5元，漲幅相當驚人。

不過，國巨集團於2019年入主同欣電，發布重訊由國巨旗下CMOS影像感測器封測廠勝麗國際以換股方式併購同欣電；股份轉換完畢後，終由同欣電繼續上市，勝麗則於股份轉換完成後下櫃。

當時，換股比例為1股勝麗換同欣電1.244股，勝麗也成為同欣電100%子公司。根據《聯合報》報導指出，該筆換股成交案是由富鑫創投董事長邱羅火居中牽成，重訊公布前，陸續買進勝麗股票，不法獲利約90萬元。

《工商時報》引述檢調報導稱，當時創投界相當有名的邱羅火，因身兼勝麗「薪資報酬委員會」委員，還參與雙方合併案的談判，因此對2家上市、上櫃公司的合併細節一清二楚，也是本次內線交易最主要的犯罪要件。

此外，檢調同時約談多人，包括邱羅火妻子、富鑫顧問范兆英夫婦，富鑫創投總經理陶繼冬等人；以及證人國巨董座兼同欣電董事長陳泰銘、時任勝麗董事長劉福洲，進一步釐清案情。

內線交易的四大犯罪要件

根據《證券交易法第157條之1》禁止內線交易清楚說明有4大犯罪要件，分別為：

內部人、準內部人及收到消息的人自行或以他人名義購買股票 實際知道換股、併購等重大事件 未公開之重大消息 買賣時點：消息明確後，未公開前或公開後「18小時」內買賣標的

金管會告訴《關鍵評論網》，禁止內線交易是為了維護證券市場交易公平性，且讓投資大眾有信心，而公開透明、資訊暢通，股價才得以反映其真實價值，進而讓民眾做出最佳的投資策略。

根據，《證券交易法第171條第1項及第2項》明載，違反內線交易者處3年以上10年以下有期徒刑；科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。

假如，其犯罪所得達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。不過，該法條也有加重罰金、刑度，或者自白得減輕，及沒收追徵規範。

另外民事部分，根據《證券交易法第157條之1第3項規定》內線交易者依情節對消息公開後10個營業日有損失之民眾，有對他們賠償的責任，最高達損失金額的3倍。

目前，全案為邱羅火等3名被告藉由人頭違法進行內線交易，與同欣電、國巨和勝麗等公司均無關。在昨（28）日檢調約談完眾人後，檢方複訊後邱、范夫婦各以300萬及20萬元交保候傳。

今（29）日同欣電收盤沒有受到內線交易事件影響，上漲4.5元，幅度為1.96%，最終股價以234元作收。

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核稿編輯：翁世航