歷時13年南橫5月1日將全線通車：道路管制、入山申請一次看

南橫公路歷經多年搶修，將於5月1日通車。不過現階段路線開通仍有相關管制，如：梅山口至向陽間路段每週星期二及星期四不開放通行、大型遊覽車和貨車均禁止進入，用路人仍需多多注意。

民國57年興建的台20線南橫公路，為台灣3大橫貫公路之一，因98年的莫拉克風災導致全線中斷，歷經近13年逐段修復，日前僅剩天池至向陽路段尚未通車。

公路總局原本預計四月底能夠開放，不過為使相關作業安全和順遂，今（29）、明（30）兩天梅山口至天池路段將進行道路最後的總整理，因此將通車時間修正為5月1日。

梅山口至向陽通車管制注意事項

目前公路總局規劃梅山口至向陽間路段每週星期二及星期四不開放通行，開放日上午7點至下午2點可由梅山口及向陽進入，下午2點後禁止進入，下午3點則會開始疏導一般用路人車離開管制路段，下午5點前管制路段淨空。

此外，開放通行的車種也有限制，未滿5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車可通過，但大型遊覽車、貨車均禁止進入。

南橫三星皆須入山證、庫哈諾辛山屋／營地要申請

隨著通車日期將近，山友、遊客們也紛紛期待造訪有「南橫三星」之稱的庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山等容易攻克的百岳，玉山管理處則是公布幾項入山申請規則包含：

不需申請入山證地區：中之關步道、天池遊憩區及公路沿線景點

需申請入山證地區：塔關山、關山嶺山

需提前申請入山證地區：庫哈諾辛山及關山（南一段縱走）部分，必須提前辦理入園證及入山證申請，單日行程每日人數總量僅100人，可於出遊當日上午9點以前線上申請，梅山遊客中心則不受理現場申請

玉管處公布想要住宿庫哈諾辛山屋／營地的民眾，必須提前於入園日前5日至前2個月期間申請，每日床位僅提供24人、營帳位12人。

管理處將於入園日前1個月辦理抽籤，若申請住宿日為5月1日至26日不會辦理抽籤，依原申請時間順序審核；申請住宿日為5月27日（含）後才會開始抽籤。

玉管處提醒民眾攀登南橫三山，除了庫哈諾辛山屋／營地外沒有其他住宿及露營設施，若要安排住宿必須至鄰近的梅山部落及利稻部落等地，既可體驗原住民部落文化之美，也促進活絡部落產業。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範