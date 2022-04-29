2022/04/29,
醫療

29日本土確診1萬1974例、2人死亡，外界籲「快篩陽直接當確診」陳時中三點回應

29日本土確診1萬1974例、2人死亡，外界籲「快篩陽直接當確診」陳時中三點回應
Photo Credit: 疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

陳時中表示，現在PCR很多人都往急診去，但急診有它繁忙的業務，若因為大家希望做PCR就湧入，必然會把急診給塞爆，因此特別呼籲不要往醫院擠。

指揮中心下午召開疫情記者會，國內今（29）日本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診數再度破萬，除了呼籲大眾非緊急狀況不要一直往急診去，指揮官陳時中也對部分人提出的「快篩陽性直接當確診以保留量能」做出3點回應。

本土新增1萬1974例，確診個案中2人死亡

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬2313例COVID-19確定病例，分別為1萬1974例本土個案及339例境外移入（260例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。

今日新增之1萬1974例本土病例，為5793例男性、6178例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年2月14日至4月28日，其中包含6297例為無症狀感染。陳時中表示，今日本土個案成長率較昨日低，大約3％。個案各縣市分佈見下表：

Image_from_iOS
Photo Credit: 疫情指揮中心
0429-2022每日確診人數
Photo Credit: IF Lin/關鍵評論網

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為173例男性，165例女性，1例調查中，年齡介於10多歲至70歲多歲，分別自越南（48例）、菲律賓（10例）、印尼（7例）、泰國（5例）、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國（各1例）移入，另263例調查中。入境日介於今年3月18日至4月28日。

陳時中表示，昨日境外移入採檢陽性率達16.25％，集中在菲律賓與越南兩個國家，陽性率高到30％與26％，非常高，會請外交部與越南相關機場確認查核程序是否落實，這樣的陽性率實在高過頭。

目前本土個案有6萬3006人，輕症、無症狀者維持99.7％；中症增加29人、減少1人（轉為重症），比例為0.27％；重症則增加2人，比例為0.03％。

Image_from_iOS
Photo Credit: 疫情指揮中心

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增之重症，一位為80多歲女性，本身有慢性神經系統疾病的病史，已接種3劑疫苗，染疫後併發肺炎與呼吸窘迫，目前在加護病房使用氧氣面罩與藥物瑞德西韋，目前狀況尚算穩定。

今日新增的中症個案，年齡從10幾歲到90幾歲。10多歲的個案為未達疫苗接種年齡的學生，本身有心臟病與神經系統慢性疾病的病史，染疫後出現肺炎與血氧濃度偏低的狀況，但未達須入住加護病房的程度，目前判為中症，使用瑞德西韋治療中。

今日新增的2例死亡個案，為80多歲與50多歲的男性，本身都有慢性神經系統疾病史或是合併腎臟病史，兩位都有長期臥床的情形。80多歲男性個案已接種2劑疫苗，染疫後併發肺炎與呼吸衰竭，使用高流量氧氣鼻管，醫師與家屬討論後未插管也沒使用呼吸器，用瑞德西韋治療，後續不幸因病程惡化過世。

50多歲的男性個案接種過3劑疫苗，原屬於中症，但後來病情惡化出現呼吸衰竭與敗血性休克，治療部分使用高流量氧氣鼻管與瑞德西韋，經家屬與醫師討論之後決定不插管、不使用呼吸器，後因病程惡化過世。

羅一鈞表示，目前中重症個案，未接種任何疫苗者占30％；90幾歲年齡層佔了14.8％，是各年齡層當中重症率最高的比例，80多歲年齡層重症率為9.27％，70多歲為2.13％，這幾個年齡層為需要關注的對象。也再次呼籲高齡長者應盡快接種疫苗。

Image_from_iOS_(2)
Photo Credit: 疫情指揮中心
Image_from_iOS_(1)
Photo Credit: 疫情指揮中心

醫療資源部分，目前統計數據如下：

Image_from_iOS_(4)
Photo Credit: 疫情指揮中心

外界籲「快篩陽性直接當確診」，陳時中三點回應

陳時中表示，現在PCR很多人都往急診去，但急診有它繁忙的業務，若因為大家希望做PCR就湧入，必然會把急診給塞爆，因此特別呼籲不要往醫院擠。若有出現症狀，或有接觸史、家裡有人確診等等，希望先（至社區採檢站）做PCR，再來醫院。目前像新北市已將社區採檢站由平日上班時間延長至有小夜班開放時間，希望能紓解更多人的需求。

今日家用快篩實名制販售情形如下：

Image_from_iOS_(3)
Photo Credit: 疫情指揮中心

陳時中表示，對於部分人士建議將快篩陽性直接當作確診個案，第一個會有容量問題，目前（PCR採檢）容量是否緊迫？其實應該是夠，但是分配不均。所以會要求地方多開一些採檢站，也希望跟一些基層診所合作，設立一些採檢點，讓這些採檢點更多且均勻。目前PCR採檢量一天不到10萬，而照理說我們一天可以做到19萬，所以是分配不均的問題。

第二個，若用快篩取代PCR，可能會有一些不是確診卻被當作陽性的病人，再加上匡列其周圍的人進入居隔，反而成本會比較大。

第三是法律上問題，確診目前是將之限制自由，換句話說若今天把不是真正確診的人隔離，那在法律上恐產生限制人身自由過當的問題。

疫苗施打部分，目前施打狀況如下：

0429_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率
Photo Credit: IF Lin/關鍵評論網

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。