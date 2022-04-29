29日本土確診1萬1974例、2人死亡，外界籲「快篩陽直接當確診」陳時中三點回應

指揮中心下午召開疫情記者會，國內今（29）日本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診數再度破萬，除了呼籲大眾非緊急狀況不要一直往急診去，指揮官陳時中也對部分人提出的「快篩陽性直接當確診以保留量能」做出3點回應。

本土新增1萬1974例，確診個案中2人死亡

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬2313例COVID-19確定病例，分別為1萬1974例本土個案及339例境外移入（260例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。

今日新增之1萬1974例本土病例，為5793例男性、6178例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年2月14日至4月28日，其中包含6297例為無症狀感染。陳時中表示，今日本土個案成長率較昨日低，大約3％。個案各縣市分佈見下表：

Photo Credit: 疫情指揮中心

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為173例男性，165例女性，1例調查中，年齡介於10多歲至70歲多歲，分別自越南（48例）、菲律賓（10例）、印尼（7例）、泰國（5例）、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國（各1例）移入，另263例調查中。入境日介於今年3月18日至4月28日。

陳時中表示，昨日境外移入採檢陽性率達16.25％，集中在菲律賓與越南兩個國家，陽性率高到30％與26％，非常高，會請外交部與越南相關機場確認查核程序是否落實，這樣的陽性率實在高過頭。

目前本土個案有6萬3006人，輕症、無症狀者維持99.7％；中症增加29人、減少1人（轉為重症），比例為0.27％；重症則增加2人，比例為0.03％。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增之重症，一位為80多歲女性，本身有慢性神經系統疾病的病史，已接種3劑疫苗，染疫後併發肺炎與呼吸窘迫，目前在加護病房使用氧氣面罩與藥物瑞德西韋，目前狀況尚算穩定。

今日新增的中症個案，年齡從10幾歲到90幾歲。10多歲的個案為未達疫苗接種年齡的學生，本身有心臟病與神經系統慢性疾病的病史，染疫後出現肺炎與血氧濃度偏低的狀況，但未達須入住加護病房的程度，目前判為中症，使用瑞德西韋治療中。

今日新增的2例死亡個案，為80多歲與50多歲的男性，本身都有慢性神經系統疾病史或是合併腎臟病史，兩位都有長期臥床的情形。80多歲男性個案已接種2劑疫苗，染疫後併發肺炎與呼吸衰竭，使用高流量氧氣鼻管，醫師與家屬討論後未插管也沒使用呼吸器，用瑞德西韋治療，後續不幸因病程惡化過世。

50多歲的男性個案接種過3劑疫苗，原屬於中症，但後來病情惡化出現呼吸衰竭與敗血性休克，治療部分使用高流量氧氣鼻管與瑞德西韋，經家屬與醫師討論之後決定不插管、不使用呼吸器，後因病程惡化過世。

羅一鈞表示，目前中重症個案，未接種任何疫苗者占30％；90幾歲年齡層佔了14.8％，是各年齡層當中重症率最高的比例，80多歲年齡層重症率為9.27％，70多歲為2.13％，這幾個年齡層為需要關注的對象。也再次呼籲高齡長者應盡快接種疫苗。

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醫療資源部分，目前統計數據如下：

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外界籲「快篩陽性直接當確診」，陳時中三點回應

陳時中表示，現在PCR很多人都往急診去，但急診有它繁忙的業務，若因為大家希望做PCR就湧入，必然會把急診給塞爆，因此特別呼籲不要往醫院擠。若有出現症狀，或有接觸史、家裡有人確診等等，希望先（至社區採檢站）做PCR，再來醫院。目前像新北市已將社區採檢站由平日上班時間延長至有小夜班開放時間，希望能紓解更多人的需求。

今日家用快篩實名制販售情形如下：

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陳時中表示，對於部分人士建議將快篩陽性直接當作確診個案，第一個會有容量問題，目前（PCR採檢）容量是否緊迫？其實應該是夠，但是分配不均。所以會要求地方多開一些採檢站，也希望跟一些基層診所合作，設立一些採檢點，讓這些採檢點更多且均勻。目前PCR採檢量一天不到10萬，而照理說我們一天可以做到19萬，所以是分配不均的問題。

第二個，若用快篩取代PCR，可能會有一些不是確診卻被當作陽性的病人，再加上匡列其周圍的人進入居隔，反而成本會比較大。

第三是法律上問題，確診目前是將之限制自由，換句話說若今天把不是真正確診的人隔離，那在法律上恐產生限制人身自由過當的問題。

疫苗施打部分，目前施打狀況如下：

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範