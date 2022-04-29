2022/04/29,
影劇

「奇異博士」班尼迪克康柏拜區收留烏克蘭難民，表示：「希望我的家，能夠帶給人們安定力量」

「奇異博士」班尼迪克康柏拜區收留烏克蘭難民，表示：「希望我的家，能夠帶給人們安定力量」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

班尼迪克康柏拜區透露，目前正在幫助其餘逃離烏克蘭的難民，並給付他們在英國的相關住宿開銷，而班尼迪克康柏拜區也表示，目前正和多個生活在英國的烏克蘭家庭合作，因為這些家庭其實並沒有能力，能夠負擔廣大的難民住宿費用。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，而後世界各國包含美國、英國、加拿大以及歐盟等等，從經濟、能源、運輸等面向祭出制裁，此戰爭衝突也延燒至藝文圈等各行各業，意見領袖也紛紛跳出喊話，呼籲譴責暴力行為。

而西方影壇對於俄烏戰爭最為關注的影星，當屬英國演員班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），日前班尼迪克康柏拜區向媒體《Sky News》表示，將在英國自家住宅收留來自烏克蘭的難民家庭。由於俄羅斯的入侵，這一家人必須逃離烏克蘭。

時間回溯到3月初，當好萊塢各大片廠宣布抵制俄羅斯時，班尼迪克康柏拜區就曾公開大力表達對俄羅斯的譴責。當時班尼迪克康柏拜區在好萊塢星光大道受封儀式之中，公開發表演說時表示：「烏克蘭正在發生的事情是顯而易見的，在此表達我對烏克蘭人民的支持，我也和那些反對俄羅斯統治者的愚蠢和暴行的人們站在一起。」

班尼迪克康柏拜區進一步大聲疾呼：「現在，我們要做的不僅僅是思考和祈禱，我們不能再開倒車，這不再是貪婪、懶惰或無能的時代，我們需要採取行動，可以支持相關組織，可以支持在當地幫助難民的人們，可以支持人權組織，可以向政客、銀行等機構施壓，讓這些人見識到你可以做的任何事情，以便提供烏克蘭幫助。這些都是有可能的，我們不能再退縮。」

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Photo Credit: AP / 達志影像
班尼迪克康柏拜區

這席話之後，班尼迪克康柏拜區也確實身體力行，出席歐美各大電影頒獎典禮時，都能看到他在西裝前別上藍黃色圓形徽章，表達對烏克蘭的支持。而英國政府3月13日宣布推出「烏克蘭之家」（Homes for Ukraine）計畫，藉此鼓勵英國家庭收容烏克蘭難民，班尼迪克康柏拜區也積極公開表達對此計劃的力挺，直言相當樂於為此盡一份心力。

班尼迪克康柏拜區也在英國奧斯卡頒獎典禮，表示每個人都需要做更多，這不僅是佩戴徽章的事情而已，需要捐款，需要對政治人物持續施壓，在英國家園為受苦的難民們安置一個避風港。

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Photo Credit: AP / 達志影像
班尼迪克康柏拜區和妻子蘇菲杭特（Sophie Hunter）出席2022英國奧斯卡，能看到班尼迪克康柏拜區胸前別著藍黃色圓形徽章

而到了4月底，因《奇異博士2：失控多重宇宙》上映在即而勤跑宣傳的班尼迪克康柏拜區，被媒體《Sky News》問到此事時，就大方坦言已經在自宅中收留烏克蘭難民。

對此，班尼迪克康柏拜區表示：「這一家人成功逃離了烏克蘭，我一直持續關注這個家庭的最新進展。而悲傷的是，他們遭受戰爭波及，造成了傷害，現在正進行治療當中。但我不能再透露更多細節，這樣會侵犯到他們的隱私，反之，描述太多他們的逃亡過程，也會侵犯到我的隱私。總之，希望在我的家中，能夠給予受到戰火摧殘的家庭，一些安定的力量。」

除此之外，班尼迪克康柏拜區透露，目前正在幫助其餘逃離烏克蘭的難民，並給付他們在英國的相關住宿開銷，而班尼迪克康柏拜區也表示，目前正和多個生活在英國的烏克蘭家庭合作，因為這些家庭其實並沒有能力，能夠負擔廣大的難民住宿費用。「從經濟層面上，我正盡我所能，嘗試提供這些難民家庭幫助。」班尼迪克康柏拜區這樣說道。

班尼迪克康柏拜區進一步說：「我也正透過名為『Refugees at Home』的慈善組織展開相關工作，這能為難民所遭受的心理創傷提供更多有效的幫助；因為，無論作為東道主的我們多麼溫柔、慷慨和熱情，我們一般人仍舊缺乏治療心理專業的技能。」

最後，班尼迪克康柏拜區表示對於英國所做的救援行動相當自豪，也對人性透出的良善光輝感到驕傲，並會持續敦促人們共同努力幫助難民尋求進一步的幫助。

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核稿編輯：楊士範


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