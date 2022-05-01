山型者Marc給「登山門外漢」的幾個建議：上山除了防水外套，記得多帶兩罐可樂

文：Lig Lin

不曉得是年紀關係，還是因為揮之不去的疫情，身邊朋友一個、兩個開始往山裡跑，通常他們會選一座山，一邊爬，一邊露，暫別城市。很多人說一旦踏入大自然，便很難忘卻它給你的無形能量，不過那能量沒有親自感受，似乎很難去聽信「很多人說」。

去（2021）年年初，限時動態上一堆平時不跑戶外的友人，接連打卡在一場名為「WILDER LAND」的活動，地點位在宜蘭靠近花蓮的南澳鄉山上，那是由山型者WILDER團隊於那山那谷露營地所舉辦的年度祭典，據悉票券開售是完全直接秒掉。

那裡頭以探索為題，開啟了各式與戶外攸關的體驗，正因如此，亦讓許多戶內人對戶外提起興趣，卸下戒心。

而成功建構出這座橋樑的幕後推手是WILDER的主理人Marc，據悉曾經他也是個不折不扣的「戶內派」，於是，戶內到不行的我，決心向Marc討教我一直不明白的身心靈洗禮，以及平常問不出口的門外漢問題。

Photo Credit：Marc Yeh提供

從舞廳到戶外，逃離體制的渴望

「我的畢業論文，寫的是夜店文化，還做了田野質化研究。」Marc笑笑說。

曾經在舞廳、夜店打滾好一段時間，他是那種沈迷一件事，一鑽進去就看不見盡頭的人。倘若用酣豢酒食來形容過去的Marc一點也不為過，從每個週末都在宿醉變作每個週末都往山裡跑，回顧過去，Marc告訴我兩者的心態根源，都是想逃離體制，逃離某個社會角色，單純去放放風而已。

然而，物質文化給予的滿足，久了多少會感到空虛疲乏，畢業前夕教授的一番話，簡言之類似「外面的世界很精采」，啟發Marc另一場人生探索的形式——往山裡去。

選定一個目標，直接出發最快

大約是在7年前，毫無登山經驗的Marc，鎖定的外面世界是有著許多古老文化遺產、被群山包圍的尼泊爾。

為了尼泊爾之旅所做的行前準備，是與朋友相約去爬北大武山，我問：「為什麼第一次要選有名的山？應該不好爬吧。」他回：「因為離家近啊，那時我們兩個人都沒爬過山，沒概念對裝備也不了解，借了一頂三、四公斤的六人帳，還選了相對困難的路線⋯⋯」講起來自己都笑了。

隔年，他獨身前往尼泊爾ABC（Annapurna Base Camp）基地營健行，自此他再也離不開山徑。

Photo Credit：Marc Yeh提供

爬來爬去之間，潛移默化的改變

似乎每個爬過山、登過頂的人，對山岳之間大自然的鬼斧神工只有讚嘆，不會後悔。

就在尼泊爾之旅打開了Marc對山的嚮往以後，他開始爬來爬去。亞洲、非洲、美洲、大洋洲，想到哪就往哪爬，不過曾因氣胸開刀的他，心肺效能是受影響的，對此他不避諱地講起自己戒煙的契機。

那是從5700m吉力馬札羅開始，他開始改抽電子煙，原以為能繼續挑戰，他跑到南美洲波利維亞挑戰HUAYNA POTOSI 6088m。

他說：「那次登頂前，一進到6000米後，我喘到無法行走，肺像是被重擊，完全吸不到氣，於是我不斷跟我的肺溫情喊話『你真的很棒，謝謝你』一邊感謝一邊激勵，真的有用！下山以後，20多年的煙癮正式戒除。」

Photo Credit：Marc Yeh提供

完全「戶內派」的各種疑惑，一一解答

聽著Marc過去的紙醉金迷，再到現在四處爬，瞬間有種大家都可以爬山的感覺，接下來，我展開了一連串關於戶內派對攀山越嶺擔心受怕的種種疑惑，想透過曾經輕狂過的Marc來告訴大家：走出去，免擔心。

#01：想先看看會不會喜歡山該怎麼開始？

單天來回3小時可以完成的步道，是不錯的開始。

#02：有沒有步道名單，適合初次嘗試走看看的小廢物？

山海景色、初級攀爬感——無耳茶壺山、桃源谷；靜謐森林感——淡蘭古道坪溪段；夏天泡水——闊瀨古道+北勢溪。

#03：沒在運動，走幾步就喘，爬山前可以訓練什麼又不會太累？

可以走路到就走路，可以爬樓梯就爬樓梯，甚至試著負重爬樓梯，對心肺會有一定的幫助。再進階即是跑步，或是到健身房訓練臀部與大腿。

#04：走一走腳會痛是姿勢不對嗎？下山不會傷膝蓋嗎？

步伐進行小一些，並盡量全腳掌著地，減輕腳踝的壓力。

走路主要施力是大腿，每一步踏出後，原先支撐身體的另一隻腳記得打直，讓大腿重新成為你支撐重心最主要的來源。下山可盡量讓膝蓋跟腳尖同方向，不要讓膝蓋扭曲，受力位置不對，膝蓋才會磨損。

Photo Credit：Marc Yeh提供

#05：爬到一半爬不動了怎麼辦？

哭啊、喊啊，叫你的腳帶你下山休息啊。記得每次出門都要攜帶頭燈，才可以哭喊久一點沒有後顧之憂。

#06：登山該怎麼穿才好，基本配備是哪些？

三層式穿搭：內層排汗快乾，中層保暖，外層防曬防風防雨，在三層衣著之間，取得體溫的平衡。

#07：沒有錢買裝備，真的必要的裝備要先買什麼？

登山最怕就是失溫，要選足夠防水效能的防水外套，再來是頭燈，不確定會不會迷路的話，天色變暗起碼有個防護。

近期Marc關注的戶外品牌是DV（District Vision），一個結合靈性與冒險提倡的新興美國戶外品牌，許多商品都在歐洲或日本製造，做工精緻又超帥；再來單品的話則是Merrell 1TRL，美國經典戶外鞋履品牌Merrell開啟的全新支線，兼具功能性與美感的設計。

Photo Credit：Marc Yeh提供

#08：如果登山要過夜哪些東西非帶不可？

睡眠裝備像是睡袋、睡墊、天幕或帳篷等遮雨設備缺一不可，若擔心，都可以先用租的來確認自己到底會不會喜歡，比較不會亂花錢。