2022/04/29,
音樂

大象體操夜訪汐止聖德宮，廟宇演出初體驗團員直呼這合作邀約太驚豔

大象體操夜訪汐止聖德宮，廟宇演出初體驗團員直呼這合作邀約太驚豔

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全台首檔音樂實境行腳節目【WINDIE收OUT！】，首集開播便由知名街訪YouTuber「孫女」和樂團大象體操，一起前往汐止大尖山的聖德宮收音。

全台首檔音樂實境行腳節目【WINDIE收OUT！】，首集開播便由知名街訪YouTuber「孫女」和樂團大象體操，一起前往汐止大尖山的聖德宮收音。樂團選擇改編〈凝視〉這首歌，透過加入在地聲響的編曲與實地拍攝的MV，帶出有別大眾既定印象中廟宇喧囂嘈雜的面向，呈現台灣廟宇能安穩信眾的那股清幽、莊重的寧靜感。

聊到與廟宇有關的回憶，貝斯手凱婷提及自己在創作過程常常心情不好，這時凱翔去繞境帶回來的香囊對她來說就有很大的安神作用。這回眾人也趁拜拜時刻，各自說出願望，更在孫女的陪伴下，求了一支樂團的「上上籤」，讓近期將發行新專輯的大象體操感覺很踏實，更笑說待專輯後行後較不忙時，可以再讓孫女加入成為第四位團員。

WINDIE_收OUT_節目側拍照(加浮水印)_(2)
Photo Credit：WINDIE Music

不只自行尋找到香油筒、籤筒進行收音，大象體操一行人也在廟方的陪伴下，嘗試敲擊廟裡迎神用的大缽和木魚，這缽的延音很長，這也讓凱婷直呼「我超喜歡」，後來這聲音也置放到樂曲的開頭，彷彿迎接眾人為此曲揭開序幕。鼓手嘉欽在跪拜求籤時，與天上聖母談話的祈禱聲也被收錄進樂曲中段，在曲中形成了一種特殊的祝禱效果。

節目後段更直擊了團員的錄音室現場，為大家一一解說樂曲設計的巧思。吉他手凱翔笑說，開拍前其實沒有特別想像或與團員討論要收什麼聲音，這次的拍攝經驗確實讓樂團產生了新的創作靈感。對比樂團以往作品運用到很多素材庫的聲響，現場有很多聲音是當你置身在場景中，才會突如其來感受到日常中有許多被遺漏的聲音，都可以再進一步去了解運用的。

大象體操_凝視_MV_側拍(加浮水印)_(11)
Photo Credit：WINDIE Music

大部分的人講到廟宇，多半聯想到熱鬧的慶典、鞭炮與香客的么斥聲，但大象體操這次改編的〈凝視（聖德宮）version〉，卻是透過擲筊、籤筒、木魚、缽等讓人感到安心平靜的聲響，紀錄下台灣廟宇鮮少被注意到的聲音特色。也帶出對台灣人而言，廟宇的確是個能讓信眾祈求平安、祝福的重要角色。

大象體操_凝視_首圖
Photo Credit：WINDIE Music

這首原是記錄歲月痕跡、為思念家鄉而做的〈凝視〉，透過新的編曲與影像的結合，展現出廟宇即便在人煙稀少時，仍靜靜守護信徒的一面。MV中，三位團員以帶點魔幻的形象現身，彷彿化身夜晚棲息在廟宇中的靈體，穿梭在汐止聖德宮雕龍畫鳳、氣宇非凡的建築之間，並在奇幻的色彩與光影變換中，帶領觀眾從另外一個維度的視角，凝視台灣廟宇的空間之美。

【WINDIE收OUT！】EP1 - 拜請眾神明，賜我好聲音！ feat. 大象體操 @聖德宮

大象體操〈凝視（聖德宮version）〉MV：​https://youtu.be/ukmKaaqQe9g

大象體操〈凝視（聖德宮version）〉數位收聽：https://lnk.to/muziu-D009


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