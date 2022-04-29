最新研究發現氣候變遷將加速病毒擴散，亞洲、非洲被點名為未來病毒發展熱區

權威期刊《Nature》於昨（28）日刊登的最新研究指出，未來50年內氣候變遷將驅使數千種新型病毒跨物種傳播，並增加傳染疾病由動物傳給人類的風險，也有很有可能再次造成大流行。

這項研究強調了兩種全球危機—氣候變遷以及傳染病的散播，同時也是當今世界正在努力應對的難題。哈佛大學氣候、健康和全球環境中心的兒科醫生伯恩斯坦（Aaron Bernstein）向《美聯社》表示，這項研究證實了長期以來人們對全球暖化影響傳染病出現的懷疑。

長期以來，科學家們一直警告全球暖化恐怕會增加全球的負擔，除了原有病毒的出沒地區可能擴張，例如：各地溫度提升，使攜帶瘧疾的蚊子活動範圍擴大；前所未見的病毒也可能出現，並進入新的宿主物種。

喬治城大學（Georgetown University）的生物學家，也是這次研究的合著者卡爾森（Colin Carlson）在《紐約時報》的報導裡說道：「我們知道物種正在遷移，而遷移的同時牠們之間也將有機會共享病毒。」

研究中提到現在全世界至少有1萬種病毒具有感染人類的能力，但目前大部分的病毒僅在野生哺乳類動物間悄然傳播。然而研究認為，原本被地理因素隔絕的野生動物，也可能隨著氣候與土地利用的變化，提升牠們之間病毒傳播的可能性。

卡爾森與他的同事們建立了一個暖化世界的電腦模型，並觀察到2070年時數千種哺乳類動物會如何隨著氣候變遷改變他們的活動範圍。同時，科學家也利用機器學習的方式，預測兩個宿主物種間是否能夠共享病毒。

最後科學家發現兩個物種在地理位置分佈上重疊越多，共享病毒的機率將會提高。意即宿主之間的相遇，可以為病毒輕易的打開傳播大門。

研究更預測在高海拔、生物多樣性熱點以及非洲和亞洲兩個人口密度極高的地區，物種將會以新的組合聚集，導致新型病毒在不同物種間的傳播可達4000多次。

目前研究人員還無法確定哪些病毒會在何種動物間傳播，但他們認為更重要的是未來人類需要面對病毒共享的規模。

同為合著者的開普頓大學（University of Cape Town）生物學家崔索斯（Christopher Trisos）在《紐約時報》的訪問中解釋，當你試圖判斷天氣如何的時候，你不能只是預測單一個雨滴，你要做的是觀察雲層的變化。

此外科學家也發現，東南亞的蝙蝠特別容易將病毒傳染給其他的哺乳類動物，目前牠們的居住地尚且局限在小範圍裡。隨著全球暖化升級情況也可能變調，這些蝙蝠將會遷移至其他適合生存的地區，並與新物種相遇。

不過研究人員也補充，並非所有的病毒都會傳染給人類或變得像Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）一樣大規模流行，但跨物種之間病毒傳播數量的上升，還是增加了人類染疫的風險。

這次的研究無疑是對未來世界防疫工作的另一記警鐘，科學家指出人類現在迫切需要把發現、監測與追蹤病毒的工作，與觀測物種出沒範圍的生物多樣性調查進行結合，特別是動物與人類相互傳染機率高且正在快速暖化的熱帶地區。

令科學家驚訝的是，目前這種生態的轉變已經悄然開始，就算在這個世紀結束以前將溫度上升幅度控制在2度以內，也無法減少病毒共享的狀況，「我們製造出暖化的能量已經足夠啟動這場病毒危機。」卡爾森說道。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範