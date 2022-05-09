【專訪】《我的流行音樂病》作者熊儒賢：我很幸運選對了自己喜歡做的事，變成一個執行信仰的人
我們想讓你知道的是
熊儒賢說，「音樂工業做到最後是直挺挺站著、甚至要穿上盔甲的，但在那些歌裡，我覺得我可以進到裡面、躺下來，甚至在高菊花懷裡睡著。這是大公司不會投資的，有天我收掉也沒關係，但這就是我要做的事。」
文：犁客
「到部落拜訪那天的最後，高英傑老師帶我們回到他達邦的老家，有個老太太在黃昏的天色裡迎接我們，就是部落裡路燈的燈光，不怎麼亮。高英傑老師指著她，說，『這個是我姊姊，以前也在唱歌。』」熊儒賢眼中浮現懷念的神采，「我不知怎麼突然想到，『妳是派娜娜！』她說，『是，我是。』」
熊儒賢是「野火樂集」的創辦人。「野火樂集」在2006年推出《鄒之春神》專輯，以鄒族原住民高一生的創作為主題；高一生多才多藝，不但是作曲寫詩，也關心政治，在二二八事件後的白色恐怖時期被迫害槍決。
「野火樂集」成立初期，熊儒賢與台灣最早組織搖滾樂團表演的音樂前輩金祖齡聊天時，金祖齡提到他在許多現今已不存在的場地表演時，遇過一個名為「派娜娜」的女歌手，外貌與唱功俱佳，紅極一時，但家裡有點政治問題的背景，但不知是否仍然健在。熊儒賢沒有特別留心，但幾年之後在阿里山區達邦部落遇見老婦人時，這個名字猛地躍上心頭；脫口詢問，居然得到肯定的答覆。
「派娜娜」就是高一生的長女高菊花。
「好像五雷轟頂，沒想到會在海拔這個高度的地方找到她。」熊儒賢說，「我覺得我好像音樂的靈媒喔，我還聯絡了住在紐約的金老師，讓他們講電話。他們兩個都沒忘記彼此，那一刻我覺得好神聖，好奇妙。」
高菊花過世之前，與熊儒賢成了熟朋友，「那時我沒事就在台北找各種口味的起司，因為她喜歡吃」；高菊花過世之後，「野火樂集」替她製作了紀念專輯及紀錄片，「做『野火』這些專輯的時候，會覺得遇到什麼覺得該做的，就做。」
執行信仰的人
熊儒賢從學校畢業之後，進入「百是傳播」，在暱稱「寇桑」的黃義雄手下工作，新書《我的流行音樂病》裡有幾篇記述了這位「綜藝教父」的有趣事蹟。「我們這代人小時候台灣開始有電視，我從小就對那個玻璃框框裡的東西有興趣；當時想做流行音樂或節目，不是進『福隆』，就是『百是』，不然就是華視系統。」熊儒賢說，「我覺得我對大眾傳播，或者一首歌，有的不是熱愛，而是信仰，所以求職時的第一志願，就是想進入那個玻璃框框裡的行業。」
替大牌主持人安排流程、聽到歌手們還沒混音後製的錄音、晚上送曲子給樂隊老師編譜、確保錄影順利進行，工作內容緊湊，「不過開錄之後只要中視大樂隊林家慶老師指揮的聲音一下，我整個人就鬆了，好像馬上切換變成另一個聽歌的人。」熊儒賢說，「我的耳朵或眼中，看到的就是當年的新人、現在的巨星在現場唱歌。你會覺得說，這個不是螢光幕耶！所以我覺得很幸運，選對了自己喜歡做的事，變成一個執行信仰的人。」
進入幕後工作，除了像是美夢成真，也有很多意料之外的差事。——那時是戒嚴末期，《動員戡亂時期臨時條款》直到1987年解嚴的四年後才廢止，詞曲都需要先行送審，「當年送審一首曲子，有句歌詞叫『秋風起落葉飄滿地』，結果被打回來，要改；作詞人就是想要營造一個畫面，這要怎麼改？」熊儒賢說，「結果不過的理由是『製造環境髒亂』。老師一輩子寫過那麼多好詞，結果那首不通過的原因竟然是『製造環境髒亂』，想起來很不捨啊，就是那樣的時代。」
政治還有更直接的影響，「有次錄影前一天什麼都排好了、rundown啦歌星啦都做了所有準備，然後當天早上起來，聽到蔣經國先生過世的新聞。」熊儒賢說，「電視台不能亂唱歌，還要改成黑白播出，原來排定的節目都不能做了。剛好那時齊豫翻唱了〈Like a Hero〉，反正是『Hero』嘛，我們趕緊發齊豫來錄單歌，原來預備的乾冰機狂噴啊，紀念偉大的領袖嘛。」
就算政府沒有明確規定，那時大家心中都有個「小警總」，「例如馬毓芬當時有首新歌叫〈多情會有問題〉，我們就覺得不能播。」熊儒賢說，「『有問題』你就直覺會有問題。」
進入流行樂壇
離開製作公司後，熊儒賢成為自由接案人、接著進入唱片業——她自承比起製作綜藝節目，她更喜歡的是音樂。事實上，自由接案時期她就已經製作過訪問音樂幕後工作者的節目，除了詞曲創作者、製作人、唱片公司老闆，還訪問過封面設計師。「我從小就覺得螢幕上看到的那個人背後一定還有很多人幫忙，貢獻出自己偉大的心力，」熊儒賢說，「我可不可以讓大家藉由我去觸及幕後，好像從窺視進入實境，看看是誰造就了大家畫面上看到的明星。」
熊儒賢認為，流行文化並不只有表層娛樂，還有很多蘊藏文化的可能，「例如李泰祥，如果沒有〈橄欖樹〉，他就不會被劃入流行音樂當中，不過他本身是學古典樂的。主要是要有人願意從流行音樂的角度，把更好的音樂帶進來，而我想把spotlight轉到更裡層，讓你發現你喜歡一首歌之後，從這首歌裡面你可以喜歡更多人。」
把熊儒賢拉進唱片業的是點將唱片創立者桂鳴玉，兩人在熊儒賢製作節目時認識；桂鳴玉不喜歡受訪，熊儒賢一直麿到對方答應，不料過了幾天，桂鳴玉打電話問熊儒賢要不要去點將上班。「那時台灣流行樂壇還沒有拍音樂錄影帶的慣例，但風氣慢慢在起來，歌手不用上節目，打歌播帶子就好，所以她們需要懂影像製作的人去幫忙。」熊儒賢說，「那時收入其實不錯，不過你知道，人還很飢渴的時候，有地方提供你養分很重要；我真的對唱片有興趣，所以又回到領薪水的上班族工作。」
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挺體育、顧社福！民間籲開放第二家運彩發行 拚下一個黃金十年
我們想讓你知道的是
運動彩券營運商每十年遴選一次，第三屆若仍繼續一家獨佔，不僅違反自由市場競爭的公平交易精神，也可能因市場壟斷造成種種弊端及風險，損失公信力，更反而助長地下市場成長。
台灣是一個多元開放的社會，但台灣運彩自2008年開放發行兩屆以來都只開放一家機構發行，相較於歐美國家運動彩券開放多家營運商，透過市場競爭讓消費者有所選擇；反觀國內體育署規劃運彩發行觀念保守，至今台灣運彩市場仍由一家發行機構獨霸市場。在缺乏市場競爭下，導致各種問題層出不窮，系統當機、遊戲公平性大受質疑、玩家轉入地下投注，因非法投注衍生的社會問題早已時常耳聞。
運彩即將邁入第三屆的下個十年。近來，民間開始出現爭取開放第二家發行機構的聲音，負責運彩的主管機關除了須面對輔導運彩持續成長的壓力，也需要抑制日益嚴重非法投注問題，迫在眉睫。政策方向影響下一個『運彩十年』至為關鍵，未來繼續讓一家獨佔經營？還是導入多元市場競爭開放機制，讓消費者有投注的選擇？如何才能促使非法投注轉回合法，創造最大市場效應，幫助政府獲得更多稅收挹注國內體育及社福發展？
回顧兩屆運彩發行，第一屆由富邦銀行發行（2008~2013）並委託其子公司運彩科技經營，後因虧損退出；第二屆由威剛科技（2014~2023）與中國信託為金流系統廠商共同經營，運彩盈餘已成為振興國家體育與運動發展的重要推手之一。
相較於國外的規模，台灣運彩的市場經濟仍是極小型的(市場規模僅占全球0.6%)。因受限於台灣政府僅開放一家運彩營運商，在這樣單一有限的「遊戲規則」裡，只能吸引小部分的玩家，市場規模不夠大；由弱勢族群或退役運動員經營的投注站收入不足以支付店面房租與聘請店員；更不用說因一家經營獨佔的結果，讓玩家轉入非法市場，政府不但白白損失稅收機會，反而助長地下賭盤風氣，利益龐大引發詐騙、暴力討債等社會問題。負責發行的台灣運彩公司總經理林博泰也曾表示：「台灣一年的地下投注金額高達3000億元。」相對於政府努力14年讓合法市場達到2021年的466億元營業額，顯示台灣運彩仍有很大的成長空間，也代表運彩經營制度確實到了全面檢討的時候。
世界上多數先進國家對於運彩經營都是以多元開放為主。以美國為例，自從美國最高法院2018年宣告「職業與業餘運動保護法案（PASPA）」違憲，並開放各州可自行發行運動彩券後，至今已有三十幾個州區開始發行運動彩券。和台灣人口相近的紐約州(1945萬人)，2022年1月發行運動彩券第一個月的銷售額16.4億美元，即相當於台灣2021一整年的銷售額，也意謂著龐大的地下市場存在已久，透過合法化，一一浮出檯面。8家運彩營運商短短3個月為紐約州政府創造1.63億美元(約47億新台幣)的可觀稅收。
歐美採多元開放政策導引運動彩券的發展：是因為運動彩券和公益彩券遊戲本質不同。公益彩券為了要把頭奬金額極大化，必須集中於同一個彩池；運動彩券是莊家對玩家的固定賠率遊戲，玩家猜哪一隊會贏。美國合法化的州區多開放由數家經營，一旦球迷玩家們可選擇對自己有利的賠率來投注，自然會挑賠率條件最高的營運商下注，反觀如果合法市場只有一家，在獨占經營十年毫無競爭環境裡，自然就吸引不了玩家上門。
根據體育主管機關多次派員考察國外報告指出(2010年考察英國、義大利和希臘，2012年考察英國及2019年考察澳洲)，運彩市場最蓬勃發展的英國，運彩實體通路就有五家營運商。如今線上通路主要營運商也有34家(全國有近500家線上運彩營運商)，自由競爭的結果造就了英國成為全球運彩產業的領導者。而和台灣人口相當的澳洲(2569萬人)，八個行政區各自發行運彩，意即國民在實體通路就有八種選擇，如今線上通路選擇更高達85家。而台灣開放運彩始於2008年，但考察國外的成功經驗並未被體育署所採用，以至於現今台灣仍讓一家發行機構獨霸市場經營，箇中道理令外界疑惑。
在網路及手機商業應用迅速發展的時代，一個按鍵送出即可在全球市場消費，台灣的地下經濟絶對不可藐視，國內及境外非法投注市場遠超乎政府的想像。運彩玩家們期盼開放自由競爭市場，讓玩家們不用擔心贏了拿不到錢的風險，能正大光明地玩運彩。教育部體育署身為運彩主管機關，有責保護消費者的權利，更有責任教育及引導消費者轉向合法的選擇。運動彩券營運商每十年遴選一次，第三屆若仍繼續一家獨佔，不僅違反自由市場競爭的公平交易精神，也可能因市場壟斷造成種種弊端及風險，損失公信力，更反而助長地下市場成長。締造下一個運彩的黃金十年，政府應全面檢討當前的經營機制，才能真正創造運動彩券產業長遠的良好發展。