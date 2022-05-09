【專訪】《我的流行音樂病》作者熊儒賢：我很幸運選對了自己喜歡做的事，變成一個執行信仰的人

文：犁客

「到部落拜訪那天的最後，高英傑老師帶我們回到他達邦的老家，有個老太太在黃昏的天色裡迎接我們，就是部落裡路燈的燈光，不怎麼亮。高英傑老師指著她，說，『這個是我姊姊，以前也在唱歌。』」熊儒賢眼中浮現懷念的神采，「我不知怎麼突然想到，『妳是派娜娜！』她說，『是，我是。』」

熊儒賢是「野火樂集」的創辦人。「野火樂集」在2006年推出《鄒之春神》專輯，以鄒族原住民高一生的創作為主題；高一生多才多藝，不但是作曲寫詩，也關心政治，在二二八事件後的白色恐怖時期被迫害槍決。

「野火樂集」成立初期，熊儒賢與台灣最早組織搖滾樂團表演的音樂前輩金祖齡聊天時，金祖齡提到他在許多現今已不存在的場地表演時，遇過一個名為「派娜娜」的女歌手，外貌與唱功俱佳，紅極一時，但家裡有點政治問題的背景，但不知是否仍然健在。熊儒賢沒有特別留心，但幾年之後在阿里山區達邦部落遇見老婦人時，這個名字猛地躍上心頭；脫口詢問，居然得到肯定的答覆。

「派娜娜」就是高一生的長女高菊花。

「好像五雷轟頂，沒想到會在海拔這個高度的地方找到她。」熊儒賢說，「我覺得我好像音樂的靈媒喔，我還聯絡了住在紐約的金老師，讓他們講電話。他們兩個都沒忘記彼此，那一刻我覺得好神聖，好奇妙。」

高菊花過世之前，與熊儒賢成了熟朋友，「那時我沒事就在台北找各種口味的起司，因為她喜歡吃」；高菊花過世之後，「野火樂集」替她製作了紀念專輯及紀錄片，「做『野火』這些專輯的時候，會覺得遇到什麼覺得該做的，就做。」

執行信仰的人

熊儒賢從學校畢業之後，進入「百是傳播」，在暱稱「寇桑」的黃義雄手下工作，新書《我的流行音樂病》裡有幾篇記述了這位「綜藝教父」的有趣事蹟。「我們這代人小時候台灣開始有電視，我從小就對那個玻璃框框裡的東西有興趣；當時想做流行音樂或節目，不是進『福隆』，就是『百是』，不然就是華視系統。」熊儒賢說，「我覺得我對大眾傳播，或者一首歌，有的不是熱愛，而是信仰，所以求職時的第一志願，就是想進入那個玻璃框框裡的行業。」

替大牌主持人安排流程、聽到歌手們還沒混音後製的錄音、晚上送曲子給樂隊老師編譜、確保錄影順利進行，工作內容緊湊，「不過開錄之後只要中視大樂隊林家慶老師指揮的聲音一下，我整個人就鬆了，好像馬上切換變成另一個聽歌的人。」熊儒賢說，「我的耳朵或眼中，看到的就是當年的新人、現在的巨星在現場唱歌。你會覺得說，這個不是螢光幕耶！所以我覺得很幸運，選對了自己喜歡做的事，變成一個執行信仰的人。」

進入幕後工作，除了像是美夢成真，也有很多意料之外的差事。——那時是戒嚴末期，《動員戡亂時期臨時條款》直到1987年解嚴的四年後才廢止，詞曲都需要先行送審，「當年送審一首曲子，有句歌詞叫『秋風起落葉飄滿地』，結果被打回來，要改；作詞人就是想要營造一個畫面，這要怎麼改？」熊儒賢說，「結果不過的理由是『製造環境髒亂』。老師一輩子寫過那麼多好詞，結果那首不通過的原因竟然是『製造環境髒亂』，想起來很不捨啊，就是那樣的時代。」

政治還有更直接的影響，「有次錄影前一天什麼都排好了、rundown啦歌星啦都做了所有準備，然後當天早上起來，聽到蔣經國先生過世的新聞。」熊儒賢說，「電視台不能亂唱歌，還要改成黑白播出，原來排定的節目都不能做了。剛好那時齊豫翻唱了〈Like a Hero〉，反正是『Hero』嘛，我們趕緊發齊豫來錄單歌，原來預備的乾冰機狂噴啊，紀念偉大的領袖嘛。」

就算政府沒有明確規定，那時大家心中都有個「小警總」，「例如馬毓芬當時有首新歌叫〈多情會有問題〉，我們就覺得不能播。」熊儒賢說，「『有問題』你就直覺會有問題。」

進入流行樂壇

離開製作公司後，熊儒賢成為自由接案人、接著進入唱片業——她自承比起製作綜藝節目，她更喜歡的是音樂。事實上，自由接案時期她就已經製作過訪問音樂幕後工作者的節目，除了詞曲創作者、製作人、唱片公司老闆，還訪問過封面設計師。「我從小就覺得螢幕上看到的那個人背後一定還有很多人幫忙，貢獻出自己偉大的心力，」熊儒賢說，「我可不可以讓大家藉由我去觸及幕後，好像從窺視進入實境，看看是誰造就了大家畫面上看到的明星。」

熊儒賢認為，流行文化並不只有表層娛樂，還有很多蘊藏文化的可能，「例如李泰祥，如果沒有〈橄欖樹〉，他就不會被劃入流行音樂當中，不過他本身是學古典樂的。主要是要有人願意從流行音樂的角度，把更好的音樂帶進來，而我想把spotlight轉到更裡層，讓你發現你喜歡一首歌之後，從這首歌裡面你可以喜歡更多人。」

把熊儒賢拉進唱片業的是點將唱片創立者桂鳴玉，兩人在熊儒賢製作節目時認識；桂鳴玉不喜歡受訪，熊儒賢一直麿到對方答應，不料過了幾天，桂鳴玉打電話問熊儒賢要不要去點將上班。「那時台灣流行樂壇還沒有拍音樂錄影帶的慣例，但風氣慢慢在起來，歌手不用上節目，打歌播帶子就好，所以她們需要懂影像製作的人去幫忙。」熊儒賢說，「那時收入其實不錯，不過你知道，人還很飢渴的時候，有地方提供你養分很重要；我真的對唱片有興趣，所以又回到領薪水的上班族工作。」