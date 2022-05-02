2022/05/02,
生活

《新手種花100問》：電燈可以取代陽光照射植物嗎？葉子上長了凸起的東西是什麼？

《新手種花100問》：電燈可以取代陽光照射植物嗎？葉子上長了凸起的東西是什麼？
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我們想讓你知道的是

日夜溫差越大，對植物的生長越好？植物長了凸起的東西是什麼？陳坤燦老師擁有四十年園藝經驗，種植超過1000種植物，匯整出重要觀念與實作技巧，解答你的疑惑。

文：陳坤燦

日夜溫差大，對植物反而更好？

日夜溫差越大，對植物的生長越好？沒錯，像是高山上的蔬菜、水果比較好吃，就是因為高山上的溫差比平地大，才會如此。

自製溫差大的環境，讓植物長得更好

鄉間或山區的日夜溫差比市區大，所以種植出的花果比市區來得好。因為日夜溫差大，植物白天行光合作用所產生的碳水化合物，在夜晚低溫時更容易累積，植物在養分充足下，花會開得更漂亮，果子會更甜、更好吃。

在居家花園中也可以自己製造溫差大的環境，像是種植越多植物可以讓溫差變大，種植植物的地方，如屋頂，裸露地越少越好，可降低地板或建築物吸收的熱。而有西曬或鋪木地板隔熱，也可以在傍晚時在地面、牆面灑水降溫，在這樣的環境下，對植物的生長也會有所幫助。

阿燦老師小叮嚀

日夜溫差大且濕度高時，在葉面上容易形成露水，當露水順勢適到土裡時，可以給予植物很好的補給。不過都市裡人口密集、建築林立，往往入夜後降溫幅度有限，不易形成露水。

電燈可以取代陽光照射植物嗎？

陽光是有「顏色」的，用三稜鏡反射出來，有紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的色彩。不同的植物或生長階段，對於光線需求也不相同，像是開花植物需要紅光，刺激並累積養分；觀葉植物需要藍光。一般日光燈為藍光，所以在室內種植觀葉植物時，用日光燈照射仍可以維持它們的生長，但是開花植物則是無法。

利用光線控制達到專業培育的效果

不過在專業培育上，為了達到更好的經濟效益與控制，會採用特別的室內光線，讓植物接受人工培育。像日本有利用鹵素燈或LED燈栽培水稻、疏菜生長的例子，使用的就是較強且光線特殊的燈光來代替日照，不過一般的植物需要12～14個小時的光照時間，顯然不太環保。

路燈干擾，可能會讓植物不開花

有些植物需要歷經一段日長小於一定長度，夜長大於一定長度時期，才能開花。這種類型的植物大多分布於低緯度熱帶地區或是溫帶地區秋、春季開花的植物，例如聖誕紅、長壽花、螃蟹蘭、菊花等。

常有人問到聖誕紅不開花或是螃蟹蘭比別人晚開花等問題，可能就是干擾它們的「日長計畫」。 當把這些需要夜長刺激的植物種在陽台，受到入夜的路燈或陽台 燈的干擾，讓夜長的刺激被阻礙，致使它們不開花或是比較晚開花，需要幫植物移位置，或晚上利用箱子或黑色塑膠袋蓋住，進行遮光處理。

花草小教室

其實有光週反應的植物只是少數，大多數都屬於日長中性或是對日長不起反應的植物，而主要是因為溫度、水分、養分以及植株、枝條成熟度等因素影響開花。而且隨著品種改良，許多原本對光週期性敏感的植物也變得不敏感了。

植物長了凸起的東西，是什麼？

「蟲癭」是指植物受到造癭生物的刺激，產生不正常增生現象，我們可以想像是昆蟲的育嬰室，所以將蟲癭切開或剝開，會看到昆蟲的卵或幼蟲在其中。這種造成葉片畸形的兇手稱為「造癭生物」，此現象稱之為「蟲癭」。

蟲癭會出現在植物的各個部位，像是葉片、葉柄、枝條、芽。蟲癭的形狀千奇百怪，各種捲曲、凹陷、腫大、畸形或形成具有腔室的獨立特殊結構，有的像是青春痘般圓圓凸起，有的像鬱金香的杯子形狀、有的鮮豔的像果實。

造成造癭生物的種類很多，像是木蝨類、蚜蟲類、蠅類、蟎類等都有，常見的像是象牙木木蝨、榕薊馬等等。建議噴灑苦楝油防治，阻止造癭生物前來造癭。

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蟲癭的形狀千奇百怪，嚴重的話會影響植物生長
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像果實般的蟲癭

書籍介紹

本文摘錄自《新手種花100問【暢銷修訂版】：資深專家40年經驗，種植疑難雜症全圖解》，采實文化出版

作者：陳坤燦

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澆水、日照、修剪，看似不經意的每個日常小動作，都是影響植物生長的關鍵

陳坤燦老師擁有四十年園藝經驗，種植超過1000種植物，匯整出重要觀念與實作技巧，不管你是愛花人、多肉迷、觀葉控，只要跟著本書掌握重點方向，就能照顧好家中植物。

植物一定要施肥才能長得好嗎？明明按時澆水，為什麼植物還是乾枯凋零？蘭花只能開一次花嗎？種植時，總會不斷的遇到各種狀況，加上植物擁有不同的特性，往往讓人無所適從。本書將從澆水、施肥、除蟲、繁殖等各面向，解答所有園藝愛好者的疑惑。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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