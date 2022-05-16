從小培養孩子正確理財觀念，從「上超市採買遊戲」開始

文：張佳瑩（理財規劃顧問／定方股份有限公司業務副總）

現代人生兒育女少，對如何教養孩子更加重視，許多父母，除了孩子知識上的學習，對於孩子的興趣培養、生涯規劃等議題也提早投入了關注，然而許多能力是需要透過學習、練習才能將之內化。

其中，理財與生活息息相關，依據經濟合作暨開發組織（Organisation for Economic Cooperation and Development，OECD）的理財教育國際研究報告指出：「理財教育是一個過程，藉由此過程理財的消費者投資者增進他們對理財商品與概念的理解，透過資訊、教學或客觀的忠告，發展出技能與信心，能更覺察到理財的方險與幾會，知道哪裡尋求協助，以及採取其他實際的行動以增進他們理財的福祉」。

以筆者的經驗來說，建議可從日常生活教育着手，將理財教育融入，配合不同年齡層孩子的認知發展，採不同的方式來與孩子互動、思考，養成一生受用的理財觀。

1. 學齡前期（三到六歲）：

這個階段的孩子，具備成熟的認知、語言等技巧，躍躍欲試的想做很多事，這時可以藉由實際生活場景，讓孩子認識到社會法則。

例如：帶小孩一起進行日常採買時，讓孩子體驗付錢、找錢；引導孩子，想買的東西是想要還是需要？也可在平常日，讓孩子有機會透過自身努力來滿足想要。另外，可用遊戲的方式，從數字觀帶入金錢觀——認識錢的面額。

2. 學齡期（六到十二歲）：

以既有的信任感、自主性為基礎，加上有能力自主工作，給予適當零用錢，讓孩子練習「管理」的概念：花完就沒有了。

年齡越小的孩子因為對於管理的抽象概念還未建立，給零用錢的數額可以少一點、間隔可以短一點。學齡期的小孩參與的活動較多，可運用園遊會、戶外教學等，給零用錢讓孩子自己決定如何花錢，再與之討論消費的內容。爸媽也可以試著跟孩子一起討論家庭預算，讓孩子能有機會參與家庭如何運作收支。

師長們也可以在平日教學、生活互動中，讓金融素養與數學、邏輯、生活等結合，讓金融教育向下紮根更落實，透過說故事、玩遊戲的方式，讓孩子從小建立自己的金錢觀、價值觀而有更好的人生。

Photo credit: Reuters／達志影像

這邊，以小二學生兩節課的時間，可以進行的活動做舉例，而這樣的遊戲，也很適合在家中進行！

故事情境

以耳熟能詳的繪本《小雞逛超市》吸引興趣，藉故事呈現孩子生活中常見的購物場景。

討論

藉以讓孩子用非本人的角度來探討（這樣孩子比較能跳脫自身需求去思考）：一，面對購物慾望，如何分辨「想要」與「需要」；二，如果與家長有想法不同時，該怎麼適當的表達及與大人溝通。

遊戲

設計上超市採買的遊戲，讓學生在有限的預算內，練習計畫、採買，以符合遊戲任務。如果可能的話，此處可採小組競賽，以增加樂趣。

討論

要怎樣才可以在遊戲中獲得高分？玩遊戲時，你如何決定錢的運用？這樣運用錢的原因是什麼？假如有沒花完的錢，可以怎麼做？

Photo Credit: iStock

遊戲化學習，是一個可以模擬身歷其境的好方式，因為遊戲可以重來、不用害怕錯誤，透過玩遊戲，可讓學生勇於嘗試；遊戲後的反思討論，讓孩子可以從不同的角度去思考。透過遊戲，更容易對於分配、儲蓄等抽象概念產生感受與理解。

理財就是「管理」錢財，師長若能在孩子還小的時候，多一些這樣的討論跟引導，我們相信可以讓「理財即理生活」的金融素養落實到生活中，因此從練習克制慾望、也讓孩子從小小的零用錢開始管理起，再慢慢延伸到認識儲蓄、及其他相關的理財知識、技能與態度。

Facebook專頁：定方財務顧問

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航